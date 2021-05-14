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    Сможет ли Свитолина обыграть действующую чемпионку «Ролан Гаррос»?

    Швентек — Свитолина. Прогноз (к. 2.23) и ставки на турнир в Риме 14 мая 2021 года

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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина сыграет против Иги Швентек из Польши в четвертьфинале крупного турнира в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 18:00 мск. Швентек — Свитолина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Швентек

    Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» открыла грунтовую часть сезона совсем недавно. На турнире в Мадриде Ига дошла до третьего круга, где уступила первой ракетке мира Эшли Барти.

    В Риме первой соперницей Швентек стала Алисон Риск. В какой-то момент американка повела в первом сете 4:1, но польская теннисистка смогла взять четыре гейма подряд. Как оказалось, американку начала тревожить травму, в итоге ей даже пришлось сняться.

    После этого Ига обыграла Мэдисон Киз — 7:5, 6:1. Здесь у нее вообще не было проблем.

    А вот в третьем круге Швентек вполне могла проиграть. 19-летняя теннисистка одержала волевую победу над Барборой Крейчиковой — 3:6, 7:6, 7:5. Во втором сете ей удалось отыграть два матчбола.

    Свитолина

    Элине в этом сезоне далеко не всегда удается играть на высоком уровне, на некоторых турнирах она откровенно разочаровала. Например, в Мадриде украинка уступила уже в первом круге Джил Тайхман, хотя спокойно могла выигрывать в двух сетах.

    Но в Риме пока что все идет как надо. В стартовом матче Свитолина выиграла у Аманды Анисимовой. Тут, правда, Элина сначала отдала первый сет, но потом легко взяла две партии.

    А в третьем раунде шестая ракетка мира одержала уверенную победу над Гарбин Мугурусой — 6:4, 6:2. Это была настоящая Свитолина.

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    Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме — в 2017 и 2018 годах.

    Прогноз и ставка

    На Швентек в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.80, а на победу Свитолиной — за 2.23.

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    Швентек в свои 19 лет порой действительно показывает очень мощный теннис, и все равно надо понимать, что Свитолина тоже способна обыграть кого угодно.

    Рискнем. То есть поставим на украинку, которая ранее уже дважды брала Рим.

    Ставка — победа Свитолиной за 2.23. Тут еще важно, что Элина почти всегда хорошо готова физически, что имеет огромное значение на грунте. Матч против Мугурусы подтвердил, что сейчас она тоже в порядке.

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