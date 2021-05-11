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    У Рублева будут проблемы в матче против Штруффа?

    Штруфф — Рублев. Прогноз (к. 1.92) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге на турнире серии «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — 11:00 мск. Штруфф — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф в начале мая впервые в карьере дошел до финала на турнире ATP. Немец сыграл в решающем матче в Мюнхене.

    Взять титул не получилось — Ян-Леннард уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в целом для него это серьезный успех. По ходу турнира Штруфф выиграл у Андрея Мартина, Доминика Кепфера, Филипа Краиновича и Ильи Ивашко.

    Но перед этим у Штруффа был неудачный визит на «Мастерс» в Монте-Карло. Уже в первом раунде он уступил Григору Димитрову.

    В Мадриде 31-летний теннисист тоже уступил в стартовом матче — на этот раз его обыграл Алексей Попырин.

    Но в Риме Штруфф наконец-то смог выиграть матч на «Мастерсе». Немецкий теннисист одержал разгромную победу над Аляжем Бедене.

    Рублев

    Тем временем Рублев на прошлой неделе впервые в сезоне проиграл раньше четвертьфинале. На «Мастерсе» в Мадриде россиянин вылетел уже после третьего раунда.

    Рублев проиграл Джону Изнеру, который за матч выполнил 29 эйсов. Андрей с трудом взял вторую партию, и, казалось, что все-таки изменил ситуацию на корте в свою пользу, но в решающем сете американец снова подавал как из пушки — на это у седьмой ракетки мира не нашлось ответа.

    Вряд ли Рублев остался доволен своим выступлением и в Барселоне. В четвертьфинале 23-летний теннисист уступил Яннику Синнеру.

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    Лучший же результат на грунте Рублев пока что показал в Монте-Карло, где дошел до финала, в том числе благодаря победе над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале. В решающем матче он уступил Стефаносу Циципасу.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 4.25, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.24.

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    На самом деле, Штруфф довольно непростой соперник, особенно в те моменты, когда у него идет игра. Не факт, что Рублев выиграет в двух сетах.

    Ставка — общий тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

    И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Штруффа больше 8,5 за 1.83.

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