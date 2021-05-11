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    Павлюченкова воспользуется проблемами Мугурусы?

    Мугуруса — Павлюченкова. Прогноз (к. 1.84) и ставки на турнир в Риме 11 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Мугуруса — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:00 мск. Мугуруса — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мугуруса

    У Мугурусы получился очень непростой переход на грунт. Из-за травмы бедра она провела пока лишь один турнир на этом покрытии.

    В Чарльстоне испанка прошла первый круг, а во втором не смогла доиграть матч против Юлии Путинцевой. При этом интересно, что Гарбин взяла первый сет 6:0, а в следующем при счете 2:2 снялась из-за болей в ноге.

    Из-за этой травмы Мугурусе пришлось пропустить несколько турниров, в том числе в Мадриде. На прошлой неделе врачи рекомендовали ей не спешить с возвращением на корт.

    Мугуруса трижды доходила в Риме до полуфинала.

    Павлюченкова

    Тем временем Павлюченкова на прошлой неделе провела свой лучший турнир в этом году.

    В Мадриде Анастасия сенсационно дошла до полуфинала. По ходу турнира она одержала победы над Мэдисон Киз, Каролиной Плишковой, Дженнифер Брэди и Каролиной Муховой.

    При этом только Брэди смогла взять у россиянки сет.

    Все прогнозы на теннис

    В полуфинале Павлюченкову остановила Арина Соболенко — 2:6, 3:6. Здесь, конечно, сложно было рассчитывать на успех. Но в целом выступление Анастасии очень удивило, такого тенниса от нее уже давно не видели.

    Прогноз и ставка

    На Мугурусу в этом матче можно поставить за 1.35, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 3.32.

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    Гарбин очень мощно провела ряд турниров на харде, но сейчас она, по всей видимости, пока не готова на все сто. Очевидно, что у Анастасии есть как минимум шанс избежать разгромного поражения.

    У Павлюченковой не очень хорошая статистика в противостоянии с Мугурусой — одна победа и шесть поражений. Но сейчас акцент нужно делать, в первую очередь, на состоянии испанской теннисистки.

    Ставка — Павлюченкова выиграет хотя бы один сет за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Павлюченковой больше 9,5 за 1.84.

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