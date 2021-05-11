Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против испанки Гарбин Мугурусы в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 14:00 мск. Мугуруса — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мугуруса

У Мугурусы получился очень непростой переход на грунт. Из-за травмы бедра она провела пока лишь один турнир на этом покрытии.

В Чарльстоне испанка прошла первый круг, а во втором не смогла доиграть матч против Юлии Путинцевой. При этом интересно, что Гарбин взяла первый сет 6:0, а в следующем при счете 2:2 снялась из-за болей в ноге.

Из-за этой травмы Мугурусе пришлось пропустить несколько турниров, в том числе в Мадриде. На прошлой неделе врачи рекомендовали ей не спешить с возвращением на корт.

Мугуруса трижды доходила в Риме до полуфинала.

Павлюченкова

Тем временем Павлюченкова на прошлой неделе провела свой лучший турнир в этом году.

В Мадриде Анастасия сенсационно дошла до полуфинала. По ходу турнира она одержала победы над Мэдисон Киз, Каролиной Плишковой, Дженнифер Брэди и Каролиной Муховой.

При этом только Брэди смогла взять у россиянки сет.

Все прогнозы на теннис

В полуфинале Павлюченкову остановила Арина Соболенко — 2:6, 3:6. Здесь, конечно, сложно было рассчитывать на успех. Но в целом выступление Анастасии очень удивило, такого тенниса от нее уже давно не видели.

Прогноз и ставка

На Мугурусу в этом матче можно поставить за 1.35, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 3.32.

Гарбин очень мощно провела ряд турниров на харде, но сейчас она, по всей видимости, пока не готова на все сто. Очевидно, что у Анастасии есть как минимум шанс избежать разгромного поражения.

У Павлюченковой не очень хорошая статистика в противостоянии с Мугурусой — одна победа и шесть поражений. Но сейчас акцент нужно делать, в первую очередь, на состоянии испанской теннисистки.

Ставка — Павлюченкова выиграет хотя бы один сет за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Павлюченковой больше 9,5 за 1.84.