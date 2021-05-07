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    Гарин и Берреттини проведут на корте три сета?

    Берреттини — Гарин. Прогноз (к. 2.33) и ставки на турнир в Мадриде 7 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Гарин
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    Кристиан Гарин
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 21:30 мск. Берреттини — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Берреттини

    Надо признать, что Берреттини очень здорово играет, несмотря на то, что не прошло и месяца с тех пор, как он вернулся на корт после травмы.

    В середине апреля Маттео неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступив в первом же матче Алехандро Давидовичу-Фокине. Но после этого итальянец выиграл турнир в Белграде. В финале 10-я ракетка мира выиграл у Аслана Карацева.

    В Мадриде Берреттини стартовал с победы над Фабио Фоньини — 6:3, 6:4. Маттео взял на своей подаче 85% первых мячей. При этом по ходу матча Фоньини не создал ни одного брейк-пойнта.

    А в третьем круге Берреттини одержал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом — 7:6, 6:4.

    Гарин

    Тем временем Гарин наконец-то показал, что может обыгрывать на грунте кого угодно.
    В третьем круге чилиец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 6:7, 6:1.

    Гарин в решающем сете так довел россиянина своей игрой, что тот начал ругаться со зрителями. И надо сказать, что Медведева в какой-то момент конкретно «занесло».

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    Гарин во второй раз в карьере выиграл у соперника из топ-10.

    Прогноз и ставка

    На Берретини в этом матче можно поставить за 1.61, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.44.

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    Сразу скажем, что это явно не тот матч, где нужно ставить на исход. Шансы 50 на 50 — угадать будет очень сложно.

    Зато очень вероятно, что теннисистам не хватит двух сетов.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.79.

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