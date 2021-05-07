Итальянец Маттео Берреттини сыграет против чилийца Кристиана Гарина в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 7 мая, начало — в 21:30 мск. Берреттини — Гарин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Надо признать, что Берреттини очень здорово играет, несмотря на то, что не прошло и месяца с тех пор, как он вернулся на корт после травмы.

В середине апреля Маттео неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступив в первом же матче Алехандро Давидовичу-Фокине. Но после этого итальянец выиграл турнир в Белграде. В финале 10-я ракетка мира выиграл у Аслана Карацева.

В Мадриде Берреттини стартовал с победы над Фабио Фоньини — 6:3, 6:4. Маттео взял на своей подаче 85% первых мячей. При этом по ходу матча Фоньини не создал ни одного брейк-пойнта.

А в третьем круге Берреттини одержал победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом — 7:6, 6:4.

Гарин

Тем временем Гарин наконец-то показал, что может обыгрывать на грунте кого угодно.

В третьем круге чилиец одержал победу над Даниилом Медведевым — 6:4, 6:7, 6:1.

Гарин в решающем сете так довел россиянина своей игрой, что тот начал ругаться со зрителями. И надо сказать, что Медведева в какой-то момент конкретно «занесло».

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Гарин во второй раз в карьере выиграл у соперника из топ-10.

Прогноз и ставка

На Берретини в этом матче можно поставить за 1.61, победу Гарина букмекеры предлагают за 2.44.

Сразу скажем, что это явно не тот матч, где нужно ставить на исход. Шансы 50 на 50 — угадать будет очень сложно.

Зато очень вероятно, что теннисистам не хватит двух сетов.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.33.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.79.