Надаль начал в Мадриде с уверенной победы над Карлосом Алькарасом — 6:1, 6:2. Ничего другого здесь и не стоило ждать.

Любопытно, что Алькарас проиграл Рафе в день своего 18-летия. После матча Надаль и организаторы турнира подарили молодому испанцу торт.

It’s Alcaraz’ birthday and he gets a cake after the match. 🎂#Nadal #MMOPEN pic.twitter.com/WwCAcEnnMq