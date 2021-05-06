Испанец Рафаэль Надаль сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге на «Мастерсе» в Мадриде. Матч пройдет 6 мая, начало — в 16:00 мск. Надаль — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль начал в Мадриде с уверенной победы над Карлосом Алькарасом — 6:1, 6:2. Ничего другого здесь и не стоило ждать.

Любопытно, что Алькарас проиграл Рафе в день своего 18-летия. После матча Надаль и организаторы турнира подарили молодому испанцу торт.

В общем, разминка удалась, именно такой матч и нужен был Надалю на старте турнира.

В конце апреля Надаль, как известно, выиграл титул в Барселоне. В финале «Грунтовый король» одержал победу над Стефаносом Циципасом.

Попырин

В третьем круге у Надаля намечался матч с Янником Синнером, но итальянец неожиданно проиграл Алексею Попырину, который до этого не особо блистал на грунте.

Но против Синнера представитель Австралии сыграл на высочайшем уровне. После первого сета, который завершился тай-брейком, Янник, похоже, сломался психологически, чем и воспользовался Попырин, попавший в основную сетку мадридского «Мастерса» через квалификацию.

В первом круге Попырин выиграл у немца Ян-Леннарда Штруффа — тоже в двух сетах.

Все прогнозы на теннис

Ранее в этом сезоне Попырин ни разу не выигрывал в основе грунтовых турниров больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче букмекеры предлагают поставить за совсем смешной коэффициент — 1.009, тогда как победу Попырина предлагают за 25.00.

Первый в карьере матч против Надаля, да еще и на грунте — конечно, это приговор для Попырина.

Будет приблизительно то же самое, что и в матче Рафы с Алькарасом. Соперник возьмет не больше пяти геймов.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-6,5) за 1.97.

И еще один вариант — ставка на тотал выигранных геймов Попырина меньше 6,0 за 1.85.