Француз Жереми Шарди сыграет против британца Дэниэла Эванса в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:30 мск. Шарди — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шарди

Шарди в апреле провел три турнира, но ни одном из них больших успехов не добился.

На «Мастерсе» в Монте-Карло француз после победы над представителем Казахстана Александром Бубликом проиграл Григору Димитрову.

В Барселоне Жереми в стартовом матче обыграл грузина Николоза Басилашвили, но потом уступил в двух сетах Денису Шаповалову.

В португальском Эшториле Шарди тоже смог преодолеть первый раунд. На этот раз он одержал победу над испанцем Хауме Муньяром. Но и в этом случае 51-я ракетка мира вылетел после второго раунда — францу без шансов проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

Эванс

Эванс в прошлом месяце сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В третьем круге британец разобрался с Новаком Джоковичем — 6:4, 7:5.

Кроме того, на Лазурном берегу Дэниэл выиграл у Душана Лайовича, Хуберта Хуркача и Давида Гофферна, а остановить его смог только Стефанос Циципас.

И что еще удивительнее, в Монте-Карло Эванс выиграл столько же грунтовых матчей, сколько за всю карьеру.

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В Барселоне Эванс попал число сеяных и стартовал сразу со второго круга. Но на этот раз удивить общественность не получилось — 26-я ракетка мира проиграл французу Корентену Муте.

Прогноз и ставка

На Шарди в этом матче можно поставить за 2.34, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.63.

Ранее в этом сезоне британец обыгрывал француза на турнире в Мельбурне и в Дохе. В первом случае в двух сетах, а во втором — в трех.

Именно поэтому Эвансу сейчас отдали статус фаворита. Но на грунте ему будет не так просто играть против Шарди, как на харде. И не исключено, что Жереми возьмет реванш.

Ставка — победа Шарди за 2.34.