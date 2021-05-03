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    Шарди возьмет реванш у Эванса?

    Шарди — Эванс. Прогноз (к. 2.34) и ставки на турнир в Мадриде 3 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шарди — Эванс
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    Жереми Шарди
    Француз Жереми Шарди сыграет против британца Дэниэла Эванса в первом круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:30 мск. Шарди — Эванс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Шарди

    Шарди в апреле провел три турнира, но ни одном из них больших успехов не добился.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло француз после победы над представителем Казахстана Александром Бубликом проиграл Григору Димитрову.

    В Барселоне Жереми в стартовом матче обыграл грузина Николоза Басилашвили, но потом уступил в двух сетах Денису Шаповалову.

    В португальском Эшториле Шарди тоже смог преодолеть первый раунд. На этот раз он одержал победу над испанцем Хауме Муньяром. Но и в этом случае 51-я ракетка мира вылетел после второго раунда — францу без шансов проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

    Эванс

    Эванс в прошлом месяце сенсационно дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло. В третьем круге британец разобрался с Новаком Джоковичем — 6:4, 7:5.

    Кроме того, на Лазурном берегу Дэниэл выиграл у Душана Лайовича, Хуберта Хуркача и Давида Гофферна, а остановить его смог только Стефанос Циципас.

    И что еще удивительнее, в Монте-Карло Эванс выиграл столько же грунтовых матчей, сколько за всю карьеру.

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    В Барселоне Эванс попал число сеяных и стартовал сразу со второго круга. Но на этот раз удивить общественность не получилось — 26-я ракетка мира проиграл французу Корентену Муте.

    Прогноз и ставка

    На Шарди в этом матче можно поставить за 2.34, победу Эванса букмекеры предлагают за 1.63.

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    Ранее в этом сезоне британец обыгрывал француза на турнире в Мельбурне и в Дохе. В первом случае в двух сетах, а во втором — в трех.

    Именно поэтому Эвансу сейчас отдали статус фаворита. Но на грунте ему будет не так просто играть против Шарди, как на харде. И не исключено, что Жереми возьмет реванш.

    Ставка — победа Шарди за 2.34.

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