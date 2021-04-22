Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Альберта Рамоса в третьем круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Рамос — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рамос

Рамос стартовал в Барселоне с непростой победы над Хольгером Руне. 17-летний датчанин взял на тай-брейке первый сет, но опытный испанец все-таки смог сделать камбэк.

Во втором раунде Альберт выиграл в двух сетах у француза Адриана Маннарино.

Для Рамоса это уже пятый в текущем сезоне турнир на грунте. Ранее он дошел до финала в Кордове, в Буэнос-Айресе остановился в полуфинале, на этой же стадии он сошел с дистанции и в Марбелье.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Рамос проиграл в первом круге Яннику Синнеру.

Рублев

Рублев, как и ожидалось, в стартовом матче выиграл у Федерико Гайо. Для победы хватило двух сетов — 6:4, 6:3.

Но было заметно, что Андрей еще не до конца пришел в себя после «Мастерса» в Монте-Карло.

На Лазурном берегу Рублев одержал крутейшую победу над Рафаэлем Надалем, но в финале уступил Стефаносу Циципасу.

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Но в целом сейчас все указывает на то, что россиянин будет одним из главных претендентов на титул и в Барселоне, а потом и на «Ролан Гаррос».

Прогноз и ставка

На Рамоса букмекеры предлагают поставить за 4.65, а на победу Рублева — за 1.21.

Впервые Рублев сыграл с Рамосом еще в 2017 году на турнире в Галле. Россиянин тогда выиграл в трех сетах. С тех пор они провели еще два матча, в которых обменялись победами. Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Тогда Рублев был просто перспективным, а сейчас это топовый игрок.

Ставка — победа Рублева в двух сетах за 1.60.

Или такой вариант — ставка на победу Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.75.