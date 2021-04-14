Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 13:30 мск. Джокович — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Джокович

Джокович еще ни разу не играл в официальных матчах после триумфа на Открытом чемпионате Австралии.

В Мельбурне Новак, как известно, стал победителем турнира «Большого шлема» в 18-й рах. С тех пор первая ракетка мира восстанавливался после повреждения мышц живота и спокойно готовился к грунтовому сезону.

Джокович выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло в 2013 и 2015 годах.

Синнер

Тем временем Синнер стартовал в Монте-Карло с победы над испанцем Альбертом Рамосом. Итальянец выиграл без особых усилий в двух сетах.

Это был первый матч Янника после финала на «Мастерсе» в Майами, где он уступил Хуберту Хуркачу.

Учитывая возраст Синнера, а ему всего лишь 19 лет, он, безусловно, демонстрирует удивительный теннис.

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К слову, на грунте Янник тоже играет достаточно уверенно. В прошлом сезоне на «Ролан Гаррос» его смог остановить только Рафаэль Надаль. Это случилось в 1/4 финала.

Прогноз и ставка

На Джоковича букмекеры предлагают поставить за 1.33, а на победу Синнера — за 3.42.

Итальянскому теннисисту в этом сезоне удивительно не везет с сеткой на крупных турнирах. На Australian Open ему уже в стартовом матче пришлось играть против Дениса Шаповалова, а сейчас во втором раунде его ждет первый номер рейтинга.

Несмотря на то, что Новак не играл на турнирах почти два месяца, можно не сомневаться, что он находится в отличной форме.

Увы, Синнеру не повезло. Ставка - победа Джоковича в двух сетах за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Синнера меньше 11,0 за 1.85.