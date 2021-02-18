Американка Серена Уильямс сыграет против японки Наоми Осаки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 февраля в Мельбурне, начало — в 06:00 мск. Осака — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Осака

Самый пока что сложный матч на турнире Осака провела в четвертом круге. Японская теннисистка одержала волевую победу над Гарбин Мугурусой.

В третьем сете Наоми отыграла у испанки два матчбола. При счете 3:5 она уступала 15:40 на подаче, но в итоге совершила невероятный камбэк. Осака выиграла четыре очка подряд: сделала два эйса, один виннерс и атакой вынудила Мугурусу совершить ошибку.

Ну а потом выиграла все оставшиеся геймы, не допустив ни одной невынужденной ошибки в 22 розыгрышах.

В четвертьфинале Осака разгромила Су-Вэй Се из Тайваня — 6:2, 6:2. Игра больше напоминала тренировку.

Победная серия Осаки составляет уже 19 матчей. Она не проигрывает с марта прошлого года.

Уильямс

Тем временем Серена провела уже два больших матча на текущем турнире. И они подтвердили, что 39-летняя теннисистка остается одним из главных претендентов на титул.

В четвертом круге Уильямс остановила Арину Соболенко. В третьем сете белорусская теннисистка отыгралась со счетом 1:4, но в решающий момент Серена сделала брейк, а потом уверенно взяла гейм на своей подаче.

Еще одно испытание ждало американку в четвертьфинале. Однако матч против Симоны Халеп получился не самым сложным. Серена выиграла в двух сетах — 6:3, 6:3. А потом даже сказала, что это был ее пока что лучший матч на турнире.

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Серена в 40-й раз сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема».

Прогноз и ставка

На Осаку букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на Уильямс — за 2.39.

Ранее теннисистки уже трижды встречались в официальных матчах. В 2018 году Наоми обыграла Серену в первом круге турнира в Майами и в финале US Open. Серена смогла выиграть у Наоми на турнире в Торонто в сезоне-2019.

Кроме того, несколько недель назад японка и американка провели выставочный матч в Аделаиде — выиграла Серена. Но эту игру вряд ли стоит воспринимать всерьез.

Остановить Осаку будет действительно непросто. Именно японка сейчас показывает лучший теннис в туре. Так что на этот раз ставить на победу Серены опасно.

Но как минимум одну партию американка, скорее всего, возьмет.

Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.38.

Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 22,0 за 1.88.