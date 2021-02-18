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    Сможет ли Серена Уильямс обыграть Осаку?

    Осака — Уильямс. Прогноз (к. 2.38) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Осака — Уильямс
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    Серена Уильямс
    Американка Серена Уильямс сыграет против японки Наоми Осаки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 февраля в Мельбурне, начало — в 06:00 мск. Осака — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Осака

    Самый пока что сложный матч на турнире Осака провела в четвертом круге. Японская теннисистка одержала волевую победу над Гарбин Мугурусой.

    В третьем сете Наоми отыграла у испанки два матчбола. При счете 3:5 она уступала 15:40 на подаче, но в итоге совершила невероятный камбэк. Осака выиграла четыре очка подряд: сделала два эйса, один виннерс и атакой вынудила Мугурусу совершить ошибку.

    Ну а потом выиграла все оставшиеся геймы, не допустив ни одной невынужденной ошибки в 22 розыгрышах.

    В четвертьфинале Осака разгромила Су-Вэй Се из Тайваня — 6:2, 6:2. Игра больше напоминала тренировку.

    Победная серия Осаки составляет уже 19 матчей. Она не проигрывает с марта прошлого года.

    Уильямс

    Тем временем Серена провела уже два больших матча на текущем турнире. И они подтвердили, что 39-летняя теннисистка остается одним из главных претендентов на титул.

    В четвертом круге Уильямс остановила Арину Соболенко. В третьем сете белорусская теннисистка отыгралась со счетом 1:4, но в решающий момент Серена сделала брейк, а потом уверенно взяла гейм на своей подаче.

    Еще одно испытание ждало американку в четвертьфинале. Однако матч против Симоны Халеп получился не самым сложным. Серена выиграла в двух сетах — 6:3, 6:3. А потом даже сказала, что это был ее пока что лучший матч на турнире.

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    Серена в 40-й раз сыграет в полуфинале на турнире «Большого шлема».

    Прогноз и ставка

    На Осаку букмекеры предлагают поставить за 1.71, а на Уильямс — за 2.39.

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    Ранее теннисистки уже трижды встречались в официальных матчах. В 2018 году Наоми обыграла Серену в первом круге турнира в Майами и в финале US Open. Серена смогла выиграть у Наоми на турнире в Торонто в сезоне-2019.

    Кроме того, несколько недель назад японка и американка провели выставочный матч в Аделаиде — выиграла Серена. Но эту игру вряд ли стоит воспринимать всерьез.

    Остановить Осаку будет действительно непросто. Именно японка сейчас показывает лучший теннис в туре. Так что на этот раз ставить на победу Серены опасно.

    Но как минимум одну партию американка, скорее всего, возьмет.

    Ставка - тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче больше 22,0 за 1.88.

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