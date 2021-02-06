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    Рублев продлит серию побед?

    Штруфф — Рублев. Прогноз (к. 2.16) и ставки на Кубок ATP 6 февраля 2021 года

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    Штруфф — Рублев: прогноз и ставка
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка ATP. Матч пройдет 6 февраля в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Штруфф — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф на групповой стадии турнира помог команде Германии обыграть сборные Сербии и Канады.

    В своем первом матче 30-летний немец сенсационно выиграл у Милоша Раонича. Штруфф взял два сета благодаря уверенной игре на тай-брейке.

    В противостоянии с сербами соперником Штруффа стал Душан Лайович. Ян-Леннард отдал первую партию, но потом уверенно выиграл два следующих сета.

    Это, к слову, были не первые матчи немецкого теннисиста в этом сезоне. В январе Штруфф сыграл на турнире в Анталье. В четвертьфинале 37-я ракетка мира проиграл французу Жереми Шарди.

    Рублев

    Тем временем Рублев тоже выиграл оба своих одиночных матча на групповом этапе.

    В первой встрече Андрей не оставил шансов аргентинцу Гвидо Пелье — 6:1, 6:2. Соперник был явно не в лучшей форме, но это все равно не отменяет того факта, что россиянин продемонстрировал очень классную игру.

    Ни чуть не хуже Рублев сыграл и против японца Есихито Нисиоки — тоже победа в двух сетах. С той лишь разницей, что здесь Андрей проиграл четыре гейма, а в предыдущем матче — три.

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    Прямо сейчас многие эксперты считают, что с такой играть Рублев сможет претендовать даже на победу на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    На Рублева в этом матче можно поставить за 1.26, победу Штруффа букмекеры предлагают за 3.90.

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    Немецкий теннисист когда-то уже обыгрывал Рублева, но это было очень давно. В то время россиянин еще не входил в элитную компанию.

    Сейчас же у Штруффа крайне мало шансов на победу в матче с Рублевым.

    Ставка - победа Рублева в двух сетах за 1.73.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов меньше 20,5 за 2.16.

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