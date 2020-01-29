Гарбин Мугуруса — Анастасия Павлюченкова. Прогноз и ставки на матч Australian Open 29 января 2020 года

В среду, 29 января, в четвертьфинале Australian Open испанка Гарбин Мугуруса встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Начало поединка — в 4:30 мск. Прогноз на Гарбин Мугуруса — Анастасия Павлюченкова.

Гарбин Мугуруса

Испанка является 32-й ракеткой мира.

Новый сезон испанка начала Шеньчжене, одолев трех соперниц и уступив в полуфинале Екатерине Александровой — 6:4, 6:3. Далее был Хобарт и в четвертьфинале испанка не вышла на игру с россиянкой Вероникой Кудерметовой из-за травмы бедра.

Довольно давно Гарбин не играла в четвертьфинале турнира Большого шлема. В последний раз это было еще на AO-2017.

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Теперь Мугуруса вновь в прекрасной форме и готова идти до конца. В двух стартовых играх она отдала по сету американке Шелби Роджерс и Айле Томлянович, но затем убрала с пути двух топов всухую.

В третьем раунде была разгромлена украинка Элина Свитолина — 6:1, 6:2. Затем удалось одолеть голландцу Кики Бертенс — 6:3, 6:3. В последней игре Гарбин ошибалась чаще, чем против Свитолиной, но все равно показала отличный прием и первую подачу.

Анастасия Павлюченкова

Россиянка является 30-й ракеткой мира и такой же номер ей достался в посеве.

2020-й Анастасия начала в Брисбене, где на старте уступила чешке Петре Квитовой — 6:2, 1:6, 0:6. Далее была Аделаида и победа над Анетт Контавейт из Эстонии — 6:2, 6:4. Однако в следующем раунде Павлюченкову остановила первая ракетка мира Эшли Барти — 6:4, 3:6, 5:7.

Australian Open Павлюченкова начала с уверенной победы над сербкой Ниной Стоянович — 6:1, 7:5. Аналогично в двух сетах 28-летняя россиянка справилась с американкой Тейлор Таунсенд — 7:5, 7:6.

Явно набрала оптимальную форму Павлюченкова, что позволяет ей выбивать из сетки топ-соперниц. В последних двух играх она отправила домой второй номер посева Каролину Плишкову (7:6, 7:6) и немку Анжелик Кербер (6:7, 7:6, 6:2).

На харде в прошлом году Анастасия выиграла 23 из 40 матчей. Это ее любимое покрытие.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество испанке — 1.55 против 2.50.

Всего один сет сумела взять россиянка за все матчи с Мугурусой. Да, сейчас Анастасия набрала великолепную форму и демонстрирует очень агрессивный теннис, но и сил она потратила уже очень много и заметно больше, чем соперница, которая довольно быстро завершила последние две игры со Свитолиной и Бертенс.

Предлагаем поставить на то, что Мугуруса одержит победу с форой -2,5 гейма за 1.79. 0