Кики Бертенс — Белинда Бенчич. Прогноз и ставки на матч Итогового чемпионата WTA по теннису 31 октября 2019 года

Кики Бертенс
Кики Бертенс прибыла на Итоговый чемпионат WTA в статусе первой запасной. Очевидно, что первый тур группового этапа она пропустила, после чего получила свой шанс благодаря снятию Наоми Осаки.
Уже во втором туре Бертенс встречалась с лидером Красной группы австралийкой Эшли Барти, которую обыграла в трех сетах (3:6, 6:3, 6:4).
В нынешнем сезоне нидерландка слабо отыграла на турнирах «Большого шлема», зато стала победительницей престижного турнира в Мадриде.
На минувшей неделе Бертенс дошла до финала соревнований «Элит Трофи», где проиграла белоруске Арине Соболенко (4:6, 2:6).
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич, получив седьмой номер посева, стартовала на Итоговом чемпионате WTA с поражения от австралийки Эшли Барти (7:5, 1:6, 2:6).
Во втором туре группового этапа швейцарка одолела чешку Петру Квитову (6:3, 1:6, 6:4), благодаря чему сохранила шансы на выход в полуфинал.
Главным успехом Бенчич в нынешнем сезоне может считаться выход полуфинал US Open, в котором она уступила канадке Бьянке Андрееску (6:7, 5:7).
Также отметим триумфы швейцарки на соревнованиях в Дубае и Москве.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа Кики Бертенс — 1.90, победа Белинды Бенчич — 1.90.
Мы же склоняемся к успеху швейцарки, даже несмотря на то, что в личных встречах она уступает 0-3.
Да, Бертенс набрала неплохую форму, но Бенчич более сильная теннисистка с технической точки зрения, которая проявила отличные бойцовские качества в недавнем поединке с Квитовой.
Что-то нам подсказывает, что Белинда хорошо настроится на игру и добудет желанную путевку в полуфинал.
Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал геймов больше 21,5» за 1.90, поскольку ожидаем трехсетового противостояния. Вряд ли столь важный матч завершится в двух партиях без борьбы. 0