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    Удастся ли Исмаилову затянуть бой с Емельяненко?

    Емельяненко — Исмаилов. Прогноз (к. 2.05) и ставки на бой ACA 107 24 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на Емельяненко — Исмаилов
    Александр Емельяненко
    В рамках 107 турнира промоушена ACA состоится бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Поединок запланирован на 24 июля. Прогноз на Емельяненко — Исмаилов.

    Емельяненко

    Последний бой по правилам MMA Александр Емельяненко провел 18 августа 2018 года. Тогда россиянин дрался с Тони Джонсоном. В том поединке была объявлена ничья, первая в карьере для брата Федора. После этого у бойца был длительный перерыв.

    Если говорить самых последних выступлениях, то недавно Емельяненко провел бой с Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Встреча закончилась быстро, поскольку против профи бойца вышел тяжелоатлет.

    Рекорд Александра насчитывает 28 побед, 7 поражений и одну ничью. 70% побед спортсмена были добыты нокаутом или техническим нокаутом. 18% боев заканчивались для соперников Емельяненко сабмишном.

    Александр Емельяненко

    В рамках своего возвращения в 2017 году Емельяненко провел 6 боев по правилам MMA. Кроме ничьей было 5 побед подряд и все из них заканчивались техническим нокаутом.

    Из последних побед стоит выделить встречи с Виктором Пештой и Габриэлем Гонзагой. Оба поединка завершились во втором раунде.

    Исмаилов

    Магомед Исмаилов — очень непростой для Александра боец. Единственным недостатком для Исмаилова является огромная разница в весе и росте — его 175 см и 84 кг против 193 см и 114 кг у оппонента.

    Исмаилов провел меньше боев. На его счету 17 поединков — 13 побед, 3 поражения и одна ничья. Так как Магомед борец, он нередко может выиграть сабмишном, однако большая часть его побед была добыта с помощью KO или TKO.

    Как и Емельяненко, Исмаилов последний раз проигрывал в 2014 году. После этого у бойца было 9 выступлений, 8 из которых закончились успехом.

    Магомед Исмаилов

    Сейчас оппонент Александра идет на 2-матчевой серии. Он нокаутировал Вячеслава Василевского и решением судей одолел Артема Фролова.

    Перед этой серией у Исмаилова был один из самых тяжелых поединков в карьере с Владимиром Минеевым. Встреча прошла полностью все 5 раундов и была объявлена ничья.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают Емельяненко фаворитом. Конечно же, его преимущество в весе и росте дает свои плоды. Котировки такие: 1.47 на Емельяненко и 2.69 на Исмаилова.

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    Исмаилов в ринге очень подвижен, для борца неплохо работает руками, хотя в стойке у него вряд ли будет много шансов, тем более что он набрал много веса. Скорость будет уже не та. Единственная надежда Магомеда — партер.

    Считаем, что у встречи два вероятных исхода — Емельяненко побеждает нокаутом или бой завершается решением судей. Но все-таки первый вариант более вероятен.

    Исмаилов буде спасаться партером. Из-за этого бой затянется. Наши прогноз и ставка — тотал больше 1.5 раундов за 2.05. 0

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    Емельяненко — Исмаилов. Прогноз (к. 2.05) и ставки на бой ACA 107 24 июля 2020 года. Прогноз на Емельяненко — Исмаилов. . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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