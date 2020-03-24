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    Кто виртуознее всех обращается с шарами?

    Игры в шары. Прогноз на матч Нейл Смит — Уэйн Уиллгресс Grand Prix Summer Season Tournament 2 24 марта 2020 года

    Прочие виды
    Прогноз на Игры в шары
    Шары для игры в боулз
    Во вторник, 24 марта, в рамках Grand Prix Summer Season Tournament 2 по игре в шары встретятся представители Англии Нейл Смит и Уэйн Уиллгресс. Встреча пройдет в Линкольн & Дистрикт Индор Боулинг Клаб (Линкольн) и начнется в 12:00 мск. Прогноз на Игры в шары.
    Не знаете, что такое «игра в боулз», или если совсем по-русски — игра в шары? Вот и мы не знали до сегодняшнего дня. Но выбора у вас, как и у нас нет — весь остальной спорт закрыт из-за пандемии коронавируса.

    Так что приготовьтесь, на вас катится краткий ликбез.

    Игра в боулз является странной английской родственницей французского петанка и шотландского (а вовсе не канадского) керлинга.

    Главная цель игры — подкатить асимметричные шары как можно ближе к небольшому белому шару, который называется «джек» (jack) или «китти» (kitty).

    Вся соль в умении правильно бросить каучуковый мяч со смещенным центром тяжести, так чтобы его траектория привела снаряд в нужную точку. Надо ли говорить, что новички частенько выдают те еще загогулины.

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    • В отличие от керлинга, в шары можно соревноваться поодиночке, парами, тройками или квартетами. Игра популярна в странах Британского содружества и считается спортом аристократов.

    А еще про нее сняли неплохой фильм Blackball с английским комиком Полом Кэем и оскаровским номинантом Джеймсом Кромуэллом.

    «Черный шар»

    Прогнозы и ставки

    Во вторник на Гран-при в Линкольне принимают участие три игрока, которые еще не выигрывали титулов: Нейл Смит, Уэйн Уиллгресс и Кевин Рэндс.

    Это круговой турнир — каждый играет с каждым. Матч из 2-х сетов, тай-брейк при ничьей. Прогнозы

    Рэндс выиграл только два из своих девяти матчей Гран-при в этом сезоне, но в прошлом году у него был 50%-статистика побед.

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    Смит не пробился в прошлогодний финал, но выиграл 43% своих матчей в прошлом году. Мы чувствуем, что в первом матче игрового дня его ждет удача.

    Уэйн Уиллгресс вышел в полуфинал чемпионата мира в 2018 году, но его недавняя форма оставляет желать лучшего. А Смит выиграл пять из восьми своих встреч с Уиллгрессом.

    Но не будем забивать, что Уэйн Уиллгресс пробился в финал Гран При в начале февраля, где он был побежден Джейсоном Гринслейдом. Да, мы совсем не верим в Кевина Рэндса. 0

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    Игры в шары. Прогноз на матч Нейл Смит — Уэйн Уиллгресс Grand Prix Summer Season Tournament 2 24 марта 2020 года. Прогноз на Игры в шары. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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