В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск).
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 56 матчах «Вашингтон» заработал 61 зачетный балл, разместившись на 10-м месте в таблице Востока. От зоны плей-офф столичный коллектив отстает на 4 очка.
Последние матчи: Несколько дней назад «Вашингтон» — после неоднозначной канадской серии — потерпел крупное поражение на льду «Сиэтла» (1:5).
Следом в Мичигане команда Спенсера Карбери отобрала победные баллы у «Детройта» (4:3, бул.), после чего на домашнем катке взяла верх над «Каролиной» (4:3, от).
Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл, Мэтт Рой, Чарли Линдгерн, Логан Томпсон.
Состояние команды: «Вашингтон» проводит один из худших отрезков в нынешнем сезоне. Несмотря на недавние победы над лидерами, положение столичной команды остается шатким.
По своему содержанию «Кэпиталз» являются претендентами на плей-офф, однако в девяти предыдущих встречах было допущено шесть поражений — не самая приятная статистика в условиях высокой турнирной плотности.
«Айлендерс»
Турнирное положение: После 55 матчей «Айлендерс» занимают 8-ю строчку Восточной конференции с 65 набранными очками. Сразу от трех выше идущих команд ньюйоркцы отстают на 2 турнирных пункта.
Последние матчи: В одном из матчей в начале предыдущей недели «Айлендерс» зафиксировали уверенную победу над «Филадельфией» (4:0).
За игрой против «Флайерз» последовала битва за Нью-Йорк, в рамках которой «островитяне» дважды прибили «Рейнджерс» (5:2, 2:1). В последнем матче команда Патрика Руа уступила «Нэшвиллу» (3:4).
Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов, Калум Ричи.
Состояние команды: Сезон «Айлендерс» сопровождается качелями. Команда проводит качественные серии, на смену которым непременно приходят периоды неудач.
Среди действующих представителей кубковой восьмерки Востока команда Руа обладает худшей результативностью (160 голов), тогда как в десяти последних матчах «Айлс» допустили пять поражений.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах
- В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов
- В 4 личных встречах из 8 последних на льду «Вашингтона» команды играли вничью в основное время
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.21, победа «Айлендерс» — в 2.77.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.
Прогноз: Накануне «Вашингтон» прошелся по топ-командам Востока. Возможно, сейчас мы наблюдаем первые признаки возвращения «Кэпиталз» в большую гонку. На домашнем льду Овечкин и его партнеры наверняка нацелены на сохранение текущей динамики движения.
Ставка: «Вашингтон» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.08.
Прогноз: В порыве неуступчивости команды могут проявить упорство, которое приведет к тому, что матч придется продолжить за рамками основных трех периодов.
Ставка: Ничья за 4.21.