прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» 3 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 56 матчах «Вашингтон» заработал 61 зачетный балл, разместившись на 10-м месте в таблице Востока. От зоны плей-офф столичный коллектив отстает на 4 очка.

Последние матчи: Несколько дней назад «Вашингтон» — после неоднозначной канадской серии — потерпел крупное поражение на льду «Сиэтла» (1:5).

Следом в Мичигане команда Спенсера Карбери отобрала победные баллы у «Детройта» (4:3, бул.), после чего на домашнем катке взяла верх над «Каролиной» (4:3, от).

Не сыграют: Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл, Мэтт Рой, Чарли Линдгерн, Логан Томпсон.

Состояние команды: «Вашингтон» проводит один из худших отрезков в нынешнем сезоне. Несмотря на недавние победы над лидерами, положение столичной команды остается шатким.

По своему содержанию «Кэпиталз» являются претендентами на плей-офф, однако в девяти предыдущих встречах было допущено шесть поражений — не самая приятная статистика в условиях высокой турнирной плотности.

«Айлендерс»

Турнирное положение: После 55 матчей «Айлендерс» занимают 8-ю строчку Восточной конференции с 65 набранными очками. Сразу от трех выше идущих команд ньюйоркцы отстают на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В одном из матчей в начале предыдущей недели «Айлендерс» зафиксировали уверенную победу над «Филадельфией» (4:0).

За игрой против «Флайерз» последовала битва за Нью-Йорк, в рамках которой «островитяне» дважды прибили «Рейнджерс» (5:2, 2:1). В последнем матче команда Патрика Руа уступила «Нэшвиллу» (3:4).

Не сыграют: Пьер Энгвалл, Кайл Палмьери, Александр Романов, Семен Варламов, Калум Ричи.

Состояние команды: Сезон «Айлендерс» сопровождается качелями. Команда проводит качественные серии, на смену которым непременно приходят периоды неудач.

Среди действующих представителей кубковой восьмерки Востока команда Руа обладает худшей результативностью (160 голов), тогда как в десяти последних матчах «Айлс» допустили пять поражений.

Статистика для ставок

«Вашингтон» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали меньше 5.5 голов

В 4 личных встречах из 8 последних на льду «Вашингтона» команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.21, победа «Айлендерс» — в 2.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 5.5 — за 2.12.

Прогноз: Накануне «Вашингтон» прошелся по топ-командам Востока. Возможно, сейчас мы наблюдаем первые признаки возвращения «Кэпиталз» в большую гонку. На домашнем льду Овечкин и его партнеры наверняка нацелены на сохранение текущей динамики движения.

Прогноз: В порыве неуступчивости команды могут проявить упорство, которое приведет к тому, что матч придется продолжить за рамками основных трех периодов.

