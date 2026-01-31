«Коламбус» едет в Миссури за победными очками

прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 1 февраля. Начало встречи — в 03:00 (мск).

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Коллектив из Миссури откатился на 14-ю позицию Западной конференции. С 49 очками после 54 матчей, «Блюз» отстают от зоны плей-офф на 10 пунктов.

Последние матчи: Последние соревновательные дни «Сент-Луис» проживает в родных стенах, где накануне было зафиксировано поражение от «Лос-Анджелеса» (4:5, бул.).

Еще одной неудачей обернулась встреча с «Далласом» (3:4). Победу при домашних трибунах команда Джима Монтгомери одержала в игре против «Флориды» (5:4).

Не сыграют: Дилан Холлоуэй, Тори Круг, Пиюс Сутер, Роберт Томас, Джордан Кайру, Джейк Нейборс, Оскар Сундквист.

Состояние команды: «Сент-Луис» прописался в числе главных аутсайдеров Запада в борьбе за плей-офф. Не справившись с высокой конкуренцией, «Блюз» едва ли смогут вновь приблизиться к топ-8.

В одиннадцати предыдущих матчах команда Джима Монтгомери потерпела восемь поражений. Между тем по пропущенным шайбам коллектив из Миссури входит в тройку слабейших в конференции.

«Коламбус»

Турнирное положение: В 52 на момент написания матчах «Коламбус» заработал 57 очков. В таблице Востока «мундиры» находятся на 12-м месте, на 8 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: До запланированного на 31 января выезда в Иллинойс «Коламбус» провел серию матчей дома.

При своих трибунах команда Рика Боунесса сгорела «Оттаве» (1:4), но обыграла «Даллас» (1:0), «Тампу-Бэй» (8:5) и «Филадельфию» (5:3).

Не сыграют: Данте Фаббро, Брендан Смит.

Состояние команды: После смены тренера «Коламбус» набрал исключительную форму. О борьбе за плей-офф в условиях высокой турнирной плотности говорить пока не приходится, но команда, безусловно, попытается ворваться в топ-8.

В семи недавних матчах «Блю Джекетс» зафиксировали семь победных результатов. В четырех встречах в рамках данной серии команда Рика Боунесса забрасывала 4 шайбы и более.

Статистика для ставок

«Коламбус» одержал 9 побед кряду в последних личных встречах

В 6 личных встречах из 7 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Сент-Луис» забивал 1 гол и менее в 5 личных встречах из 7 последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.17, победа «Коламбуса» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

Прогноз: После смены тренера «Коламбус» вышел на ментальный и, как кажется, физический пик, тем самым заработав право рассчитывать на продолжительные серии успехов, в том числе и в матчах против неустойчивых соперников уровня «Сент-Луиса».

Ставка: «Коламбус» победит в матче за 1.99.

Прогноз: Тренерский штаб Рика Боунесса за короткий срок не только повлиял на атмосферу в коллективе из Огайо, но и наладил игру в нападении, что помогает «Блю Джекетс» от матча к матчу добиваться высоких цифр по реализации.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.84.