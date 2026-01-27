прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.55

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 28 января. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Динамо» Москва

Турнирное положение: В активе динамовцев — 60 очков после 50 матчей. В таблице Западной конференции бело-голубые обосновались на 5-м месте, на 2 турнирных балла опережая ЦСКА.

Последние матчи: В начале предыдущей недели «Динамо» Москва на своем льду одержало яркую победу над «Северсталью» (5:4, бул.).

Днями позже в ходе гостевого этапа бело-голубые уступили «Нефтехимику» (1:2, бул.) и «Ладе» (1:2). В другой встрече с тольяттинцами в родных стенах команда Вячеслава Козлова взяла реванш (3:1).

Не сыграют: Кирилл Готовец.

Состояние команды: На определенном этапе зимой «Динамо» Москва вплотную приблизилось к лидерам таблицы, но слабый текущий отрезок заставил бело-голубых поубавить аппетит.

В одиннадцати последних матчах команда Вячеслава Козлова потерпела девять поражений, тогда как в шести недавних встречах в родных стенах — проиграла четырежды. В пяти матчах кряду на этом отрезке динамовцы пропускали 3 шайбы и более.

ЦСКА

Турнирное положение: В 50 матчах ЦСКА заработал 50 очков, с которыми разместился на 6-й позиции Западной конференции, на 2 зачетных балла опережая «Спартак».

Последние матчи: Неделями ранее ЦСКА за пределами родной арены потерпел поражения от «Авангарда» (1:2) и «Барыса» (1:3).

Тем временем еще в одном матче против клуба из Астаны команда Игоря Никитина — в родных стенах — зафиксировала победу (1:0). В последней встрече армейцы дома переиграли «Северсталь» (4:2).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: На протяжении месяца ЦСКА демонстрирует неплохие в текущих реалиях результаты, за счет которых команде удалось отсрочить момент плотной борьбы в нижней части кубковой восьмерки.

В одиннадцати последних играх армейцы забрали восемь победных результатов. Между тем команда Игоря Никитина является худшей по голевой продуктивности среди представителей топ-8 Западной конференции.

Статистика для ставок

ЦСКА потерпел 4 поражения в 5 последних гостевых матчах

«Динамо» Москва одержало 3 победы в 4 последних личных встречах

«Динамо» Москва не забивало больше 1 гола в 2 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.49, победа ЦСКА — в 2.40.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Динамо» Москва находится в разобранном состоянии, что в контексте предстоящего выезда ЦСКА может сыграть на руку команде Игоря Никитина, которая прямо сейчас выглядит более тактически подготовленной к дерби.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 5.5 за 2.55.

Прогноз: С гостевыми результатами у армейцев дела обстоят не очень, однако на фоне проблемных динамовцев эту статистику можно незначительно улучшить.

Ставка: ЦСКА победит в матче за 1.85.