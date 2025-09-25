В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене Трактор» 25 сентября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Трактор»

Турнирное положение: После 8 сыгранных матчей «Трактор» расположен на третьей строчке в Восточной конференции. С 10 набранными очками, челябинцы на 2 пункта отстают от «Авангарда».

Последние матчи: Начало чемпионата команда Бенуа Гру провела не лучшим образом — допустила 2 поражения в 3-х играх. Но после неудачи на льду СКА (2:5) уральцы выдали серию из трех побед подряд.

Результативный отрезок «Трактора» состоял из матчей с «Сочи» (4:3, от), «Автомобилистом» (2:0) и «Нефтехимиком» (3:2). В предыдущей встрече челябинцы не сумели справиться со «Спартаком» (3:5).

Не сыграют: В составе «Трактора» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Трактор» причисляется к фаворитам Восточной конференции. И если отталкиваться от набираемых очков, то сейчас для команды Гру все складывается неплохо.

Вместе с тем вопросы вызывает организация игры. К этому моменту «Трактор» пропустил 24 шайбы и «заработал» минусовую разницу голов. Под давлением уральцы довольно часто допускают грубые ошибки в защите.

«Авангард»

Турнирное положение: В 7 играх «Авангард» сколотил 12 очков — в Восточной конференции команда закрепилась на втором месте, на 2 турнирных балла отставая от «Металлурга» Мг.

Последние матчи: Действующая серия омичей насчитывает 6 подряд матчей без поражений, которая началась с победы над «Амуром» (2:1) и вошла в активную фазу во встречах с «Динамо» Москва (7:4) и «Динамо» Минск (5:4, бул.).

Также на домашнем льду команда Ги Буше расправилась с «Салаватом Юлаевым» (3:2, от), а в гостях — разбила «Ак Барс» (6:1). Накануне «ястребы» взяли верх над СКА в очередной гостевой встрече (4:2).

Не сыграют: Наиль Якупов.

Состояние команды: После неудачного начала чемпионата «Авангард» выдал отличную серию, в рамках которой не только шел без поражений, но и показывал мощную игру атакующего характера.

Не заметив отъезда лидеров в межсезонье, коллектив Ги Буше выдает матчи с высокой наступательной активностью и прекрасной реализацией. В отдельных эпизодах омичи могут проседать в обороне, но глобальных проблем в этом компоненте пока нет.

«Трактор» победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 2 последних личных встречах на льду «Авангарда» команды забивали 7 голов и более

В 4 матчах из 5 последних «Авангард» забивал 4 гола и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 2.66.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.12, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: «Авангард» сейчас набрал хороший темп и наладил игру, которая делает его одним из стабильных клубов Востока. Несмотря на непростой характер предстоящего матча, коллектив Буше способен тактически и физически превзойти соперника.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.00.

Прогноз: В Челябинске встретятся статистически одни из самых результативных команд конференции, которые в очных матчах любят играть от ворот до ворот, демонстрируя реализацию высшего уровня.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.12.