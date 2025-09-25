В четверг, 25 сентября, челябинский «Трактор» примет омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' Вячеслав Войнов («Авангард») мощно стреляет из правого круга для вбрасывания, но шайбу заблокировал Григорий Дронов («Трактор») — отличная игра защитника.

28' Игра идет практически без остановок! Темп очень высокий. И пока не было ни одного удаления...

27' Владимир Жарков («Трактор») классно отработал в защите, прервал шайбу на синей линии и начал свою атаку.

26' Михаил Котляревский («Авангард») активно поборолся на пятаке и почти проткнул шайбу в ворота, но вратарь хозяев в последний момент накрыл ее ловушкой.

25' Игорь Мартынов («Авангард») прицельно бросил низом, но Сергей Мыльников («Трактор») считками обил шайбу в угол.

24' «Трактор» на минуту запер соперника в своей зоне и довел дела до броска — от синей по воротам щелкнул Джордан Гросс («Трактор»), но она оказалась в ловушке у вратаря.

23' Михаил Котляревский («Авангард») прокидывает шайбу в свободную зону, набирает скорость и бросает по воротам хозяев, но шайба просвистела далеко от цели.

22' Максим Лажуа («Авангард») въехал в зону раньше положенного и после этого получил шайбу — это офсайд.

21' Стартовала вторая 20-минутка. Поехали...

20' Звучит серена. «Трактор» ведет — 2:0! Отдыхаем...

19' Подходит к концу первый период, в котором «Трактор» доминирует на каждом участке льда и просто «разрывает» своего соперника.

18' Владимир Жарков («Трактор») выкатывался один на один с вратарем костей, но не смог переиграть Никиту Серебрякова («Авангард»), броси сильно по центру.

17' Шайба покидает пределы площадки от Анселя Галимова («Авангард») после броска Пьеррик Дюбе («Трактор»).

16' Очередной вбрасывание у ворот «Авангарда» завершается выносом по правому борту — но это опять безадресно.

15' Доминик Миканович («Трактор») вбрасывает шайбу в зону соперника, но Ибрагимов Марсель («Авангард») внимателен на правом борте и разряжает обстановку.

14' Г-ООООООООО-Л! «Трактор» — 2:0! Григорий Дронов получил передачу от Александр Рыков и классно бросил мимо Никиты Серебрякова! Отличный гол Челябинска!

13' Вбрасывание у ворот «Трактора»: гости его выиграли, но до броска дело так и не довели — Егор Коршков («Трактор») выбросил шайбу.

12' У Сергея Мыльникова («Трактор») почти нет работы в первом периоде, а вот его коллега Никита Серебряков («Авангард») прилично потеет.

11' Джордан Гросс («Трактор») ошибается на синей линии и едва не привозит гол в свои ворота: Дамир Шарипзянов («Авангард») был готов сыграть на добивании, но до него шайба каким-то чудом не долетела.

10' Вбрасывание в центральной зоне: Василий Глотов («Трактор») выигрывает мини-дуэль у Дмитрий Рашевский («Авангард») и хозяева отправляются в атаку.

09' «Трактор» имеет огромное преимущество и постоянно атакует. Назревает второй гол! По броскам перевес Челябинска 8:3!

08' Вячеслав Войнов («Авангард») на вбрасывании лучший — Дмитрий Рашевский («Авангард») врывается в зону хозяев льда. но бросить ему не дали.

07' Иван Игумнов («Авангард») выиграл вбрасывание для своей команды «ястребы» устремились в атаку, однако потеря на синей линии и мощный бросок от Александра Кадейкина («Трактор») чуть выше перекладины.

06' Ансель Галимов («Авангард») прессинговал вратаря хозяев после того, как он зафиксировал шайбу, за что получил пару толчков в спину от Андрея Никонова («Трактор»).

05' Михаил Котляревский («Авангард») прорвался на пятак, поймал шайбу на крюк, но как следует бросить не получилось, отлично сработали защитники «Трактора».

04' Много борьбы в центральной зоне — шайба долго не держится у команд.

03' Г-ОООООООО-Л! «Трактор» — 1:0! Александр Рыков ворвался в центральную зону перед вратарем убрал под право и поднял шайбу в угол!

03' Проброс в исполнении гостей — Максим Лажуа («Авангард») выбросил шайбу через все зоны, пытаясь дать передачу.

02' «Авангард» с первых секунд взял шайбу под свой контроль и за первую минуту провел три полноценных атаки. правда до броска дело так и не дошло.

01' Раздается серена! Матч «Трактор» — «Авангард» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:57 Команды появляются на льду «Трактор Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:53 Главными арбитрами этой встречи назначены Денис Наумов и Сергей Юдаков.

16:50 Команды завершают предматчевую разминку и уходят в раздевалки. До стартовой серены 10 минут.

16:48 Сегодняшний матч пройдет в Челябинске на «Трактор Арене».

16:37 Всем доброго хоккейного дня! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между челябинским «Трактором» и омским «Авангардом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Трактор»: Мыльников Сергей, Телегин Сергей, Гросс Джордан, Коршков Егор, Кадейкин Александр, Дер-Аргучинцев Семён, Дэй Логан, Коромыслов Арсений, Ливо Джошуа, Светлаков Андрей, Горюнов-Рольгизер Михаил, Прибыльский Андрей, Дронов Григорий, Глотов Василий, Агламзянов Руслан, Дюбе Пьеррик, Миканович Доминик, Горбунов Степан, Рыков Александр, Никонов Андрей, Жарков Владимир.

«Авангард»: Серебряков Никита, Шарипзянов Дамир, Чистяков Семён, Мартынов Игорь, Игумнов Иван, Фьоре Джованни, Лажуа Максим, Ибрагимов Марсель, Окулов Константин, Потуральски Эндрю, Волков Александр, Блажиевский Артём, Войнов Вячеслав, Рашевский Дмитрий, Прохоркин Николай, Котляревский Михаил, Чайка Даниил, Гуляев Михаил, Пономарев Василий, Галимов Ансель.

«Трактор»

«Трактор» неплохо отыграл стартовую часть чемпионата, одержав четыре победы в восьми встречах. Еще в двух проигранных поединках Челябинск набирал баллы. Недавно «Трактор» имел серию из трех викторий подряд: над «Сочи» (4:3 в овертайме), «Автомобилистом» (2:0) и «Нефтехимиком» (3:2).

В последней игре челябинский клуб прервал череду побед поражением от московского «Спартака» (3:5). В данный момент «Трактор» занимает третье место в дивизионе Харламова и четвертое в Восточной конференции.

«Авангард»

«Авангард» мощно стартовал в нынешнем сезоне и устремился к высшим позициям в турнирной таблице. «Ястребы» проиграли только один матч из семи проведенных, это было в самом начале регулярного чемпионата. В двух последних встречах омский клуб одержал победы в основное время над казанским «Ак Барсом» (6:1) и питерским СКА (4:2).

Благодаря успешной игре «Авангард» занимает первое место в дивизионе Чернышова и второе в Восточной конференции. На счету омичей в данный момент 12 набранных очков и отставание от лидирующего «Металлурга» в 2 очка.

Личные встречи

Между собой соперники играют довольно часто, как в официальных матчах, так и в товарищеских спаррингах. В последние годы наметилось преимущество «Трактора» в данной дуэли. Челябинский клуб выиграл две последние встречи с «Авангардом» — 4:3 и 5:4.

