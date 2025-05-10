Флорида — Торонто. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 10 мая 2025 года

В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат коллектив из Санрайза закончил на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона. С 98 очками в активе, «Пантерз» опередили ближайших конкурентов на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В региональном соперничестве с «Тампой-Бэй» в масштабах первой плей-офф серии «Флорида» быстро прибрала инициативу, дважды кряду преуспев на гостевом льду.

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Следом команда Пола Мориса допустила крупный провал дома — 1:5, но в двух других встречах решила исход в свою пользу — 4:2; 6:3. Вместе с тем дебют серии с «Торонто» обернулся для «Флориды» провалом по итогам двух встреч — 4:5; 3:4.

Не сыграют: В составе «Флориды» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В статусе действующего обладателя Кубка Стэнли, «Флорида» довольно бодро вошла в плей-офф раунд против «Тампы-Бэй», превзойдя принципиального соперника по многим игровым качествам.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Однако в серии с «Торонто» идеи тренерского штаба Пола Мориса работают лишь отчасти. Так, «пантеры» довольно уверенно выглядят впереди, создают моменты и зачастую показывают хорошую реализацию.

Но главная проблема «Флориды» в настоящее время затрагивает линию защиты. В своей зоне коллектив Мориса допустил развал привычной организованности и испытал излишнюю нервозность с точки зрения дисциплины.

«Торонто»

Путь к плей-офф: Коллектив из канадской провинции Онтарио финишировал на 2-м месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 108 очков. На 6 турнирных баллов «Лифс» опередили «Тампу-Бэй».

Последние матчи: На старте первого плей-офф раунда «Торонто» обозначил свое преимущество, обыграв «Оттаву» трижды кряду. Однако решить вопрос за короткий срок «листьям» не удалось ввиду двух поражений в следующих матчах — 3:4 ОТ; 0:4.

В шестой игре команда Крэйга Беруби не стала испытывать судьбу и добилась желаемого преимущества — 4:2. Четвертьфинальный этап «Торонто» начал с результативных побед над «Флоридой» — 5:4; 4:3.

Не сыграют: Яни Хаканпаа, Энтони Столарс.

Состояние команды: «Торонто» провел уверенный регулярный сезон и утвердился в качестве одного из претендентов на Кубок Стэнли, подтвердив свой высокий статус недавними успехами.

В серии с «Оттавой» команда Крэйга Беруби допустила временную потерю концентрации, но вместе с тем действовала с явным игровым преимуществом, обусловленным разнообразием тактических идей, которые сработали и на старте противостояния с «Флоридой».

Отдельное беспокойство на дистанции могут вызывать проблемы «Торонто» в зоне защиты. На фоне непростой ситуации во вратарской линии канадцы рискуют нарушить общий оборонительный баланс.

Статистика для ставок

«Торонто» одержал 5 побед в 6 последних гостевых матчах

«Торонто» не проигрывает в основное время на протяжении 6 матчей на территории соперников

«Флорида» обыграла «Торонто» в 4-х последних матчах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.66, а победа «Торонто» — в 3.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

Прогноз: На гостевой площадке «Флориде» при довольно содержательной игре в чужой зоне не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Вернувшись на домашний лед, команда Мориса постарается завладеть инициативой и забрать столь значимый в плане дальнейшего развития серии матч.

Ставка: «Флорида» победит за 1.80.

Прогноз: На фоне повышенного градуса борьбы команды не станут брать передышку с точки зрения высокой активности игры в нападении и проведут еще одну результативную встречу.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.83.