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    «Флорида» сократит отставание от «Торонто»

    Флорида — Торонто. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Торонто»
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    Мэттью Ткачук
    В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 10 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Торонто», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 10 Мая 2025 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 02:00 Торонто

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат коллектив из Санрайза закончил на 3-м месте в таблице Атлантического дивизиона. С 98 очками в активе, «Пантерз» опередили ближайших конкурентов на 1 турнирный пункт.

    Последние матчи: В региональном соперничестве с «Тампой-Бэй» в масштабах первой плей-офф серии «Флорида» быстро прибрала инициативу, дважды кряду преуспев на гостевом льду.

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    Следом команда Пола Мориса допустила крупный провал дома — 1:5, но в двух других встречах решила исход в свою пользу — 4:2; 6:3. Вместе с тем дебют серии с «Торонто» обернулся для «Флориды» провалом по итогам двух встреч — 4:5; 3:4.

    Не сыграют: В составе «Флориды» кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: В статусе действующего обладателя Кубка Стэнли, «Флорида» довольно бодро вошла в плей-офф раунд против «Тампы-Бэй», превзойдя принципиального соперника по многим игровым качествам.

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    Однако в серии с «Торонто» идеи тренерского штаба Пола Мориса работают лишь отчасти. Так, «пантеры» довольно уверенно выглядят впереди, создают моменты и зачастую показывают хорошую реализацию.

    Но главная проблема «Флориды» в настоящее время затрагивает линию защиты. В своей зоне коллектив Мориса допустил развал привычной организованности и испытал излишнюю нервозность с точки зрения дисциплины.

    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Коллектив из канадской провинции Онтарио финишировал на 2-м месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 108 очков. На 6 турнирных баллов «Лифс» опередили «Тампу-Бэй».

    Последние матчи: На старте первого плей-офф раунда «Торонто» обозначил свое преимущество, обыграв «Оттаву» трижды кряду. Однако решить вопрос за короткий срок «листьям» не удалось ввиду двух поражений в следующих матчах — 3:4 ОТ; 0:4.

    В шестой игре команда Крэйга Беруби не стала испытывать судьбу и добилась желаемого преимущества — 4:2. Четвертьфинальный этап «Торонто» начал с результативных побед над «Флоридой» — 5:4; 4:3.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа, Энтони Столарс.

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    • Состояние команды: «Торонто» провел уверенный регулярный сезон и утвердился в качестве одного из претендентов на Кубок Стэнли, подтвердив свой высокий статус недавними успехами.

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    В серии с «Оттавой» команда Крэйга Беруби допустила временную потерю концентрации, но вместе с тем действовала с явным игровым преимуществом, обусловленным разнообразием тактических идей, которые сработали и на старте противостояния с «Флоридой».

    Отдельное беспокойство на дистанции могут вызывать проблемы «Торонто» в зоне защиты. На фоне непростой ситуации во вратарской линии канадцы рискуют нарушить общий оборонительный баланс.

    Статистика для ставок

    • «Торонто» одержал 5 побед в 6 последних гостевых матчах

    • «Торонто» не проигрывает в основное время на протяжении 6 матчей на территории соперников

    • «Флорида» обыграла «Торонто» в 4-х последних матчах на домашнем льду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.66, а победа «Торонто» — в 3.81.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.83, на тотал меньше 5.5 — за 2.06.

    Прогноз: На гостевой площадке «Флориде» при довольно содержательной игре в чужой зоне не хватило хладнокровия в завершающей стадии. Вернувшись на домашний лед, команда Мориса постарается завладеть инициативой и забрать столь значимый в плане дальнейшего развития серии матч.

    Ставка: «Флорида» победит за 1.80.

    Прогноз: На фоне повышенного градуса борьбы команды не станут брать передышку с точки зрения высокой активности игры в нападении и проведут еще одну результативную встречу.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.83.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флорида — Торонто?

    Матч Флорида — Торонто состоится 10 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Флорида — Торонто?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Флорида» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флорида — Торонто?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Флорида» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флорида — Торонто?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флорида — Торонто?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.66, а победа «Торонто» — в 3.81.

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