В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене-Трактор» 20 апреля. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Путь к плей-офф: В 62 матчах регулярного сезона челябинцы набрали 96 очков и финишировали на 1-м месте в таблице Восточной конференции. Основных конкурентов команда опередила на 3 балла и более.

Последние матчи: После упорного противостояния с «Адмиралом», которое закончилось тремя подряд победами, челябинцы выдали две событийные встречи с «Динамо» Минск в рамках начала второго раунда Кубка Гагарина — 4:2; 4:3 ОТ.

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Однако выезд в Беларусь обернулся для коллектива Бенуа Гру позором, обусловленной сокрушительным поражением в первой игре — 0:8. Вторая встреча на льду минчан завершилась важнейшей победой — 3:2.

Не сыграют: В составе челябинской команды нет кадровых потерь.

Состояние команды: После недопустимого провала в Минске «Трактор» сумел перестроиться, прибавить в дисциплине и взять вторую встречу на территории динамовцев под контроль.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Коллектив Бенуа Гру должным образом среагировал на давление и реализовал новый тактический план за счет структурной игры и более грамотных действий в своей зоне в оборонительных фазах.

В шаге от выхода в следующий раунд, «Трактор» получает ощутимое психологическое преимущество на домашнем льду, где агрессия впереди и упор на интенсивный хоккей могут обеспечить челябинцам результат.

«Динамо» Минск

Путь к плей-офф: По итогам общего этапа белорусский представитель лиги занял 4-ю строчку в таблице Западной конференции. С 86 очками на счету, команда отстала от лидирующей тройки на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: В исторической для себя серии с ЦСКА минское «Динамо» провело шесть матчей, включая две яркие последние встречи, поставившие точку в этом противостоянии — 7:0; 6:2.

Начало второго раунда команда Дмитрия Квартальнова провалила, потерпев в Челябинске два поражения — 2:4; 3:4 ОТ. В рамках домашнего этапа противостояния «Динамо» Минск добилось яркой победы — 0:8, но допустило промах в следующей игре — 2:3.

Не сыграют: У белорусского коллектива кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: После сокрушительной победы «Динамо» Минск оказалось в сложной ситуации: не сумев дожать соперника в четвертой игре, команда лишается права на ошибку.

В предыдущем матче коллектив Дмитрия Квартальнова старался сберечь былой ритм, но качество созданных моментов оказалось не столь высоким, чтобы лидер Востока пал под давлением.

В эмоциональном плане «Динамо» Минск выглядит заряженным на борьбу, однако игровые недостатки, включая оборону и концентрацию в определенных отрезках, в настоящий момент остаются на переднем плане.

Статистика для ставок

«Трактор» одержал 6 побед в 7 последних матчах

В 7 встречах «Трактора» из 8 последних был пробит тотал больше 5.5

«Динамо» Минск потерпело 4 поражения в 5 последних матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 2.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.95.

Прогноз: Победа команды Бенуа Гру в четвертом матче может стать определяющей в контексте всего противостояния. На своей территории «Трактор» попытается забрать инициативу и исключить любую возможность затянуть эту серию.

Ставка: «Трактор» победит за 2.17.

Прогноз: Как и в предыдущем матче в Минске, «Трактор» будет нацелен на предельную концентрацию в своей зоне, чтобы лишить забивного соперника возможности создавать большое количество голевых моментов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск меньше 2.5 за 1.83.