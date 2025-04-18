В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: На флажке регулярного чемпионата коллектив из Пенсильвании расположился на 13-й строчке в таблице Восточной конференции с 78 очками после 81 игры.

Последние матчи: Финишная прямая «Питтсбурга» предполагает нестабильную череду результатов. В частности, провальная игра сменяется одним-двумя успешными матчами.

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Днями ранее команда Майка Салливана потерпела поражение от «Чикаго» — 1:3, но разобралась с «Блэкхокс» со второй попытки и разбила «Нью-Джерси» — 4:2. В последнем матче «Пенс» уступили «Бостону» — 1:4.

Не сыграют: Ноэль Аккиари, Боконджи Имама, Блэйк Лизотт, Мэтт Ньето, Томас Новак, Пьер-Оливер Джозеф (под вопросом).

Состояние команды: Несмотря на попытки совершить финальный рывок ветеранов в отношении борьбы за плей-офф, «Питтсбург» провел слабый сезон, лишив себя шансов на кубковый раунд.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На протяжении всей кампании «пингвины» действовали нестабильно, сохраняя чрезмерную зависимость от возрастного костяка, который на отрезке теряет эффективность.

Помимо низкой динамики, одной из ключевых проблем «Питтсбурга» на дистанции остается нехватка глубины состава, что не в последнюю очередь переплетается с постоянными травмами.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Столичный коллектив заканчивает регулярный сезон в качестве лидера Восточной конференции. В 81 матче «Кэпиталз» набрали 111 очков.

Последние матчи: После проигранного «Айлендерс» матча — 1:4, в котором был побит рекорд великого канадца, «Вашингтон» добился победы в событийном противостоянии с «Каролиной» — 5:4 Б.

Днями ранее команда Спенсера Карбери дважды крупно проиграла «Коламбусу» — 0:7; 1:4, а в последней встрече сумела взять реванш у «Айлендерс» на их территории — 3:1.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Джон Карлсон (под вопросом).

Состояние команды: «Вашингтон» провел выдающуюся регулярку, досрочно став лидером Востока. Но слабая концовка сезона лишила его возможности побороться за Президентский Кубок.

Накануне лидер атаки «Кэпиталз» Александр Овечкин превзошел Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. На этом турнирная мотивация столичного клуба подошла к концу.

Перед кубковым раундом «Вашингтону» важно вернуть предметную игру в нападении, с акцентом на характерный темп и агрессию, а также наладить структуру защиты, которая утратила свою эффективность.

Статистика для ставок

В 5 гостевых матчах из 6 «Вашингтон» пропускал не менее 3 голов

«Питтсбург» одержал 6 побед в 8 последних матчах на домашнем льду

«Вашингтон» добился 4-х побед в 6 предыдущих личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 4.51, а победа «Вашингтона» — в 2.16.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Перед началом кубкового этапа столичному коллективу важно войти в лучшие кондиции, а встреча с принципиальным соперником, который находится в кризисе, является хорошим в этом отношении плацдармом.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.16.

Прогноз: При кадровых потерях и проблемах оборонительного плана «Питтсбург» рискует оказаться под колоссальным давлением со стороны атакующих бригад «Вашингтона».

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.84.