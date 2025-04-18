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    «Оттава» справится с проблемной «Каролиной»

    Оттава — Каролина. Ставка (к. 2.49) и прогноз на хоккей, НХЛ, 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Каролина»
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    Ник Козинс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Апреля 2025 года

    Оттава

  • НХЛ
    •  Оттава 02:00 Каролина

    Каролина

  • НХЛ
    •

    «Оттава»

    Турнирное положение: В активе канадцев из Онтарио 95 очков по итогам 81 встречи. В таблице Восточной конференции команда занимает 6-ю строчку.

    Последние матчи: В начале апреля «Оттава» провела серию, в которую вошли три победы подряд и которая закончилась после прибытия «Сенс» на площадку «Коламбуса» — 5:2.

    Оттава — Каролина: коэффициенты букмекеров

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    Вернувшись на домашний лед, команда Трэвиса Грина разгромила «Монреаль» — 5:2 и обыграла «Филадельфию» — 4:3 ОТ. Последняя встреча «Оттавы» завершилась поражением от «Чикаго» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Клод Жиру, Ник Йенсен, Джейк Сандерсон.

    Состояние команды: Впервые за долгие годы «Оттава» пробилась в кубковый раунд, а на флажке регулярки набрала неплохую форму, вернув себе конкурентоспособность.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    На протяжении всей кампании канадцы умело справлялись с кадровыми потерями и, несмотря на кризисные отрезки, находили в себе внутренние резервы, чтобы вновь действовать эффективно.

    Наиболее уверенно «Оттава» чувствует себя на домашнем льду, где вне зависимости от класса соперника старается действовать слаженно и делать упор на внимание к деталям в собственной зоне.

    «Каролина»

    Турнирное положение: Без учета встречи с «Монреалем» в ночь на 17 апреля, «Каролина» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 99 очками в активе.

    Последние матчи: Неделями ранее турнирная дистанция «Каролины» сопровождалась исключительно неудачами, цикл которых состоял из четырех матчей и закончился на льду «Вашингтона» — 4:5 Б.

    Одну из редких на текущий момент побед команда Рода Бриндамора одержала в матче с «Рейнджерс» — 7:3, а накануне «Харрикейнз» допустили неудачу во встрече с «Торонто» — 1:4.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Шейн Гостисбехер, Джордан Мартинук.

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    • Состояние команды: «Каролина» выполнила базовые турнирные задачи, и настоящий момент настраивается на плей-офф, подрывая собственные результаты на флажке регулярки.

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    В последних матчах коллектив Рода Бриндамора выглядит замедленным и, кажется, позволяет себе излишнюю расслабленность на фоне потери мотивации.

    На своей половине площадки «Каролина» действует сумбурно, что приводит к большому количеству грубых ошибок, в то время как атака «Кейнс» зачастую лишена резкости.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» одержала 5 побед в 6 последних домашних матчах

    • В 6 последних матчах на домашнем льду «Оттава» не проигрывала в основное время

    • «Каролина» оформила 4 победы в 5 предыдущих личных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.56, а победа «Каролины» — в 2.20.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Несмотря на отсутствие мотивации на последний матч регулярки, «Оттава» при домашних трибунах способна забрать последние турнирные баллы в игре с «Каролиной», форма которой оставляет желать лучшего.

    Ставка: «Оттава» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.49.

    Прогноз: Свою игру на протяжении большей части сезона «Оттава» строит на надежности в обороне, за счет которой способна доставить массу проблем нынешней «Каролине».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» меньше 3 за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Оттава — Каролина?

    Матч Оттава — Каролина состоится 18 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Оттава — Каролина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Оттава» не проиграет + ТМ 6.5.

    Какую сделать ставку на матч Оттава — Каролина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Оттава» не проиграет + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 2.49.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Оттава — Каролина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Оттава — Каролина?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.56, а победа «Каролины» — в 2.20.

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