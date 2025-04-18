В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Каролина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: В активе канадцев из Онтарио 95 очков по итогам 81 встречи. В таблице Восточной конференции команда занимает 6-ю строчку.

Последние матчи: В начале апреля «Оттава» провела серию, в которую вошли три победы подряд и которая закончилась после прибытия «Сенс» на площадку «Коламбуса» — 5:2.

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Вернувшись на домашний лед, команда Трэвиса Грина разгромила «Монреаль» — 5:2 и обыграла «Филадельфию» — 4:3 ОТ. Последняя встреча «Оттавы» завершилась поражением от «Чикаго» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Клод Жиру, Ник Йенсен, Джейк Сандерсон.

Состояние команды: Впервые за долгие годы «Оттава» пробилась в кубковый раунд, а на флажке регулярки набрала неплохую форму, вернув себе конкурентоспособность.

Прогнозы и ставки на НХЛ

На протяжении всей кампании канадцы умело справлялись с кадровыми потерями и, несмотря на кризисные отрезки, находили в себе внутренние резервы, чтобы вновь действовать эффективно.

Наиболее уверенно «Оттава» чувствует себя на домашнем льду, где вне зависимости от класса соперника старается действовать слаженно и делать упор на внимание к деталям в собственной зоне.

«Каролина»

Турнирное положение: Без учета встречи с «Монреалем» в ночь на 17 апреля, «Каролина» занимает 4-е место в таблице Восточной конференции с 99 очками в активе.

Последние матчи: Неделями ранее турнирная дистанция «Каролины» сопровождалась исключительно неудачами, цикл которых состоял из четырех матчей и закончился на льду «Вашингтона» — 4:5 Б.

Одну из редких на текущий момент побед команда Рода Бриндамора одержала в матче с «Рейнджерс» — 7:3, а накануне «Харрикейнз» допустили неудачу во встрече с «Торонто» — 1:4.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Шейн Гостисбехер, Джордан Мартинук.

Состояние команды: «Каролина» выполнила базовые турнирные задачи, и настоящий момент настраивается на плей-офф, подрывая собственные результаты на флажке регулярки.

В последних матчах коллектив Рода Бриндамора выглядит замедленным и, кажется, позволяет себе излишнюю расслабленность на фоне потери мотивации.

На своей половине площадки «Каролина» действует сумбурно, что приводит к большому количеству грубых ошибок, в то время как атака «Кейнс» зачастую лишена резкости.

Статистика для ставок

«Оттава» одержала 5 побед в 6 последних домашних матчах

В 6 последних матчах на домашнем льду «Оттава» не проигрывала в основное время

«Каролина» оформила 4 победы в 5 предыдущих личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 4.56, а победа «Каролины» — в 2.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Несмотря на отсутствие мотивации на последний матч регулярки, «Оттава» при домашних трибунах способна забрать последние турнирные баллы в игре с «Каролиной», форма которой оставляет желать лучшего.

Ставка: «Оттава» не проиграет + ТМ 6.5 за 2.49.

Прогноз: Свою игру на протяжении большей части сезона «Оттава» строит на надежности в обороне, за счет которой способна доставить массу проблем нынешней «Каролине».

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» меньше 3 за 1.90.