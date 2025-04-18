В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Тампа-Бэй». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Ньюйоркцы с Манхэттена разместились на 11-й строчке в таблице Восточной конференции с 83 очками в активе. От кубковой зоны команда отстала на 5 турнирных баллов.

Последние матчи: В начале месяца «Рейнджерс» перенесли череду сокрушительных поражений, куда вошли матчи с «Нью-Джерси» — 0:4, «Тампой-Бэй» — 1:5 и «Филадельфией» — 5:8.

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Как следует покуражились «рейнджеры» в дерби с «Айлендерс» — 9:2, за которым последовал разгром от «Каролины» — 3:7. Сутками ранее команда Питера Лавиолетта обыграла «Флориду» — 5:3.

Не сыграют: Артур Калиев, Брэйден Шнайдер.

Состояние команды: С учетом кадровых возможностей, потенциала и общих ожиданий «Рейнджерс» провели провальную кампанию — одну из слабейших за последние годы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Команда Питера Лавиолетта досрочно потеряла шансы на весеннюю стадию и сосредоточилась на формальном завершении чемпионата, который сопровождается комплексными проблемами.

Несмотря на то что потенциал первого звена «Рейнджерс» остается высоким, ньюйоркцы испытывают трудности в защитных фазах игры, нередко сталкиваясь с потерей концентрации в позиционке.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: По итогам 81 игры «Тампа-Бэй» закрепилась на 3-й строчке в таблице Восточной конференции со 102 очками в активе.

Последние матчи: После крупной гостевой победы над «Рейнджерс» — 5:1 «Тампа-Бэй» переместилась на домашний лед, где провела серию из четырех матчей.

Цикл игр на катке «Лайтнинг» начался с поражений от «Торонто» — 3:4 ОТ и «Детройта» — 3:4 ОТ. Однако на днях команда Джона Купера добилась ярких побед над «Баффало» — 7:4 и «Флоридой» — 5:1.

Не сыграют: Оливер Бьоркстранд, Даррен Рэддиш (под вопросом).

Состояние команды: «Таипа-Бэй» провела вполне трудоспособный сезон, обеспечив выход в кубковый раунд. В настоящее время «молнии» стараются поддерживать хорошую форму.

Одним из бесспорных качеств команды Джона Купера является атакующая линия и тонус, в котором находятся ведущие бомбардиры коллектива из Флориды.

В атакующей динамике игры «Тампа-Бэй» зачастую задействует комбинационную модель, которая нацелена на высокую точность, вариативность и скорость принятия решений.

Статистика для ставок

«Рейнджерс» потерпели 7 поражений в 9 последних матчах на домашнем льду

В 4-х встречах из 5 последних на катке «Рейнджерс» был пробит тотал больше 6.5

«Тампа-Бэй» потерпела 7 поражений в 9 последних матчах на территории «Рейнджерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 4.51, а победа «Тампа-Бэй» — в 2.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Кампания «Рейнджерс» олицетворяет провал во всех отношениях, а предстоящий матч команда будет рассматривать исключительно с точки зрения возможности зрелищно попрощаться с сезоном.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.10.

Прогноз: «Тампа-Бэй» вряд ли нацелена на энергоемкую игру на льду «Сквер Гарден», ввиду чего встреча не будет сопровождаться высокой атакующей остротой и большим количеством результативных действий.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.