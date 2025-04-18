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    «Рейнджерс» хлопнут дверью в последнем матче сезона

    Рейнджерс — Тампа-Бэй. Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, НХЛ, 18 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
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    Артемий Панарин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будет принимать «Тампа-Бэй». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Апреля 2025 года

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Рейнджерс 02:00 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: Ньюйоркцы с Манхэттена разместились на 11-й строчке в таблице Восточной конференции с 83 очками в активе. От кубковой зоны команда отстала на 5 турнирных баллов.

    Последние матчи: В начале месяца «Рейнджерс» перенесли череду сокрушительных поражений, куда вошли матчи с «Нью-Джерси» — 0:4, «Тампой-Бэй» — 1:5 и «Филадельфией» — 5:8.

    Нью-Йорк Рейнджерс — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

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    Как следует покуражились «рейнджеры» в дерби с «Айлендерс» — 9:2, за которым последовал разгром от «Каролины» — 3:7. Сутками ранее команда Питера Лавиолетта обыграла «Флориду» — 5:3.

    Не сыграют: Артур Калиев, Брэйден Шнайдер.

    Состояние команды: С учетом кадровых возможностей, потенциала и общих ожиданий «Рейнджерс» провели провальную кампанию — одну из слабейших за последние годы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Команда Питера Лавиолетта досрочно потеряла шансы на весеннюю стадию и сосредоточилась на формальном завершении чемпионата, который сопровождается комплексными проблемами.

    Несмотря на то что потенциал первого звена «Рейнджерс» остается высоким, ньюйоркцы испытывают трудности в защитных фазах игры, нередко сталкиваясь с потерей концентрации в позиционке.

    «Тампа-Бэй»

    Турнирное положение: По итогам 81 игры «Тампа-Бэй» закрепилась на 3-й строчке в таблице Восточной конференции со 102 очками в активе.

    Последние матчи: После крупной гостевой победы над «Рейнджерс» — 5:1 «Тампа-Бэй» переместилась на домашний лед, где провела серию из четырех матчей.

    Цикл игр на катке «Лайтнинг» начался с поражений от «Торонто» — 3:4 ОТ и «Детройта» — 3:4 ОТ. Однако на днях команда Джона Купера добилась ярких побед над «Баффало» — 7:4 и «Флоридой» — 5:1.

    Не сыграют: Оливер Бьоркстранд, Даррен Рэддиш (под вопросом).

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  • 07/04/2025

    • Состояние команды: «Таипа-Бэй» провела вполне трудоспособный сезон, обеспечив выход в кубковый раунд. В настоящее время «молнии» стараются поддерживать хорошую форму.

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    Одним из бесспорных качеств команды Джона Купера является атакующая линия и тонус, в котором находятся ведущие бомбардиры коллектива из Флориды.

    В атакующей динамике игры «Тампа-Бэй» зачастую задействует комбинационную модель, которая нацелена на высокую точность, вариативность и скорость принятия решений.

    Статистика для ставок

    • «Рейнджерс» потерпели 7 поражений в 9 последних матчах на домашнем льду

    • В 4-х встречах из 5 последних на катке «Рейнджерс» был пробит тотал больше 6.5

    • «Тампа-Бэй» потерпела 7 поражений в 9 последних матчах на территории «Рейнджерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 4.51, а победа «Тампа-Бэй» — в 2.21.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.74, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

    Прогноз: Кампания «Рейнджерс» олицетворяет провал во всех отношениях, а предстоящий матч команда будет рассматривать исключительно с точки зрения возможности зрелищно попрощаться с сезоном.

    Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.10.

    Прогноз: «Тампа-Бэй» вряд ли нацелена на энергоемкую игру на льду «Сквер Гарден», ввиду чего встреча не будет сопровождаться высокой атакующей остротой и большим количеством результативных действий.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Рейнджерс — Тампа-Бэй?

    Матч Рейнджерс — Тампа-Бэй состоится 18 апреля 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Рейнджерс» победят в матче .

    Какую сделать ставку на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Рейнджерс» победят в матче » с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рейнджерс — Тампа-Бэй?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Рейнджерс — Тампа-Бэй?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Рейнджерс» оценивается букмекерами в 2.81, ничья — в 4.51, а победа «Тампа-Бэй» — в 2.21.

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    Рейнджерс — Тампа-Бэй: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 18.04.202502:00. «Рейнджерс» хлопнут дверью в последнем матче сезона
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