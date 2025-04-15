В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Юта», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: Провальный сезон «Нэшвилла» постепенно близится к завершению, и уже точно известно, что «хищники» закончат сезон на 14 месте Запада.

Последние матчи: В трех последних матчах у «Нэшвилла» две победы, но для того, чтобы их одержать, пришлось играть овертаймы, как минимум.

Травмированные игроки: Не смогут помочь «Нэшвиллу» Йоси, Лозон, Сиссонс и Вилсби. Потери более, чем серьезные, но даже с ними можно замахиваться на победу.

Общий тонус клуба: В матче против «Юты» у хозяев льда неплохие шансы победить, ибо единственный матч между этими клубами завершился «сухой» победой «Предаторз».

«Юта»

Турнирное положение: Этот сезон «Юте» однозначно можно занести в актив, поскольку только сменивший пропуску клуб продолжает размещаться на 11 строчке Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Последние матчи в исполнении «Юты» получаются более, чем солидными по качеству хоккея, поэтому неудивительно, что за четыре встречи всего одно поражение.

Травмированные игроки: Тренерский штаб «Юты» не может рассчитывать на Вялимяки, который получил травму колена относительно недавно. Также может пропустить Марино, у которого повреждение лица.

Общий тонус клуба: В поединке против «Нэшвилла» гости поборются за победу, хотя просто так она им не дастся.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» в пяти последних домашних матчах одержал две победы

У «Юты» два выигрыша в двух последних поединках на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.40, на гостей — 2.28.

Прогноз: «Нэшвилл» не даст обыграть себя на домашнем льду «Юте».

Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, которая вполне может снова закончиться овертаймом.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.73.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.