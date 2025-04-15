Нэшвилл
Юта
«Нэшвилл»
Турнирное положение: Провальный сезон «Нэшвилла» постепенно близится к завершению, и уже точно известно, что «хищники» закончат сезон на 14 месте Запада.
Последние матчи: В трех последних матчах у «Нэшвилла» две победы, но для того, чтобы их одержать, пришлось играть овертаймы, как минимум.
Нэшвилл — Юта: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Не смогут помочь «Нэшвиллу» Йоси, Лозон, Сиссонс и Вилсби. Потери более, чем серьезные, но даже с ними можно замахиваться на победу.
Общий тонус клуба: В матче против «Юты» у хозяев льда неплохие шансы победить, ибо единственный матч между этими клубами завершился «сухой» победой «Предаторз».
«Юта»
Турнирное положение: Этот сезон «Юте» однозначно можно занести в актив, поскольку только сменивший пропуску клуб продолжает размещаться на 11 строчке Запада.
Последние матчи: Последние матчи в исполнении «Юты» получаются более, чем солидными по качеству хоккея, поэтому неудивительно, что за четыре встречи всего одно поражение.
Травмированные игроки: Тренерский штаб «Юты» не может рассчитывать на Вялимяки, который получил травму колена относительно недавно. Также может пропустить Марино, у которого повреждение лица.
Общий тонус клуба: В поединке против «Нэшвилла» гости поборются за победу, хотя просто так она им не дастся.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» в пяти последних домашних матчах одержал две победы
- У «Юты» два выигрыша в двух последних поединках на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.40, на гостей — 2.28.
Прогноз: «Нэшвилл» не даст обыграть себя на домашнем льду «Юте».
- 1.85Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.12Трактор — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.33Детройт — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, которая вполне может снова закончиться овертаймом.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.73.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.