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    «Нэшвилл» ещё раз обыграет «Юту»?

    Нэшвилл — Юта. Ставка (к. 2.73), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Юта»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Юту». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 15 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Юта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2025 года

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •  Нэшвилл 03:00 Юта

    Юта

  • Солт-Лейк-Сити
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    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: Провальный сезон «Нэшвилла» постепенно близится к завершению, и уже точно известно, что «хищники» закончат сезон на 14 месте Запада.

    Последние матчи: В трех последних матчах у «Нэшвилла» две победы, но для того, чтобы их одержать, пришлось играть овертаймы, как минимум.

    Нэшвилл — Юта: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Не смогут помочь «Нэшвиллу» Йоси, Лозон, Сиссонс и Вилсби. Потери более, чем серьезные, но даже с ними можно замахиваться на победу.

    Общий тонус клуба: В матче против «Юты» у хозяев льда неплохие шансы победить, ибо единственный матч между этими клубами завершился «сухой» победой «Предаторз».

    «Юта»

    Турнирное положение: Этот сезон «Юте» однозначно можно занести в актив, поскольку только сменивший пропуску клуб продолжает размещаться на 11 строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Последние матчи в исполнении «Юты» получаются более, чем солидными по качеству хоккея, поэтому неудивительно, что за четыре встречи всего одно поражение.

    Травмированные игроки: Тренерский штаб «Юты» не может рассчитывать на Вялимяки, который получил травму колена относительно недавно. Также может пропустить Марино, у которого повреждение лица.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Нэшвилла» гости поборются за победу, хотя просто так она им не дастся.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» в пяти последних домашних матчах одержал две победы

    • У «Юты» два выигрыша в двух последних поединках на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.40, на гостей — 2.28.

    Прогноз: «Нэшвилл» не даст обыграть себя на домашнем льду «Юте».

    Альтернативный прогноз: Будет упорная игра, которая вполне может снова закончиться овертаймом.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.73.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Нэшвилл — Юта?

    Матч Нэшвилл — Юта состоится 15 апреля 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Нэшвилл — Юта?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Какую сделать ставку на матч Нэшвилл — Юта?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.73.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нэшвилл — Юта?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Нэшвилл — Юта?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.73, на ничью — 4.40, на гостей — 2.28.

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    Нэшвилл — Юта: прогноз и ставка за 2.73, статистика, коэффициенты матча 15.04.202503:00. «Нэшвилл» ещё раз обыграет «Юту»?
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