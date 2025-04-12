В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 12 апреля. Начало встречи — в 04:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Сан-Хосе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Команда из Альберты провела 78 матчей, заработав 95 очков. В таблице Западной конференции канадцы разместились на 6-й позиции, на 2 турнирных пункта опережая ближайших соседей.

Последние матчи: После победы в дерби с «Калгари» — 3:2 ОТ, «Эдмонтон» разобрался с «Вегасом» — 3:2 и «Сан-Хосе» — 3:2, но не сумел избежать крупного поражения от «Лос-Анджелеса» — 0:3.

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Еще одна встреча в пределах Калифорнии завершилась для команды Криса Кноблауха провалом на льду «Анахайма» — 2:3. В последней встрече «Ойлерз» взяли верх над «Сент-Луисом» — 4:3.

Не сыграют: Эвандер Кейн, Райан Нюджент-Хопкинс, Леон Драйзайтль (под вопросом), Маттиас Экхольм (под вопросом), Трент Фредерик (под вопросом), Джон Клингберг (под вопросом), Стюарт Скиннер (под вопросом).

Состояние команды: На протяжении всего сезона «Эдмонтон» откровенно лихорадит: звездные канадцы нередко нарушают игровой ритм и по ряду причин теряют целостность.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Ввиду регулярного нарушения атакующей структуры, обусловленной трудностями с креативными решениями и реализацией, «Ойлерз» демонстрируют неоднозначные результаты.

Кадровые проблемы, преследующие «Эдмонтон», также негативным образом накладываются на общую ситуацию и в целом имеют прямую связь с нестабильным тонусом команды.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: В 78 матчах калифорнийский андердог набрал 51 очко и прописался на 16-й позиции в таблице Западной конференции, довольно давно утратив шансы на плей-офф.

Последние матчи: Предыдущие семь матчей «Сан-Хосе» заканчивались исключительно одним раскладом — поражением последнего коллектива Запада.

Накануне «Шаркс» при домашних трибунах поочередно проиграли «Эдмонтону» — 2:3, «Сиэтлу» — 1:5, и «Калгари» — 2:3, а недавнюю встречу провели на льду «Миннесоты», которая закончилась драмой и потерей одного балла — 7:8 ОТ.

Не сыграют: Логан Кутюр, Шакир Мухамадуллин, Ян Рутта (под вопросом), Венсан Деарне (под вопросом).

Состояние команды: Одна из слабейших команд лиги давно выпала из контекста борьбы даже в границах минимальных задач: «Сан-Хосе» в очередной раз полностью провалил сезон.

В настоящее время «Шаркс» ориентированы на перестройку, однако в понимании результатов на ледовой площадке ситуация для них по-прежнему складывается не лучшим образом.

На фоне затяжных серий неудач любые единичные успехи являются приятной случайностью, в то время как глобально «Сан-Хосе» испытывает острый дефицит конкурентоспособных кадров.

Статистика для ставок

В 4-х домашних матчах из 7 последних «Эдмонтон» забивал не менее 4 голов

«Сан-Хосе» не побеждает на протяжении 7 последних матчей

В 3-х гостевых играх из 4-х последних «Сан-Хосе» пропускал не менее 7 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 1.57, ничья — в 5.33, а победа «Сан-Хосе» — в 4.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: На правах бесспорного фаворита домашнего льда «Эдмонтон» способен сдержать «Сан-Хосе» и взять ситуацию на площадке под полный контроль.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет ни одного периода за 1.98.

Прогноз: При колоссальных проблемах «Сан-Хосе» оборонительного плана «Ойлерз» в очередной раз продемонстрируют первоклассную результативность.

Ставка: «Эдмонтон» забьет в каждом периоде за 1.85.