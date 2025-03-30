«Северсталь»
Путь к плей-офф: Команда не смогла обыграть «Спартак» ни в одном московском матче на старте серии плей-офф. Сейчас «Северсталь» уступает «Спартаку» со счетом 0:2 в серии.
Последние матчи: В 1-й встрече серии плей-офф череповчане проиграли «Спартаку» в овертайме со счетом 4:5, упустив преимущество в 2 шайбы до ходу матча.
Во 2-м поединке «Северсталь» также уступила «красно-белым» со счетом 2:4. На этот раз череповчане ни разу не повели в счете, упустив надежду на спасение буквально за пару минут до конца 3-го периода.
Не сыграют: Ярослав Дыбленко и Адам Лишка (у обоих — травмы).
Состояние команды: У «Северстали» основной задачей на московские матчи была зацепить хотя-бы одну игру и уехать в Череповец при счете в серии 1:1, но этого не произошло.
Теперь «Северсталь» на краю пропасти, если команда проиграет и следующую встречу, то с 0:3 отыграться практически нереально. Очевидно, что череповчане бросят все силы именно на 3-й поединок.
Родные трибуны должны помочь «Северсталь» зацепиться за результат, но «Спартак» будет играть активно, как и в прошлых поединках.
«Спартак»
Путь к плей-офф: «Красно-белые» отлично начали плей-офф, команда одержала 2 победы на своей площадке и повела в серии с «Северсталью». «Спартак» может завершить противостояние уже в 4-м матче.
Последние матчи: В 1-м поединке «Спартак» победил со счетом 5:4 в овертайме, а во 2-м команда обыграла гостей со счетом 4:2. Вторую игру «красно-белые» провели куда лучше, чем первую.
В последних матчах регулярного чемпионата «Спартак» также побеждал. Москвичи обыграли «Сочи» (3:1) и «Ладу» (3:2 ОТ). Команда подошла к плей-офф в хорошей форме.
У «Спартака» пустой список травмированных.
Состояние команды: «Спартак» провел отличные 2 матча на старте плей-офф. У команды вырисовываются 4 качественных звена, в котором каждый хоккеист может решить исход матча.
Настораживает только то, что у «Спартака» не самая идеальная вратарская бригада. Основной голкипер «красно-белых» Дмитрий Николаев провел не самый лучший первый поединок.
Сейчас на стороне «Спартака» психологическое преимущество — если подопечным Алексея Жамнова удастся победить в 3-м поединке, то «Северсталь» будет очень тяжело отыграться.
Статистика для ставок
- «Спартак» победил в 4-х последних матчах
- «Северсталь» проиграла все 2 матча в плей-офф
- В последних 3-х очных встречах «Спартак» непременно обыгрывал «Северсталь»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Северстали» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за те же 1.90.
- 1.97Локомотив — Торпедо: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.90Динамо Москва — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.81Ак Барс — Автомобилист: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Команды снова сыграют результативно.
Ставка: Тотал 5.5 больше за 1.90.
Прогноз: «Спартак» все-таки одержит победу, хоть и «Северсталь» будет бороться до конца. В этой серии «красно-белые» сильнее череповчан.
Ставка: Итоговая победа «Спартака» за 1.87.