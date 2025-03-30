В третьем матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Северсталь» будет принимать «Спартак». Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Северсталь»

Путь к плей-офф: Команда не смогла обыграть «Спартак» ни в одном московском матче на старте серии плей-офф. Сейчас «Северсталь» уступает «Спартаку» со счетом 0:2 в серии.

Последние матчи: В 1-й встрече серии плей-офф череповчане проиграли «Спартаку» в овертайме со счетом 4:5, упустив преимущество в 2 шайбы до ходу матча.

Во 2-м поединке «Северсталь» также уступила «красно-белым» со счетом 2:4. На этот раз череповчане ни разу не повели в счете, упустив надежду на спасение буквально за пару минут до конца 3-го периода.

Не сыграют: Ярослав Дыбленко и Адам Лишка (у обоих — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: У «Северстали» основной задачей на московские матчи была зацепить хотя-бы одну игру и уехать в Череповец при счете в серии 1:1, но этого не произошло.

Теперь «Северсталь» на краю пропасти, если команда проиграет и следующую встречу, то с 0:3 отыграться практически нереально. Очевидно, что череповчане бросят все силы именно на 3-й поединок.

Родные трибуны должны помочь «Северсталь» зацепиться за результат, но «Спартак» будет играть активно, как и в прошлых поединках.

«Спартак»

Путь к плей-офф: «Красно-белые» отлично начали плей-офф, команда одержала 2 победы на своей площадке и повела в серии с «Северсталью». «Спартак» может завершить противостояние уже в 4-м матче.

Последние матчи: В 1-м поединке «Спартак» победил со счетом 5:4 в овертайме, а во 2-м команда обыграла гостей со счетом 4:2. Вторую игру «красно-белые» провели куда лучше, чем первую.

В последних матчах регулярного чемпионата «Спартак» также побеждал. Москвичи обыграли «Сочи» (3:1) и «Ладу» (3:2 ОТ). Команда подошла к плей-офф в хорошей форме.

У «Спартака» пустой список травмированных.

Состояние команды: «Спартак» провел отличные 2 матча на старте плей-офф. У команды вырисовываются 4 качественных звена, в котором каждый хоккеист может решить исход матча.

Настораживает только то, что у «Спартака» не самая идеальная вратарская бригада. Основной голкипер «красно-белых» Дмитрий Николаев провел не самый лучший первый поединок.

Сейчас на стороне «Спартака» психологическое преимущество — если подопечным Алексея Жамнова удастся победить в 3-м поединке, то «Северсталь» будет очень тяжело отыграться.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 4-х последних матчах

«Северсталь» проиграла все 2 матча в плей-офф

В последних 3-х очных встречах «Спартак» непременно обыгрывал «Северсталь»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.20, а победа «Северстали» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за те же 1.90.

Прогноз: Команды снова сыграют результативно.

Ставка: Тотал 5.5 больше за 1.90.

Прогноз: «Спартак» все-таки одержит победу, хоть и «Северсталь» будет бороться до конца. В этой серии «красно-белые» сильнее череповчан.

Ставка: Итоговая победа «Спартака» за 1.87.