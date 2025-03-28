Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 28 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Екатеринбуржцы закончили регулярный сезон на 4-м месте в таблице Восточной конференции. С 89 очками на счету, команда отстала от клубов первой тройки на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: Заключительные матчи регулярки «Автомобилист» провел в рамках домашней серии. Так, в 6 встречах при родных трибунах уральцы одержали 4 победы, включая игры против СКА — 3:2 Б и «Металлурга» Мг — 3:2.

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В дебютной игре Кубка Гагарина команду Николая Заварухина настигла неудача. Несмотря на заметное преимущество по броскам в створ (37:26), слабая реализация и оборонительные привозы стоили хозяевам результата — 1:4.

Не сыграют: Кертис Волк.

Состояние команды: Неудачный первый матч серии с «Ак Барсом» вновь указывает на проблемы, с которыми «Автомобилист» столкнулся на флажке регулярного сезона.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В отдельных встречах команда Николая Заварухина испытывает явные сложности с организацией атак. Несмотря на наличие высококлассных бомбардиров, уральцам временами присуща прямолинейность в завершающих фазах.

Другие трудности «Автомобилиста» имеют отношение к обороне. На фоне попыток добиться идеального тактического взаимодействия команде не всегда удается справляться с натиском со стороны соперников.

«Ак Барс»

Путь к плей-офф: В активе «Ак Барса» по итогам регулярного сезона оказались 87 очков, с которыми команда обосновалась на 5-й позиции, опередив по дополнительным цифрам 6-й «Авангард».

Последние матчи: В одном из заключительных матчей регулярки «Ак Барс» весьма неожиданно уступил «Витязю» — 1:2 ОТ, после чего добился сокрушительной победы над «Барысом» — 8:0 и разобрался с «Сибирью» — 3:2 ОТ.

В первой игре серии плей-офф «Ак Барс» добился успеха за счет грамотной реализации и надежной игры в своей зоне. Так, высокое исполнительское мастерство в нападении обеспечило команде Анвара Гатиятулина крупную победу — 4:1.

Не сыграют: Егор Бабенко, Никита Евсеев.

Состояние команды: На фоне победы в дебютной игре Кубка Гагарина «Ак Барс» находится в числе фаворитов, несмотря на то что ближе к весне — в рамках регулярки — заметно сбавил обороты.

Даже ввиду очевидного спада команда Анвара Гатиятулина характеризуется своей физической выносливостью и глубоким подбором игроков с хорошим атакующим потенциалом.

«Ак Барс» демонстрирует способность подстраиваться под тактические особенности соперников и в нужный момент взвинчивать темп. За счет такого подхода казанцы стараются использовать свои шансы в чужой зоне максимально эффективно.

Статистика для ставок

«Ак Барс» не проигрывает в основное время на протяжении 5 последних матчей

Только в одной игре из 4-х предыдущих «Ак Барс» пропустил больше гола

«Ак Барс» добился 4-х побед в 5 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 4.10, а победа «Ак Барса» — в 2.60.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: Несмотря на крупный разрыв в счете, зафиксированный в первой игре, «Автомобилист» моментами демонстрировал содержательный хоккей. При текущих раскладах екатеринбуржцы имеют все шансы восстановить баланс перед выездом в Казань.

Ставка: «Автомобилист» победит + ТБ 3.5 за 3.20.

Прогноз: Сделав правильные выводы после первого матча, прагматичная команда Николая Заварухина постарается наладить игру на своей половине площадки и минимизировать количество грубых ошибок в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 2 за 2.24.