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    «Трактор» проведет насыщенный заключительный матч

    «Трактор» — «Амур». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Амур»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Трактор Арене» 22 марта. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Амур», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Марта 2025 года

    Трактор

  • Челябинск
    •  Трактор 14:00 Амур

    Амур

  • Хабаровск
    •

    «Трактор»

    Турнирное положение: По итогам 67 матчей «Трактор» закрепился на 1-й строчке в таблице Восточной конференции с 94 очками в активе. От основных конкурентов челябинцы ушли в отрыв на 3 и более турнирных пунктов.

    Последние матчи: В начале прошлой недели «Трактор» добился сокрушительной победы над «Ладой» — 6:0, которая стала 4-й в актуальной на тот момент положительной серии.

    Трактор — Амур: коэффициенты букмекеров

    Столь мощную динамику челябинцев обрушил «Ак Барс» на домашнем катке — 2:6, после встречи с которым команда Бенуа Гру довольно быстро вернулась к нормальным результатам. В частности, днями ранее «Трактор» обыграл «Авангард» — 5:4 и СКА — 4:2.

    Не сыграют: В составе «Трактора» кадровых потерь нет.

    Состояние команды: Челябинский клуб проводит выдающийся регулярный сезон, который завершает в статусе победителя Восточной конференции. Однако впереди команду ожидает большее.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящее время «Трактор» может считаться одним из претендентов на плей-офф ввиду стабильной игровой динамики, которую коллектив Бенуа Гру поддерживает на протяжении всей кампании.

    На ледовой площадке «Трактор» излучает уверенность против любого соперника и использует разнообразные тактические решения, позволяющие владеть инициативой и действовать с позиции силы.

    «Амур»

    Турнирное положение: На счету хабаровчан 44 очка после 67 матчей. В таблице Восточной конференции «Амур» занимает 11-е место, отставая от 10-й «Лады» на 9 турнирных пунктов.

    Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Амур» провел неудачную серию, которая достигла значения в 4 поражения кряду и была завершена в гостевой встрече с «Сибирью» — 2:4.

    Прервать череду отрицательных результатов команде Виктора Костюченка удалось путем крупной домашней победы над «Барысом» — 5:2. В 2-х последних матчах «Амур» одержал верх над «Ладой» — 3:2, 4:3 Б.

    Не сыграют: Алекс Бродхерст, Сергей Дубакин, Девин Броссо, Мэттью Джурусик.

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    • Состояние команды: Нынешний сезон для «Амура» обернулся провалом. В довольно ранней фазе чемпионата дальневосточники утратили реальные шансы на попадание в кубковый раунд.

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    По ходу кампании «Амур» пытался справиться с последствиями затяжного кризиса, однако ни смена тренера, ни ряд изменений в составе не позволили хабаровчанам обрести стабильность на дистанции.

    На флажке регулярки «Амур» старается сохранить боевой настрой, однако должный характер, проявляемый на отдельных отрезках некоторых матчей, не влияет на общую динамику проблемного коллектива.

    Статистика для ставок

    • «Трактор» одержал 6 побед в 7 последних матчах

    • В 5 матчах из 6 предыдущих «Трактор» забивал не менее 4 голов

    • «Амур» никому не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.80, а победа «Амура» — в 6.80.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: Набравший превосходные кондиции «Трактор» на домашнем катке способен разобрать одного из главных аутсайдеров лиги и получить таким образом дополнительный прилив внутренней бодрости перед началом Кубка.

    Ставка: «Трактор» победит + ТБ 4.5 за 1.85.

    Прогноз: Безусловно, диктовать темп и условия матча в этой игре будет «Трактор». Ввиду колоссальных проблем «Амура» в обороне команда Бенуа Гру едва ли откажется от идеи добиться уверенной по счету победы.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» больше 3.5 за 1.84.

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    «Трактор» — «Амур»: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 22.03.202514:00. «Трактор» проведет насыщенный заключительный матч
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