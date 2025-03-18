В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «ВТБ Арене» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Столичный коллектив обосновался на 2-й строчке в таблице Западной конференции. С 87 очками после 65 матчей, «бело-голубые», опережают 3-й «Спартак» на 4 турнирных пункта.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель результаты «Динамо» Москва достигли значения в 5 побед кряду, серия которых была прервана днями ранее на катке «Нефтехимика» — 3:4.

После неожиданной осечки на территории мотивированного на тот момент соперника команда Алексея Кудашова встала на победные рельсы. Так, в последних матчах динамовцы одержали верх над «Салаватом Юлаевым» — 3:1 и ЦСКА — 2:1.

Не сыграют: В составе столичной команды кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Столичная команда на флажке регулярного сезона пытается закрепиться в первой тройке Западной конференции и демонстрирует неплохие результаты на фоне общей положительной динамики.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В настоящее время «Динамо» Москва выдает сбалансированную игру, основой которой является оборонительная надежность и хороший атакующий темп, за счет которого коллектив Алексея Кудашова способен добиться успеха даже в сложных матчах.

Тем не менее на дистанции «Динамо» Москва испытывает некоторые проблемы с точки зрения последовательности в результатах. В отдельных матчах «бело-голубые» испытывают проблемы с реализацией и позиционной игрой на своей половине площадки.

«Авангард»

Турнирное положение: В активе омичей 82 очка по итогам 65 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 6-е место, отставая на 1 турнирный пункт от 5-го «Ак Барса» при игре в запасе.

Последние матчи: Ранее «Авангард» никому не проигрывал на протяжении 12 матчей кряду, включая недавнюю гостевую серию, в которую вошли победы над «Спартаком» — 5:1, «Сочи» — 3:2 ОТ, «Торпедо» — 3:2 и «Ак Барсом» — 2:0.

Одну из последних встреч команда Ги Буше провела на домашнем льду, где одержала еще одну боевую победу над «Торпедо» — 4:3. Накануне столь яркая серия омичей была прервана в драматичной игре с «Трактором» — 4:5.

Не сыграют: Сергей Бокйов, Даниил Степанов.

Состояние команды: За считаные недели до начала Кубка Гагарина «Авангард» набрал превосходные кондиции, за счет которых имеет возможность побороться за лучший посев перед началом наиболее ответственного этапа сезона.

Команда Ги Буше демонстрирует стабильные результаты при системно качественной игре, которая базируется на эффективной атаке. В частности, «Авангард» уверенно использует свои моменты впереди и излучает предельную уверенность на дистанции.

В некоторых случаях практически безупречные омичи могут испытывать проблемы оборонительного плана. Несмотря на общий прогресс, «Авангард» допускает ошибки, которые впоследствии могут стоить команде набранных баллов.

Статистика для ставок

«Динамо» Москва добилось 7 побед в 8 последних матчах

В 5 матчах из последних 6 «Динамо» Москва забивало не менее 3 голов

«Авангард» потерпел всего 1 поражение в последних 13 встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 2.94.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Прервавшее продолжительную победную серию омичей поражение в определенном смысле ослабило давление, благодаря чему команда Ги Буше, набравшая приличную форму, сможет вернуться к 2-очковым матчам.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.15.

Прогноз: В последних встречах «Авангард» стремится добиваться результатов за счет продуктивного нападения. На фоне столь очевидной атакующей динамики омичи вряд ли намерены сбавлять обороты в обозримой перспективе.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.04.