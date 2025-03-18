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    «Динамо» Москва — «Авангард». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Авангард»
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    Джованни Фьоре
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «ВТБ Арене» 18 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Авангард», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Столичный коллектив обосновался на 2-й строчке в таблице Западной конференции. С 87 очками после 65 матчей, «бело-голубые», опережают 3-й «Спартак» на 4 турнирных пункта.

    Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель результаты «Динамо» Москва достигли значения в 5 побед кряду, серия которых была прервана днями ранее на катке «Нефтехимика» — 3:4.

    После неожиданной осечки на территории мотивированного на тот момент соперника команда Алексея Кудашова встала на победные рельсы. Так, в последних матчах динамовцы одержали верх над «Салаватом Юлаевым» — 3:1 и ЦСКА — 2:1.

    Не сыграют: В составе столичной команды кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Столичная команда на флажке регулярного сезона пытается закрепиться в первой тройке Западной конференции и демонстрирует неплохие результаты на фоне общей положительной динамики.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В настоящее время «Динамо» Москва выдает сбалансированную игру, основой которой является оборонительная надежность и хороший атакующий темп, за счет которого коллектив Алексея Кудашова способен добиться успеха даже в сложных матчах.

    Тем не менее на дистанции «Динамо» Москва испытывает некоторые проблемы с точки зрения последовательности в результатах. В отдельных матчах «бело-голубые» испытывают проблемы с реализацией и позиционной игрой на своей половине площадки.

    «Авангард»

    Турнирное положение: В активе омичей 82 очка по итогам 65 матчей. В таблице Восточной конференции команда занимает 6-е место, отставая на 1 турнирный пункт от 5-го «Ак Барса» при игре в запасе.

    Последние матчи: Ранее «Авангард» никому не проигрывал на протяжении 12 матчей кряду, включая недавнюю гостевую серию, в которую вошли победы над «Спартаком» — 5:1, «Сочи» — 3:2 ОТ, «Торпедо» — 3:2 и «Ак Барсом» — 2:0.

    Одну из последних встреч команда Ги Буше провела на домашнем льду, где одержала еще одну боевую победу над «Торпедо» — 4:3. Накануне столь яркая серия омичей была прервана в драматичной игре с «Трактором» — 4:5.

    Не сыграют: Сергей Бокйов, Даниил Степанов.

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    • Состояние команды: За считаные недели до начала Кубка Гагарина «Авангард» набрал превосходные кондиции, за счет которых имеет возможность побороться за лучший посев перед началом наиболее ответственного этапа сезона.

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    Команда Ги Буше демонстрирует стабильные результаты при системно качественной игре, которая базируется на эффективной атаке. В частности, «Авангард» уверенно использует свои моменты впереди и излучает предельную уверенность на дистанции.

    В некоторых случаях практически безупречные омичи могут испытывать проблемы оборонительного плана. Несмотря на общий прогресс, «Авангард» допускает ошибки, которые впоследствии могут стоить команде набранных баллов.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Москва добилось 7 побед в 8 последних матчах

    • В 5 матчах из последних 6 «Динамо» Москва забивало не менее 3 голов

    • «Авангард» потерпел всего 1 поражение в последних 13 встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.15, а победа «Авангарда» — в 2.94.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

    Прогноз: Прервавшее продолжительную победную серию омичей поражение в определенном смысле ослабило давление, благодаря чему команда Ги Буше, набравшая приличную форму, сможет вернуться к 2-очковым матчам.

    Ставка: «Авангард» победит в матче за 2.15.

    Прогноз: В последних встречах «Авангард» стремится добиваться результатов за счет продуктивного нападения. На фоне столь очевидной атакующей динамики омичи вряд ли намерены сбавлять обороты в обозримой перспективе.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.04.

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    «Динамо» Москва — «Авангард»: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 18.03.202519:30. Омичи вернутся к победам после недавнего поражения
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