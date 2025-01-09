ОконченАрсенал — Ньюкасл 0:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор и Кай Хаверц«Арсенал» — «Ньюкасл» 0:2. Онлайн Эндж ПостекоглуИх осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги Александр Усик и Даниэль ДюбуаФьюри против Джошуа, реванш Усика с Дюбуа и еще 5 самых ожидаемых боев в боксе в 2025-м
  • 19:40
    • ЦСКА уступил минскому «Динамо» в КХЛ
  • 22:42
    • Ямаль готов сыграть за «Барселону» в Суперкубке Испании
  • 21:57
    • Капризов включен в символическую сборную «Миннесоты» в XXI веке
  • 20:56
    • Visual Concepts анонсировала WWE 2K25
  • 19:11
    • «Локомотив» уверенно обыграл «Витязь»
    Все новости спорта

    «Кэпиталз» справятся с нестабильными гостями?

    «Вашингтон» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.03) и прогноз на хоккей, НХЛ, 9 января 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Ванкувер Кэнакс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Ванкувер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вашингтон» в домашнем матче с «Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 09 Января 2025 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 03:30 Ванкувер

    Ванкувер

  • НХЛ
    •

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 1-ю строчку. В 40 матчах столичная команда набрала 56 очков, опередив на 2+ балла основных конкурентов.

    Последние матчи: В последних матчах «Вашингтон» испытывает проблемы с последовательностью в своих результатах, переживая единичные успехи и непременные провалы.

    Вашингтон — Ванкувер: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.924.203.15Бонус€300
    •

    Накануне команда Спенсера Карбери в рамках домашней серии взяла верх над «Бостоном» — 3:1, уступила «Миннесоте» — 3:4 Б и обыграла «Рейнджерс» — 7:4. В последней встрече «Кэпс» потерпели поражение от «Баффало» — 3:4 Б.

    Не сыграют: Ник Экстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: В настоящий момент «Вашингтону» испытывает недостаток последовательности с точки зрения результатов.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Тем не менее на фоне всех турнирных потерь «Вашингтон» чувствует себя весьма комфортно в статусе лидера Востока, демонстрируя соответствующую игру.

    Даже когда «Кэпиталз» преследуют неудачи, их игра находится на приличном уровне, особенно если рассматривать звенья атаки, сохраняющие свою эффективность на дистанции.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: На счету канадской команды 45 очков по итогам 39 матчей. В таблице Западной конференции «Кэнакс» занимают 8-ю позицию, на 2 пункта опережая «Калгари».

    Последние матчи: В конце прошлого года «Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» — 4:3, благодаря чему прервал серию из 3-х поражений подряд.

    Однако после встречи с «Шаркс» команда Рика Токкета уступила «Сиэтлу» — 4:5 ОТ и «Калгари» — 1:3, после чего была одержана победа над тем же «Кракеном» — 4:3 Б. В последних матчах «Ванкувер» проиграл «Нэшвиллу» — 0:3 и «Монреалю» — 4:5 ОТ.

    Не сыграют: Филип Гронек, Дакота Джошуа.

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Баффало», «Монреаль» одолел «Ванкувер», «Колорадо» — «Флориду»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 января
  • Вчера

    • Состояние команды: Для «Ванкувера» нынешний сезон складывается не лучшим образом: канадцев продолжают преследовать систематические неудачи.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Зачастую в текущей регулярке «Ванкуверу» комфортнее играть дома, в то время как выездные матчи становятся для «Кэнакс» тем еще труднопреодолимым вызовом.

    На фоне проблем игрового содержания и далекой от идеала формы «Ванкувер» продолжает борьбу за место в плей-офф, однако реальные шансы на уверенную кубковую кампанию в текущих условиях сводятся к нулю.

    Статистика для ставок

    • «Вашингтон» одержал 5 побед в 6 последних матчах на своей территории

    • Ни в одной домашней встрече из 8 последних «Вашингтон» не проиграл в основное время

    • 5 гостевых матчей «Ванкувера» из 6 последних закончились поражением

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.51, а победа «Ванкувера» — в 2.98.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

    Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» допустил довольно много турнирных потерь, однако встречу с одним из наиболее проблемных топ-клубов Запада столичный клуб может провести с позиции силы.

    Ставка: «Вашингтон» победит за 2.03.

    Прогноз: С учетом очевидных проблем «Ванкувера» в построении грамотной оборонительной игры «Кэпс» завершат очередную встречу с высоким процентом реализации.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Кенин — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бостон — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Тампа — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вашингтон — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шарлотт — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Питтсбург — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Гирон — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Александрова — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Штруфф — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вашингтон» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 09.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Кэпиталз» справятся с нестабильными гостями?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры