В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 9 января. Начало встречи — в 03:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Ванкувер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 1-ю строчку. В 40 матчах столичная команда набрала 56 очков, опередив на 2+ балла основных конкурентов.

Последние матчи: В последних матчах «Вашингтон» испытывает проблемы с последовательностью в своих результатах, переживая единичные успехи и непременные провалы.

Вашингтон — Ванкувер: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.924.203.15Бонус€300

Накануне команда Спенсера Карбери в рамках домашней серии взяла верх над «Бостоном» — 3:1, уступила «Миннесоте» — 3:4 Б и обыграла «Рейнджерс» — 7:4. В последней встрече «Кэпс» потерпели поражение от «Баффало» — 3:4 Б.

Не сыграют: Ник Экстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.

Состояние команды: В настоящий момент «Вашингтону» испытывает недостаток последовательности с точки зрения результатов.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Тем не менее на фоне всех турнирных потерь «Вашингтон» чувствует себя весьма комфортно в статусе лидера Востока, демонстрируя соответствующую игру.

Даже когда «Кэпиталз» преследуют неудачи, их игра находится на приличном уровне, особенно если рассматривать звенья атаки, сохраняющие свою эффективность на дистанции.

«Ванкувер»

Турнирное положение: На счету канадской команды 45 очков по итогам 39 матчей. В таблице Западной конференции «Кэнакс» занимают 8-ю позицию, на 2 пункта опережая «Калгари».

Последние матчи: В конце прошлого года «Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» — 4:3, благодаря чему прервал серию из 3-х поражений подряд.

Однако после встречи с «Шаркс» команда Рика Токкета уступила «Сиэтлу» — 4:5 ОТ и «Калгари» — 1:3, после чего была одержана победа над тем же «Кракеном» — 4:3 Б. В последних матчах «Ванкувер» проиграл «Нэшвиллу» — 0:3 и «Монреалю» — 4:5 ОТ.

Не сыграют: Филип Гронек, Дакота Джошуа.

Состояние команды: Для «Ванкувера» нынешний сезон складывается не лучшим образом: канадцев продолжают преследовать систематические неудачи.

Зачастую в текущей регулярке «Ванкуверу» комфортнее играть дома, в то время как выездные матчи становятся для «Кэнакс» тем еще труднопреодолимым вызовом.

На фоне проблем игрового содержания и далекой от идеала формы «Ванкувер» продолжает борьбу за место в плей-офф, однако реальные шансы на уверенную кубковую кампанию в текущих условиях сводятся к нулю.

Статистика для ставок

«Вашингтон» одержал 5 побед в 6 последних матчах на своей территории

Ни в одной домашней встрече из 8 последних «Вашингтон» не проиграл в основное время

5 гостевых матчей «Ванкувера» из 6 последних закончились поражением

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.51, а победа «Ванкувера» — в 2.98.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.

Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» допустил довольно много турнирных потерь, однако встречу с одним из наиболее проблемных топ-клубов Запада столичный клуб может провести с позиции силы.

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.03.

Прогноз: С учетом очевидных проблем «Ванкувера» в построении грамотной оборонительной игры «Кэпс» завершат очередную встречу с высоким процентом реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.90.