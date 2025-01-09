Вашингтон
Ванкувер
«Вашингтон»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 1-ю строчку. В 40 матчах столичная команда набрала 56 очков, опередив на 2+ балла основных конкурентов.
Последние матчи: В последних матчах «Вашингтон» испытывает проблемы с последовательностью в своих результатах, переживая единичные успехи и непременные провалы.
Вашингтон — Ванкувер: коэффициенты букмекеров
Накануне команда Спенсера Карбери в рамках домашней серии взяла верх над «Бостоном» — 3:1, уступила «Миннесоте» — 3:4 Б и обыграла «Рейнджерс» — 7:4. В последней встрече «Кэпс» потерпели поражение от «Баффало» — 3:4 Б.
Не сыграют: Ник Экстрем, Сонни Милано, Оши Ти Джей.
Состояние команды: В настоящий момент «Вашингтону» испытывает недостаток последовательности с точки зрения результатов.
Тем не менее на фоне всех турнирных потерь «Вашингтон» чувствует себя весьма комфортно в статусе лидера Востока, демонстрируя соответствующую игру.
Даже когда «Кэпиталз» преследуют неудачи, их игра находится на приличном уровне, особенно если рассматривать звенья атаки, сохраняющие свою эффективность на дистанции.
«Ванкувер»
Турнирное положение: На счету канадской команды 45 очков по итогам 39 матчей. В таблице Западной конференции «Кэнакс» занимают 8-ю позицию, на 2 пункта опережая «Калгари».
Последние матчи: В конце прошлого года «Ванкувер» обыграл «Сан-Хосе» — 4:3, благодаря чему прервал серию из 3-х поражений подряд.
Однако после встречи с «Шаркс» команда Рика Токкета уступила «Сиэтлу» — 4:5 ОТ и «Калгари» — 1:3, после чего была одержана победа над тем же «Кракеном» — 4:3 Б. В последних матчах «Ванкувер» проиграл «Нэшвиллу» — 0:3 и «Монреалю» — 4:5 ОТ.
Не сыграют: Филип Гронек, Дакота Джошуа.
Состояние команды: Для «Ванкувера» нынешний сезон складывается не лучшим образом: канадцев продолжают преследовать систематические неудачи.
Зачастую в текущей регулярке «Ванкуверу» комфортнее играть дома, в то время как выездные матчи становятся для «Кэнакс» тем еще труднопреодолимым вызовом.
На фоне проблем игрового содержания и далекой от идеала формы «Ванкувер» продолжает борьбу за место в плей-офф, однако реальные шансы на уверенную кубковую кампанию в текущих условиях сводятся к нулю.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» одержал 5 побед в 6 последних матчах на своей территории
- Ни в одной домашней встрече из 8 последних «Вашингтон» не проиграл в основное время
- 5 гостевых матчей «Ванкувера» из 6 последних закончились поражением
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.51, а победа «Ванкувера» — в 2.98.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.84, на тотал меньше 5.5 — за 2.18.
- 2.00Ак Барс — Салават Юлаев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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- 1.90Северсталь — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: В последних матчах «Вашингтон» допустил довольно много турнирных потерь, однако встречу с одним из наиболее проблемных топ-клубов Запада столичный клуб может провести с позиции силы.
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.03.
Прогноз: С учетом очевидных проблем «Ванкувера» в построении грамотной оборонительной игры «Кэпс» завершат очередную встречу с высоким процентом реализации.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 1.90.