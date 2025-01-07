НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Баффало», «Монреаль» одолел «Ванкувер», «Колорадо» — «Флориду»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б

Победный буллит реализовал Джон-Джейсон Петерка.

«Баффало» прервал свою трехматчевую серию поражений и с 35 очками в 41 матче занимает последнее место в Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует с 56 очками в 40 играх.

НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Петерка — 11, 4:42 — 1:0. Уилсон — 17 (бол., Чикран, Строум), 6:10 — 1:1. Так — 13, 21:07 — 2:1. Уилсон — 18 (Протас, Карлсон), 31:29 — 2:2. Томпсон — 19 (бол., Далин, Петерка), 32:49 — 3:2. Протас — 18 (Карлсон, Дюбуа), 55:47 — 3:3. Победный буллит: ПетеркаВратари: Луукконен — ЛиндгренШтраф: 6 — 8Броски: 27 (9+9+4+5) — 28 (6+9+10+3)

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:3 Б

«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Ник Сузуки, когда его команда играла в большинстве.

«Монреаль» набрал 41 очко в 40 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» с 45 очками в 39 играх располагается на 8-й строчке в Западной конференции.

НХЛ «Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Кофилд — 22 (Слафковски, Сузуки), 1:07 — 1:0. Миллер — 7 (Хегландер, Хьюз), 10:47 — 1:1. Миллер — 8 (Леккеримяки, Майерс), 23:21 — 1:2. Леккеримяки — 2 (Босер, Миллер), 23:41 — 1:3. Гуле — 4 (Каррье, Армиа), 30:35 — 2:3. Дак — 6 (бол., Хатсон, Сузуки), 42:01 — 3:3. Хатсон — 3, 46:54 — 4:3. Дебраск — 17 (бол., Миллер, Хьюз), 48:51 — 4:4. Сузуки — 12 (бол., Хатсон, Кофилд), 60:48 — 5:4Вратари: Монтембо — ЛанкиненШтраф: 6 — 8Броски: 24 (6+10+7+1) — 20 (4+9+7+0)

«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:4 ОТ

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Колорадо» — «Флорида» — 3:1

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Колорадо» набрал 51 очков в 41 матче и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 5-й строчке в Восточной конференции — 50 очков в 41 игре.

НХЛ «Колорадо» — «Флорида» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) Голы: Верхэге — 10 (Лунделл, Й. Боквист), 15:57 — 0:1. Тэйвз — 4 (Миттельштадт), 38:18 — 1:1. Тэйвз — 5 (Колтон, Пярссинен), 48:54 — 2:1. Рантанен — 24 (п.в., Тэйвз, Маккиннон), 58:03 — 3:1Вратари: Блэквуд — Бобровский (57:50 — 58:03)Штраф: 6 — 8Броски: 34 (11+7+16) — 26 (4+9+13)

«Колорадо» — «Флорида» — 3:1

«Сиэтл» — «Нью-Джерси»— 2:3

«Дэвилз» набрали 53 очка и занимают третье место в таблице Восточной конференции. «Кракен» с 37 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ «Сиэтл» — «Нью-Джерси»— 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) Голы: Мерсер — 10 (Хишир, Майер), 7:56 — 0:1. Ларссон — 2 (Стивенсон), 15:47 — 1:1. Коттер — 10 (Мерсер, Ковачевич), 39:35 — 1:2. Райт — 8 (бол., Какко, Маккэн), 41:24 — 2:2. Палат — 9 (Д. Хьюз, Хэмилтон), 42:01 — 2:3Вратари: Грубауэр — МаркстремШтраф: 5 — 7Броски: 24 (13+4+7) — 29 (11+11+7)