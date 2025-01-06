В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Минск-Арене» 6 января. Начало встречи — в 14:10 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: В 41 игре белорусы заработали 51 очко. В таблице Западной конференции команда поднялась на 5-ю строчку, сравнявшись по набранным баллам с 6-м «Динамо» Москва.

Последние матчи: Неделями ранее «Динамо» Минск потерпело поражение от «Спартака» в рамках мировой серии КХЛ — 2:3 ОТ. Потеря одного балла в Ташкенте прервала серию минчан из 3-х побед кряду.

Однако после столь дальнего выезда команда Дмитрия Квартальнова выдала еще один уверенный отрезок. В последних 4-х матчах минчане взяли верх над «Ак Барсом» — 5:1, «Динамо» Москва — 1:0, «Локомотивом» — 4:1 и «Торпедо» — 3:0.

Не сыграют: В составе минчан нет кадровых потерь.

Состояние команды: В настоящее время команда Дмитрия Квартальнова проводит лучший отрезок в сезоне, демонстрируя стабильную динамику независимо от уровня соперника.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В последних матчах «Динамо» Минск довольно эффективно реализует собственные атакующие и защитные возможности, чего не было в первой половине сезона.

Свои локальные успехи «Динамо» Минск сопровождает слаженной игрой на фоне четкого баланса между звеньями. Вероятно, в обозримой перспективе белорусы сосредоточатся на сохранении текущей формы.

«Торпедо»

Турнирное положение: В 40 играх торпедовцы заработали 42 очка, с которыми по-прежнему находятся на 8-й строчке в таблице Западной конференции. На 4 балла новгородцы опережают «Куньлунь», поднявшийся на 9-ю строчку.

Последние матчи: Неделями ранее «Торпедо» провело очередную отрицательную серию, в которую вошли поражения в матчах «Витязем» — 5:6 Б, СКА — 4:6 и «Локомотивом» — 0:5.

Единственную в конце ушедшего года победу команда Игоря Ларионова одержала над «Барысом» — 3:1. Далее последовал провал в значимой встрече с «Куньлунем» — 3:4 ОТ и потеря 2-х очков в игре с минским «Динамо» — 0:3.

Не сыграют: Михаил Абрамов, Артем Мисников, Маркус Филлипс.

Состояние команды: «Торпедо» все еще испытывает проблемы в попытках восстановить форму, которая соответствовала бы потенциалу команды.

Наиболее уязвимым звеном «Торпедо» остается оборона. Подопечные Игоря Ларионова допускают крайне много результативных ошибок, усугубляющих общее положение.

В ближайших матчах «Торпедо» будет работать над улучшением взаимодействия в защите и стабилизацией атакующей эффективности, однако ранее в этом направлении волжане терпели неудачи.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск не проигрывает в основное время на протяжении 6 последних домашних матчей

В 3-х последних играх в Минске команда Дмитрия Квартальнова не пропускала больше гола

В 3-х последних гостевых встречах «Торпедо» был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Минск оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.15, а победа «Торпедо» — в 2.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Белорусы находятся в лучших кондициях с начала этого сезона, в то время как «Торпедо» все еще терпит неудачи на фоне неспособности играть на высоком уровне на дистанции.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 1.82.

Прогноз: В плане оборонительной игры «Торпедо» остается одним из худших коллективов из зоны плей-офф Западной конференции, поэтому высокая результативность минчан в предстоящем матче едва ли станет сенсацией.

Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» Минск больше 3 за 2.28.