Детройт
Питтсбург
«Детройт»
Турнирное положение: Показатели «Детройта» по сезону удручающие, поэтому неудивительно, что клуб всего лишь на предпоследней позиции Востока.
Последние матчи: После прихода в «Детройт» Маклеллан клуб сыграл два матча, один из которых проиграл, а ещё один выиграл.
Детройт — Питтсбург: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально травмированных у «Детройта» перед предстоящим матчем нет, чего не наблюдалось больше полутора сезонов.
Общий тонус клуба: Хочется верить, что заряда бодрости у хозяев льда хватит, чтобы разобраться с «пингвинами».
«Питтсбург»
Турнирное положение: Сейчас «Питтсбург» занимает девятую строчку Востока, что не совсем соответствует качеству демонстрируемого хоккея подопечными Салливана.
Последние матчи: В гостях «Питтсбург» играет крайне неудачно в последних поединках, поэтому в Детройте придется очень постараться, чтобы не проиграть.
Травмированные игроки: Проблемы у «Питтсбурга» со здоровьем имеют Летанг и Айвони. Оба хоккеиста не могут играть из-за травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: В поединке против «Детройта» нужно будет играть на пределе возможностей, поскольку хозяева будут рвать из всех сил в атаку.
Статистика для ставок
- «Детройт» победил в двух из последних трех очных противостояниях
- У «Питтсбурга» в четырех последних гостевых матчах только одна победа
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.41, на гостей — 2.72.
Прогноз: «Детройт» имеет неплохие шансы на победу.
- 1.83Казахстан — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 1.85Канада — США: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 2.39Вашингтон — Бостон: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
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Альтернативный прогноз: Соперники устроят настоящую голевую перестрелку.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.85.