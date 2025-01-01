В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 01 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Детройт»

Турнирное положение: Показатели «Детройта» по сезону удручающие, поэтому неудивительно, что клуб всего лишь на предпоследней позиции Востока.

Последние матчи: После прихода в «Детройт» Маклеллан клуб сыграл два матча, один из которых проиграл, а ещё один выиграл.

Травмированные игроки: Официально травмированных у «Детройта» перед предстоящим матчем нет, чего не наблюдалось больше полутора сезонов.

Общий тонус клуба: Хочется верить, что заряда бодрости у хозяев льда хватит, чтобы разобраться с «пингвинами».

«Питтсбург»

Турнирное положение: Сейчас «Питтсбург» занимает девятую строчку Востока, что не совсем соответствует качеству демонстрируемого хоккея подопечными Салливана.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В гостях «Питтсбург» играет крайне неудачно в последних поединках, поэтому в Детройте придется очень постараться, чтобы не проиграть.

Травмированные игроки: Проблемы у «Питтсбурга» со здоровьем имеют Летанг и Айвони. Оба хоккеиста не могут играть из-за травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: В поединке против «Детройта» нужно будет играть на пределе возможностей, поскольку хозяева будут рвать из всех сил в атаку.

Статистика для ставок

«Детройт» победил в двух из последних трех очных противостояниях

У «Питтсбурга» в четырех последних гостевых матчах только одна победа

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.41, на гостей — 2.72.

Прогноз: «Детройт» имеет неплохие шансы на победу.

Альтернативный прогноз: Соперники устроят настоящую голевую перестрелку.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.85.