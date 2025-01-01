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    «Детройт» сможет одолеть «пингвинов»?

    «Детройт» — «Питтсбург». Ставка (к. 2.30), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 01 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Детройт» — «Питтсбург»
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    «Детройт»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 01 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Детройт» — «Питтсбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 01 Января 2025 года

    Детройт

  • НХЛ
    •  Детройт 04:00 Питтсбург

    Питтсбург

  • Питтсбург
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    «Детройт»

    Турнирное положение: Показатели «Детройта» по сезону удручающие, поэтому неудивительно, что клуб всего лишь на предпоследней позиции Востока.

    Последние матчи: После прихода в «Детройт» Маклеллан клуб сыграл два матча, один из которых проиграл, а ещё один выиграл.

    Детройт — Питтсбург: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Официально травмированных у «Детройта» перед предстоящим матчем нет, чего не наблюдалось больше полутора сезонов.

    Общий тонус клуба: Хочется верить, что заряда бодрости у хозяев льда хватит, чтобы разобраться с «пингвинами».

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Сейчас «Питтсбург» занимает девятую строчку Востока, что не совсем соответствует качеству демонстрируемого хоккея подопечными Салливана.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В гостях «Питтсбург» играет крайне неудачно в последних поединках, поэтому в Детройте придется очень постараться, чтобы не проиграть.

    Травмированные игроки: Проблемы у «Питтсбурга» со здоровьем имеют Летанг и Айвони. Оба хоккеиста не могут играть из-за травмы верхней части тела.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Детройта» нужно будет играть на пределе возможностей, поскольку хозяева будут рвать из всех сил в атаку.

    Статистика для ставок

    • «Детройт» победил в двух из последних трех очных противостояниях

    • У «Питтсбурга» в четырех последних гостевых матчах только одна победа

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.30, на ничью — 4.41, на гостей — 2.72.

    Прогноз: «Детройт» имеет неплохие шансы на победу.

    Альтернативный прогноз: Соперники устроят настоящую голевую перестрелку.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.30.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.85.

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    «Детройт» — «Питтсбург»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Детройт» сможет одолеть «пингвинов»?
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