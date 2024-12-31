В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 20:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вашингтон»

Турнирное положение: В активе «Вашингтона» 50 очков по итогам 36 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 2-ю строчку, на 1 балла отставая от «Нью-Джерси».

Последние матчи: Во второй половине декабря «Вашингтон» провел серию неудачных выездов, которые быстро забылись на фоне домашних побед над «Каролиной» — 3:1 и «Лос-Анджелесом» — 3:1.

Перед паузой в чемпионате команда Спенсера Карбери потерпела крупное поражение от «Бостона» — 1:4, а днями ранее «Вашингтон» разгромил «Торонто» — 5:2 и проиграл «Детройту» — 2:4.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей.

Состояние команды: На протяжении большей части сезона «Вашингтон» стабильно излучает уверенность и решает задачи высшего значения.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Команда Спенсера Карбери демонстрирует хорошую последовательность с точки зрения игры, добиваясь промежуточных успехов благодаря дисциплинированной обороне и продуктивной атаке.

Однако даже с учетом идеально работающей системы «Вашингтон» временами испытывает трудности. В настоящий момент «Кэпс» еще есть куда расти, но команда выбрала правильное направление в контексте прогресса.

«Бостон»

Турнирное положение: По итогам 38 матчей бостонцы закрепились на 6-м месте в Восточной конференции с 44 очками в резерве, опередив основных конкурентов на 2+ балла.

Последние матчи: Последние несколько недель турнира «Бостон» проводит весьма неплохо, хотя не без ошибок. Так, во второй половине декабря «Брюинз» добились 5 побед при 2-х поражениях.

Незадолго до рождественской паузы команда Джо Сакко обыграла «Баффало» — 3:1 и «Вашингтон» — 4:1, а после возобновления чемпионата уступила «Коламбусу» — 2:6, но успешно поквиталась с ним еще в одном матче — 4:0.

Не сыграют: Хампус Линдхольм.

Состояние команды: На протяжении значительного отрезка сезона «Бостон» пребывал в кризисе, но после смены тренера игра команды улучшилась.

Перед недавним рождественским перерывом «Брюинз» взяли очки в пяти матчах подряд, уступив лишь «Эдмонтону» в овертайме. Тем не менее после праздников «мишки» не сумели обойтись без серьезных провалов, что в целом является для них нормой.

Домашние матчи «Бостона» оставляют желать лучшего, как и реализация большинства. Однако в настоящий момент команда находится на этапе планомерного решения основных проблем.

Статистика для ставок

На домашнем льду «Вашингтон» не проиграл в основное время ни в одном матче из 5 последних

В 4-х последних матчах в столице Штатов «Вашингтон» не пропустил больше 2 голов

«Бостон» потерпел 4 поражения в 6 последних матчах на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.30, а победа «Бостона» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

Прогноз: Несмотря на весьма неожиданное поражение от «Детройта», «Кэпиталз» демонстрируют уверенную форму на дистанции, а во встрече с «Бостоном» имеют дополнительную мотивацию ввиду недавнего разгрома в «ТД Гарден».

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.39.

Прогноз: Последнее крупное поражение от «Брюинз» может стать дополнительным триггером, который будет способствовать улучшению реализации «Кэпс» в этой игре.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.05.