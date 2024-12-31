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    Домашнюю серию «Вашингтона» дополнит еще одна победа?

    «Вашингтон» — «Бостон». Ставка (к. 2.39) и прогноз на хоккей, НХЛ, 31 декабря 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Бостон»
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    Джейкоб Чичран
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 31 декабря. Начало встречи — в 20:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Декабря 2024 года

    Вашингтон

  • НХЛ
    •  Вашингтон 20:30 Бостон

    Бостон

  • НХЛ
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    «Вашингтон»

    Турнирное положение: В активе «Вашингтона» 50 очков по итогам 36 матчей. В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают 2-ю строчку, на 1 балла отставая от «Нью-Джерси».

    Последние матчи: Во второй половине декабря «Вашингтон» провел серию неудачных выездов, которые быстро забылись на фоне домашних побед над «Каролиной» — 3:1 и «Лос-Анджелесом» — 3:1.

    Перед паузой в чемпионате команда Спенсера Карбери потерпела крупное поражение от «Бостона» — 1:4, а днями ранее «Вашингтон» разгромил «Торонто» — 5:2 и проиграл «Детройту» — 2:4.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей.

    Состояние команды: На протяжении большей части сезона «Вашингтон» стабильно излучает уверенность и решает задачи высшего значения.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Команда Спенсера Карбери демонстрирует хорошую последовательность с точки зрения игры, добиваясь промежуточных успехов благодаря дисциплинированной обороне и продуктивной атаке.

    Однако даже с учетом идеально работающей системы «Вашингтон» временами испытывает трудности. В настоящий момент «Кэпс» еще есть куда расти, но команда выбрала правильное направление в контексте прогресса.

    «Бостон»

    Турнирное положение: По итогам 38 матчей бостонцы закрепились на 6-м месте в Восточной конференции с 44 очками в резерве, опередив основных конкурентов на 2+ балла.

    Последние матчи: Последние несколько недель турнира «Бостон» проводит весьма неплохо, хотя не без ошибок. Так, во второй половине декабря «Брюинз» добились 5 побед при 2-х поражениях.

    Незадолго до рождественской паузы команда Джо Сакко обыграла «Баффало» — 3:1 и «Вашингтон» — 4:1, а после возобновления чемпионата уступила «Коламбусу» — 2:6, но успешно поквиталась с ним еще в одном матче — 4:0.

    Не сыграют: Хампус Линдхольм.

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    • Состояние команды: На протяжении значительного отрезка сезона «Бостон» пребывал в кризисе, но после смены тренера игра команды улучшилась.

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    Перед недавним рождественским перерывом «Брюинз» взяли очки в пяти матчах подряд, уступив лишь «Эдмонтону» в овертайме. Тем не менее после праздников «мишки» не сумели обойтись без серьезных провалов, что в целом является для них нормой.

    Домашние матчи «Бостона» оставляют желать лучшего, как и реализация большинства. Однако в настоящий момент команда находится на этапе планомерного решения основных проблем.

    Статистика для ставок

    • На домашнем льду «Вашингтон» не проиграл в основное время ни в одном матче из 5 последних

    • В 4-х последних матчах в столице Штатов «Вашингтон» не пропустил больше 2 голов

    • «Бостон» потерпел 4 поражения в 6 последних матчах на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.30, а победа «Бостона» — в 2.64.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.85, на тотал меньше 5.5 — за 2.04.

    Прогноз: Несмотря на весьма неожиданное поражение от «Детройта», «Кэпиталз» демонстрируют уверенную форму на дистанции, а во встрече с «Бостоном» имеют дополнительную мотивацию ввиду недавнего разгрома в «ТД Гарден».

    Ставка: «Вашингтон» победит за 2.39.

    Прогноз: Последнее крупное поражение от «Брюинз» может стать дополнительным триггером, который будет способствовать улучшению реализации «Кэпс» в этой игре.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.05.

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    «Вашингтон» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 31.12.2024. Прогнозы на хоккей. Домашнюю серию «Вашингтона» дополнит еще одна победа?
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