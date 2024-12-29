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    «Спартак» проведет первоклассный матч на льду «Витязя»

    «Витязь» — «Спартак». Ставка (к. 2.50) и прогноз на хоккей, КХЛ, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Спартак»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Балашиха» 29 декабря. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 29 Декабря 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 14:00 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: В 38 матчах подмосковная команда заработала 36 очков, с которыми по-прежнему занимает 9-е место в таблице Запада. Вместе с тем она отстает от 8-го «Торпедо» на 3 турнирных балла.

    Последние матчи: В первой половине декабря — до паузы в КХЛ — «Витязь» провел которую по счету серию без побед: поочередно он уступил ЦСКА — 1:2 ОТ, «Ак Барсу» — 3:5 и «Спартаку» — 2:4.

    Витязь — Спартак: коэффициенты букмекеров

    Однако после серии неудач команда Павла Десяткова оформила две значимые победы, над «Торпедо» — 6:5 Б и «Динамо» Москва — 2:0. В последней игре «Витязь» принимал «Локомотив», справиться с которым не сумел — 3:5.

    Не сыграют: Владимир Галузин, Сергей Калинин, Джереми Рой, Дин Стюарт, Иван Савчик, Григорий Ващенко.

    Состояние команды: На протяжении значительной части сезона «Витязю» не удается покинуть 9-ю строчку в таблице Запада. Тем не менее команда продолжает отчаянно бороться за попадание в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Сейчас игра «Витязя» во многом зависит от настроя в конкретных матчах. Подопечные Павла Десяткова способны демонстрировать организованный хоккей, но происходит это не так часто, как могло бы.

    Одной из наиболее проблемных характеристик «Витязя» остается слабая реализация атакующего потенциала. Для достижения более значимых результатов подмосковному коллективу важно улучшить взаимодействие на льду.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» в настоящий момент опустился на 3-ю строчку в таблице Западной конференции. С 53 очками после 38 матчей, «красно-белые» отстают от 2-го ЦСКА на 2 балла.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Спартак» провел очередную серию без поражений. Так, в 3-х матчах москвичи взяли верх над «Автомобилистом» — 5:4 Б, «Барысом» — 4:2 и «Витязем» — 4:2.

    В последних играх команда Алексея Жамнова допустила ряд осечек. В частности, накануне «красно-белые» потерпели поражение от ЦСКА — 4:5 ОТ, а после победы над «Динамо» Минск — 3:2 ОТ весьма неожиданно уступили «Куньлуню» — 2:4.

    Не сыграют: Ансель Галимов, Андрей Миронов.

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    • Состояние команды: «Спартак» продолжает показывать уверенную игру, в которой прослеживается определенная последовательность и качество.

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    Уровень хоккея «Спартака» отличается сбалансированностью между атакой и обороной, ввиду чего команда Алексея Жамнова способна эффективно справляться с соперниками разного уровня.

    Тем не менее даже на фоне упомянутых качеств у «Спартака» периодически возникают сложности. В частности , не всегда «красно-белым» хватает системности, за счет которой можно было бы избежать длительных спадов.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» обыграл «Витязь» в 4-х последних личных встречах

    • В 5 очных матчах из 7 последних «Спартак» забивал не менее 4 голов

    • В 2-х предыдущих очных встречах на льду «Витязя» был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Витязя» оценивается букмекерами в 3.67, ничья — в 4.30, а победа «Спартака» — в 1.87.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.77.

    Прогноз: В настоящий момент «Витязь» показывает боевой характер, который делает более реальными шансы на борьбу за плей-офф. Но «Спартак» проводит весьма уверенную кампанию, в процессе которой регулярно справляется такими соперниками.

    Ставка: «Спартак» победит + ТБ 4.5 за 2.50.

    Прогноз: Зачастую «Спартак» комфортно чувствует себя на одной площадке с «Витязем». Этот комфорт подразумевает уверенные результаты и высокую реализацию.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 1.90.

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    «Витязь» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» проведет первоклассный матч на льду «Витязя»
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