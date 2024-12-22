В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» примет «Сочи». Игра пройдет на «Арене-2000» 22 декабря. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: В активе «Локомотива» 60 очков, заработанных в 38 встречах. В таблице Западной конференции ярославцы находятся на 1-й позиции, опережая основных конкурентов на 9+ баллов.

Последние матчи: Неделями ранее «Локомотив» — после небольшой серии неудач — выдал три победы подряд. Поочередно ярославцы разобрались с «Трактором» — 4:2, «Адмиралом» — 3:0 и «Амуром» — 4:3 ОТ.

Далее — перед паузой в чемпионате — команда Игоря Никитина уступила ЦСКА — 1:2, а после разобралась со СКА — 3:2. В последнем к этому моменту матче «Локомотив» довольно неожиданно не сумел справиться с «Автомобилистом» — 1:3.

Не сыграют: В составе ярославского клуба нет кадрового недостатка.

Состояние команды: «Локомотив» останется крайне уверенным в себе коллективом, устойчивым к любым трудностям. Команда Игоря Никитина быстрыми темпами приближается к плей-офф, нацелившись на Кубок.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В контексте результатов на продолжительном отрезке «Локомотив» является самым последовательным клубом лиги, а если говорить об игровых достоинствах, то на передний план выходит командная дисциплина.

Практически каждый матч «Локомотива» сопровождается системным подходом и идеями, совладать с которыми удается лишь малому количеству соперников. Крайне редко ярославцы отказываются от своей модели игры в угоду голевой событийности.

«Сочи»

Турнирное положение: На балансе южан 25 турнирных баллов по итогам 35 матчей. В таблице Западной конференции команда обосновалась на 11-й строчке, отставая от кубковой границы на 14 пунктов.

Последние матчи: В одном из заключительных матчей прошлого месяца «Сочи» добился волевой победы над «Ладой» — 3:2, ставшей на данный момент последней в активе главного аутсайдера Запада.

На сегодняшний день команда Сергея Зубова находится на этапе тотальных неудач, в рамках которого сочинцы успели потерять очки во встречах с «Ак Барсом» — 2:3 ОТ, «Адмиралом» — 3:4, «Амуром» — 1:2, «Авангардом» — 0:6, «Куньлунем» — 3:5 и «Северсталью» (дважды — 2:4; 1:2).

Не сыграют: Даниил Сероух.

Состояние команды: Очередной сезон «Сочи» близится к провалу. Безусловно, южане сохраняют математические шансы на плей-офф, но реальные возможности говорят об обратном.

Команда Сергея Зубова не блещет идеями, способными выправить ситуацию. В нынешнем образе «Сочи» не готов даже к решению базовых задач, хотя временами пытался намекать на противоположное.

В нынешнем сезоне у «Сочи» были по-настоящему сильные матчи, но их мизерное количество указывает на отсутствие предметного подхода к устранению ключевых проблем, ввиду чего конкурентоспособность команды сводится практически к нулю.

Статистика для ставок

В 2 очных матчах нынешнего сезона победа досталась «Локомотиву»

Ни в одном очном матче из 5 последних соперники не забивали суммарно более 4 голов

«Сочи» обыграл «Локомотив» в 2 встречах в Ярославле из трех последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.50, а победа «Сочи» — в 8.80.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.71, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: «Локомотив» при всех его достоинствах является крайне прагматичным коллективом, который даже ввиду бесспорного статуса фаворита едва ли сыграет с «Сочи» выше отведенного лимита своего ресурса.

Ставка: «Сочи» победит с форой +2 за 1.97.

Прогноз: Предстоящий матч может начаться весьма осторожно и без высоких скоростей, вписываясь в тенденцию последних встреч между этими командами.

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.75.