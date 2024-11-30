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    «Салават Юлаев» — «Спартак». Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 30 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Спартак
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Спартак»
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    Михал Чайковски — защитник «Спартака»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра состоится 30 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Ноября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 14:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: Уфимцы ведут борьбу за лидерство на Востоке. После 29-и сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает 3-е место, набрав 40 очков и отставая от 1-й позиции на 4 пункта.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда не оставила шансов «Витязю», обыграв со счетом 4:0. «Салават Юлаев» забросил 3 шайбы подряд во 2-м периоде.

    Салават Юлаев — Спартак: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и матчах уфимцы трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Салават Юлаев» также обыграл «Северсталь» (2:0) и «Ладу» (2:1 Б), а также уступил «Нефтехимику» (2:4) и «Металлургу» Мг (2:3 ОТ).

    Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Салават Юлаев» играет очень мощно в нынешнем сезоне. Команда точно будет претендовать на лидерские позиции в конференции, у уфимцев порядок во всех линиях.

    «Салават Юлаев» после не очень хорошей игры в матче с «Нефтехимиком» чуть перестроился и начал надежнее играть в обороне. За последние 2 встречи уфимцы не пропустили ни одного гола.

    Престоящий соперник «Салавата Юлаева» — «Спартак», который будет предельно мотивирован победить. В нынешнем сезоне уфимцы уже обыгрывали «красно-белых» со счетом 5:2, получится ли на этот раз? Большой вопрос...

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада. «Спартак» пока не может добраться до лидерства, ведь отрыв от «Локомотива» аж 10 баллов.

    Последние матчи: В прошлой встрече «Спартак» боролся с «Нефтехимиком», но проиграл в овертайме со счетом 3:4. До этого команда с треском провалилась, уступив «Торпедо» (0:6).

    В последних 6-и встречах «Спартак» дважды проиграл и 4 раза выиграл. За этот период «красно-белые» одолели «Витязь» (5:4 ОТ), «Амур» (7:3), «Адмирал» (6:1) и «Северсталь» (4:1).

    Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

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    • Состояние команды: У «Спартака» начался небольшой кризис. Вроде бы лидеры «красно-белых» бегут и набирают очки, но что-то не получается, команда немножко просела.

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    В «Спартаке» продолжает феерить нападающий Павел Порядин, который набирает очко за игру. У форвард уже 29 (15+14) результативных баллов в 29-и встречах.

    Игра «Спартака» пока что оправдывает все ожидания, но иногда «красно-белые» проваливается. Другой вопрос, как будет действовать команда в матчах плей-офф.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» проиграл 2 последних матча

    • В последних 2-х встречах «Салават Юлаев» не пропустил ни одного гола

    • «Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Спартак» в последних 3-х очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» соберется и даст бой «Салавату Юлаеву».

    Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 2.10.

    Прогноз: «Спартак» попытается сделать результат на старте матча.

    Ставка: Победа «Спартака» с форой (0) в 1-м периоде за 1.78.

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    «Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Спартак» прервать серию поражений?
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