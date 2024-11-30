В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Спартак». Игра состоится 30 ноября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы ведут борьбу за лидерство на Востоке. После 29-и сыгранных матчей «Салават Юлаев» занимает 3-е место, набрав 40 очков и отставая от 1-й позиции на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлой встрече команда не оставила шансов «Витязю», обыграв со счетом 4:0. «Салават Юлаев» забросил 3 шайбы подряд во 2-м периоде.

В последних 5-и матчах уфимцы трижды победили и дважды проиграли. За этот период «Салават Юлаев» также обыграл «Северсталь» (2:0) и «Ладу» (2:1 Б), а также уступил «Нефтехимику» (2:4) и «Металлургу» Мг (2:3 ОТ).

Не сыграет: Глеб Кузьмин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Салават Юлаев» играет очень мощно в нынешнем сезоне. Команда точно будет претендовать на лидерские позиции в конференции, у уфимцев порядок во всех линиях.

«Салават Юлаев» после не очень хорошей игры в матче с «Нефтехимиком» чуть перестроился и начал надежнее играть в обороне. За последние 2 встречи уфимцы не пропустили ни одного гола.

Престоящий соперник «Салавата Юлаева» — «Спартак», который будет предельно мотивирован победить. В нынешнем сезоне уфимцы уже обыгрывали «красно-белых» со счетом 5:2, получится ли на этот раз? Большой вопрос...

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» располагаются на 2-й позиции Запада. «Спартак» пока не может добраться до лидерства, ведь отрыв от «Локомотива» аж 10 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече «Спартак» боролся с «Нефтехимиком», но проиграл в овертайме со счетом 3:4. До этого команда с треском провалилась, уступив «Торпедо» (0:6).

В последних 6-и встречах «Спартак» дважды проиграл и 4 раза выиграл. За этот период «красно-белые» одолели «Витязь» (5:4 ОТ), «Амур» (7:3), «Адмирал» (6:1) и «Северсталь» (4:1).

Не сыграет: Андрей Миронов (травма).

Состояние команды: У «Спартака» начался небольшой кризис. Вроде бы лидеры «красно-белых» бегут и набирают очки, но что-то не получается, команда немножко просела.

В «Спартаке» продолжает феерить нападающий Павел Порядин, который набирает очко за игру. У форвард уже 29 (15+14) результативных баллов в 29-и встречах.

Игра «Спартака» пока что оправдывает все ожидания, но иногда «красно-белые» проваливается. Другой вопрос, как будет действовать команда в матчах плей-офф.

Статистика для ставок

«Спартак» проиграл 2 последних матча

В последних 2-х встречах «Салават Юлаев» не пропустил ни одного гола

«Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Спартак» в последних 3-х очных матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.60.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Спартак» соберется и даст бой «Салавату Юлаеву».

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6.5 за 2.10.

Прогноз: «Спартак» попытается сделать результат на старте матча.

Ставка: Победа «Спартака» с форой (0) в 1-м периоде за 1.78.