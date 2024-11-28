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    У «Локомотива» снова будут проблемы?

    «Локомотив» — «Трактор». Ставка (к. 3.80) и прогноз на хоккей, КХЛ, 28 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Трактор»
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    «Трактор»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Трактор». Игра состоится 28 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Трактор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2024 года

    Локомотив

  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Трактор

    Трактор

  • Челябинск
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место на Западе и во всей КХЛ. «Локомотив» набрал 52 очка за 32 встречи, опережая ближайшего преследователя в конференции на 9 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече «железнодорожники» уступили московскому «Динамо» со счетом 0:3, а до этого с тем же счетом команда уступила «Торпедо».

    Локомотив — Трактор: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах у «Локомотива» 3 поражения и 2 победы. За этот период команда победила «Витязь» (2:1 ОТ) и «Торпедо» (1:0), а также уступила ЦСКА (0:2).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Сейчас у «Локомотива» начался кризис. Выяснилось, что «железнодорожники» не могут постоянно побеждать, у игроков тоже заканчиваются силы.

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин сетует на то, что у команды закончилась мотивация. В последних 5-и встречах команда трижды не смогла забросить шайбу.

    Этот кризис у «Локомотива» обязательно закончится, команда обязательно вернет свою игру, но сейчас хоккеисты ярославцев точно не в лучшей форме. Предстоящий матч против «Трактора» будет очень непростым.

    «Трактор»

    Турнирное положение: Челябинцы располагаются на 1-й позиции Востока с 44 очками в активе после 30-и встреч. «Трактор» опережает «Автомобилист» на 5 баллов, сыграв на 2 игры больше.

    Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла минское «Динамо» в овертайме со счетом 4:3. До этого «Трактор» крупно и неожиданно уступил «Куньлуню» (1:4).

    В последних 5-и матчах челябинцы обыграли ЦСКА (5:2) и «Металлург» Мг (4:0), а также уступил по буллитам московскому «Динамо» (3:4 Б), отыграв по ходу встречи 2 шайбы.

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    • Состояние команды: «Трактор» стабильно идет в чемпионате, сохраняя 1-е место на Востоке, но в последнее время челябинцы чуть чаще стали терять очки.

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    «Трактору» точно будет тяжело в предстоящем матче с «Локомотивом», ведь «железнодорожники» точно будут упираться и пытаться забросить шайбу, но сейчас у челябинцев есть шанс наконец-то обыграть ярославцев.

    Нападающий «Трактора» Максим Шабанов — один из самых стабильных игроков в КХЛ. Форвард набрал 30 (12+18) очков в 30-и встречах, занимая 2-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» не может забросить шайбу на протяжении 2-х матчей

    • В 5-и из 6-и последних матчах «Трактор» набирает очки

    • В последних 5-и очных встречах «Локомотив» непременно обыгрывал «Трактор»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 3.80, а победа «Трактора» — в 3.00.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.50 и 1.50 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды не определят победителя в основное время.

    Ставка: Ничья за 3.80.

    Прогноз: Естественно, этот матч не будет супер-результативным, «Локомотив» будет навязывать свой хоккей.

    Ставка: Тотал 4.5 меньше за 2.00.

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    «Локомотив» — «Трактор»: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 28.11.2024. Прогнозы на хоккей. У «Локомотива» снова будут проблемы?
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