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    «Авангард» добьется успеха в домашней игре с «Динамо» Минск

    «Авангард» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 1.86) и прогноз на хоккей, КХЛ, 19 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Динамо» Минск
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    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене G-Drive» 19 ноября. Начало встречи — в 16:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2024 года

    Авангард

  • Омск
    •  Авангард 16:30 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
    •

    «Авангард»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей «Авангард» обосновался на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Сейчас на счету омичей 22 набранных балла.

    Последние матчи: «Авангард» по-прежнему не может прийти к какому-либо единству в плане результатов, чередуя победы провалами. В таком режиме «ястребы» находятся со старта сезона.

    Авангард — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Три последние встречи команда Сергея Звягина провела на домашней площадке, начав эту серию с победы над СКА — 2:1. Вслед за игрой с армейцами «Авангард» потерпел поражение от «Динамо» Москва — 3:5, а накануне взял верх над «Нефтехимиком» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Михаил Бердин, Сергей Бойков, Даниил Степанов.

    Состояние команды: «Авангард» проводит крайне неровный сезон и пока не может набрать темп, необходимый для борьбы за кубковые позиции в таблице Восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    В контексте результатов омичам по-прежнему не хватает стабильности, а с точки зрения игры «Авангарду» явно необходимо прибавлять в креативности, поскольку идеи Сергея Звягина не работают.

    Серьезная по составу команда в лучшей своей форме должна бороться за лидерство, но уровень хоккея, который «Авангард» демонстрирует сейчас, не позволяет решать даже примитивные турнирные задачи.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусская команда провела 27 матчей, в которых заработала 30 очков, вместе с тем закрепившись на 8-м месте в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Динамо» Минск одержало важнейшие в плане укрепления турнирных позиций победы над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1.

    Но вслед за упомянутыми матчами последовал менее удачливый отрезок. В частности, команда Дмитрия Квартальнова уступила «Торпедо» — 1:2 ОТ, взяла верх над «Витязем» — 6:4 и потерпела поражение от «Куньлуня» — 0:3.

    Не сыграют: Потери в составе белорусского клуба отсутствуют.

    Состояние команды: «Динамо» Минск — это команда, которая ежегодно претендует на плей-офф, а в период выхода в раунд до четырех побед зачастую вылетает в первом.

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    С усиленным в межсезонье составом белорусы могут претендовать на что-то более предметное, однако текущие результаты «Динамо» Минск указывают на то, что команда пока не прогрессирует.

    С турнирной точки зрения у белорусов все неплохо: на ее 8-ю строчку едва ли кто-то замахнется в обозримой перспективе, но над качеством игры и стабильностью «зубрам» все равно необходимо работать.

    Статистика для ставок

    • Всего в одном домашнем матче из пяти последних в Омске «Авангард» забил больше 2 голов

    • «Авангард» проиграл в четырех домашних матчах из семи предыдущих

    • В двух последних очных встречах в Омске был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 3.90, а победа «Динамо» Минск — в 2.89.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.59, на тотал меньше 4.5 — за 2.27.

    Прогноз: «Авангард» по-прежнему далек от той игры, которую должен демонстрировать этот состав, но то же самое можно сказать о белорусах, которые в больших матчах нередко терпят неудачи.

    Ставка: «Авангард» не проиграет + ТМ 6.5 за 1.86.

    Прогноз: На протяжении последних недель «Авангард» довольно часто доводил матчи до овертаймов после упорных 60 минут основного времени. Такой сценарий вполне вероятен и в предстоящей игре.

    Ставка: Ничья за 3.90.

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    «Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Авангард» добьется успеха в домашней игре с «Динамо» Минск
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