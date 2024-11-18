В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» провел 28 матчей, в которых заработал 37 очков. В таблице Западной конференции столичный клуб обосновался на 2-й строчке.

Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Спартак» подряд обыграл «Витязь» — 4:3 ОТ «Сочи» (дважды — 4:0; 3:1), ЦСКА — 2:1 и «Куньлунь» — 5:1.

После хорошей беспроигрышной серии команда Алексея Жамнова допустила осечку в игре с «Локомотивом» — 0:2. Но уже в следующем матче красно-белые одержали крупную победу над «Северсталью» — 4:1.

Не сыграют: В составе «Спартака» нет кадровых потерь.

Состояние команды: «Спартак» остается крепким и боеспособным коллективом, который готов замахнуться на большие турнирные цели на фоне сравнительной устойчивости.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Моментами команда Алексея Жамнова сбоит с точки зрения конструктивной игры, но общая картина указывает на то, что «Спартак» готов надолго закрепиться в компании лидеров конференции.

На дистанции «Спартак» уверенно набирает очки в матчах с соперниками среднего сегмента, в то время как в играх с клубами первого эшелона красно-белым далеко не всегда удается доминировать.

«Адмирал»

Турнирное положение: «Адмиралу» удалось заработать 29 очков, на что у команды ушло 27 матчей. В таблице Восточной конференции «моряки» занимают 6-ю позицию.

Последние матчи: Ноябрьский цикл матчей «Адмирала» начался с крупной победы над «Амуром» — 5:0, за которой последовало боевое поражение от «Металлурга» Мг — 2:3 ОТ.

Вслед за встречей с «Магниткой» команда Леонида Тамбиева обыграла «Авангард» — 3:2 ОТ и «Трактор» — 4:3 ОТ. В двух последних матчах дальневосточники уступили «Автомобилисту» — 3:4 Б; 0:1.

Не сыграют: У «Адмирала» к этому моменту нет травмированных.

Состояние команды: Нынешний регулярный сезон «Адмирал» рассматривает с точки зрения попыток реабилитироваться за провальную кампанию годом ранее.

Эту задачу команда Леонида Тамбиева начала решать уже на старте, выдав серию убедительных матчей и сделав приличный запас очков, который помог дальневосточникам в период недавнего кризиса.

На текущий момент «Адмирал» демонстрирует неплохие результаты, хотя последовательности «морякам» по-прежнему не хватает. Нередко проблемы у команды возникают в матчах с топ-соперниками.

Статистика для ставок

За последние семь матчей «Спартак» потерпел всего одно поражение

Ни в одном матче из шести предыдущих «Спартак» не пропустил больше двух голов

Победой «Адмирала» закончились две встречи в гостях из последних трех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.10, а победа «Адмирала» — в 4.88.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: В последнее время «Спартак» вновь денонсирует предметную игру и успешно справляется с соперниками среднего звена. В текущих кондициях красно-белые становятся явными фаворитами противостояния с «Адмиралом».

Ставка: «Спартак» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

Прогноз: «Адмирал» после затяжного этапа стагнации вновь вышел на конкурентоспособный уровень, ввиду чего в столице он готов замахнуться на нечто большее, чем просто достойное соперничество.

Ставка: «Адмирал» победит с форой +1.5 за 1.81.