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    «Спартак» не потеряет очки в домашнем матче с «Адмиралом»

    «Спартак» — «Адмирал». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккей, КХЛ, 18 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Адмирал»
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    «Спартак» в матче с «Северсталью»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Ноября 2024 года

    Спартак

  • Москва
    •  Спартак 19:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
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    «Спартак»

    Турнирное положение: «Спартак» провел 28 матчей, в которых заработал 37 очков. В таблице Западной конференции столичный клуб обосновался на 2-й строчке.

    Последние матчи: На протяжении нескольких предыдущих недель «Спартак» подряд обыграл «Витязь» — 4:3 ОТ «Сочи» (дважды — 4:0; 3:1), ЦСКА — 2:1 и «Куньлунь» — 5:1.

    Спартак — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    После хорошей беспроигрышной серии команда Алексея Жамнова допустила осечку в игре с «Локомотивом» — 0:2. Но уже в следующем матче красно-белые одержали крупную победу над «Северсталью» — 4:1.

    Не сыграют: В составе «Спартака» нет кадровых потерь.

    Состояние команды: «Спартак» остается крепким и боеспособным коллективом, который готов замахнуться на большие турнирные цели на фоне сравнительной устойчивости.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Моментами команда Алексея Жамнова сбоит с точки зрения конструктивной игры, но общая картина указывает на то, что «Спартак» готов надолго закрепиться в компании лидеров конференции.

    На дистанции «Спартак» уверенно набирает очки в матчах с соперниками среднего сегмента, в то время как в играх с клубами первого эшелона красно-белым далеко не всегда удается доминировать.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: «Адмиралу» удалось заработать 29 очков, на что у команды ушло 27 матчей. В таблице Восточной конференции «моряки» занимают 6-ю позицию.

    Последние матчи: Ноябрьский цикл матчей «Адмирала» начался с крупной победы над «Амуром» — 5:0, за которой последовало боевое поражение от «Металлурга» Мг — 2:3 ОТ.

    Вслед за встречей с «Магниткой» команда Леонида Тамбиева обыграла «Авангард» — 3:2 ОТ и «Трактор» — 4:3 ОТ. В двух последних матчах дальневосточники уступили «Автомобилисту» — 3:4 Б; 0:1.

    Не сыграют: У «Адмирала» к этому моменту нет травмированных.

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    • Состояние команды: Нынешний регулярный сезон «Адмирал» рассматривает с точки зрения попыток реабилитироваться за провальную кампанию годом ранее.

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    Эту задачу команда Леонида Тамбиева начала решать уже на старте, выдав серию убедительных матчей и сделав приличный запас очков, который помог дальневосточникам в период недавнего кризиса.

    На текущий момент «Адмирал» демонстрирует неплохие результаты, хотя последовательности «морякам» по-прежнему не хватает. Нередко проблемы у команды возникают в матчах с топ-соперниками.

    Статистика для ставок

    • За последние семь матчей «Спартак» потерпел всего одно поражение

    • Ни в одном матче из шести предыдущих «Спартак» не пропустил больше двух голов

    • Победой «Адмирала» закончились две встречи в гостях из последних трех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 1.67, ничья — в 4.10, а победа «Адмирала» — в 4.88.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.94, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

    Прогноз: В последнее время «Спартак» вновь денонсирует предметную игру и успешно справляется с соперниками среднего звена. В текущих кондициях красно-белые становятся явными фаворитами противостояния с «Адмиралом».

    Ставка: «Спартак» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.15.

    Прогноз: «Адмирал» после затяжного этапа стагнации вновь вышел на конкурентоспособный уровень, ввиду чего в столице он готов замахнуться на нечто большее, чем просто достойное соперничество.

    Ставка: «Адмирал» победит с форой +1.5 за 1.81.

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