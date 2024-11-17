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    Игра в Мытищах получится результативной

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Динамо» Минск
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    Иан Маккошен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене Мытищи» 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Куньлунь» — «Динамо» Минск, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2024 года

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 17:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Базирующийся в Мытищах китайский клуб набрал 19 очков по итогам 27 матчей, в результате чего расположился на 11-й строчке в таблице Западной конференции.

    Последние матчи: После недавней победы над СКА — 2:1 ОТ команда Михаила Кравца погрузилась в привычное болото с неудачами и большим количеством пропущенных шайб. Так, в четырех недавних встречах «Куньлунь» проиграл «Северстали» — 3:4, «Спартаку» — 1:5, «Ак Барсу» — 0:5 и «Сочи» — 5:6 ОТ.

    Куньлунь Ред Стар — Динамо Минск: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: «Куньлунь» проведет предстоящий матч без кадровых потерь.

    Состояние команды: Неплохой по фамилиям состав и опытный тренер в теории должны были помочь «Куньлуню» побороться за кубковое место. Однако реальность оказалась другой.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    На протяжении всего сезона «Куньлунь» страдает от проблем с дисциплиной и общим подходом к делу, который далеко не всегда соответствует уровню профессиональных спортсменов.

    Ввиду отсутствия собранности результаты «Куньлуня» оставляют желать лучшего: без смелых решений китайский представитель лиги рискует в очередной раз закончить кампанию на последнем месте.

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Белорусский коллектив заработал 30 очков в 26 матчах, благодаря которым укоренился на 8-й строчке Западной конференции, опередив 9-й «Витязь» на 5 баллов.

    Последние матчи: После поражения от «Витязя» в начале ноября — 1:4 команда Дмитрия Квартальнова сумела одержать победу над «Салаватом Юлаевым» — 3:2 Б и «Северсталью» — 3:1. Днями ранее «зубры» проиграли «Торпедо» — 1:2 ОТ, а также взяли эффектный реванш у «Витязя» — 6:4.

    Не сыграют: На текущий момент у минского коллектива все в строю.

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    • Состояние команды: Солидный игровой ресурс и большие амбиции позволяют рассматривать «Динамо» Минск в качестве одного из участников плей-офф.

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    Однако текущие результаты «зубров» едва ли соответствуют заявленным ожиданиям: боевой состав «Динамо» Минск пока не раскрыл свой потенциал, на что указывают результаты на дистанции.

    Одной из проблем белорусского клуба остается отсутствие нормальной результативности: команда Дмитрия Квартальнова забивает мало по меркам клуба, мечтающего о достойной кубковой кампании.

    Статистика для ставок

    • Поражением «Куньлуня» в Мытищах закончились одиннадцать матчей из последних двенадцати

    • В трех последних гостевых встречах «Динамо» Минск пропускало минимум 4 шайбы

    • В пяти матчах «Куньлуня» в Мытищах из последних шести был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Куньлуня» оценивается букмекерами в 4.23, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 1.72.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 5.5 — за 2.05.

    Прогноз: «Куньлунь» — типичный аутсайдер, который не по своему желанию может обеспечить тотал больше в матче против любого соперника из первой восьмерки, коим и является «Динамо» Минск.

    Ставка: Тотал больше 6 за 2.04.

    Прогноз: Сезон для «Куньлуня» на этом этапе не подразумевает никаких турнирных переживаний, в то время как минчане намерены укреплять свои позиции в борьбе за места в зоне плей-офф, ввиду чего мотивационная составляющая играет в их пользу.

    Ставка: «Динамо» Минск победит с форой -1 за 1.83.

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    «Куньлунь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Мытищах получится результативной
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