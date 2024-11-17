В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в «Большом» 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: На счету южан 22 очка по итогам 25 матчей. В таблице Западной конференции сочинцы занимают 10-е место, отставая от зоны первой восьмерки на 8 баллов.

Последние матчи: Неделями ранее команда Сергея Зубова уже пережила которую по счету серию поражений, остановившуюся на четырех матчах.

В следующих встречах «леопарды» взяли верх над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1, а также крупно уступили «Торпедо» — 1:7. В последней игре «Сочи» эффектно разобрался с «Куньлунем» — 6:5 ОТ.

Не сыграют: Денис Венгрыжановский рискует пропустить эту встречу.

Состояние команды: Смиренно придерживаясь роли одного из главных аутсайдеров Западной конференции, «Сочи» проводит неудачную кампанию.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Команда Сергея Зубова проигрывает подавляющее большинство матчей, оставаясь на достаточно далеком расстоянии от зоны кубковой восьмерки, сократить которую в текущих кондициях будет непросто.

Тем не менее иногда — крайне редко — «Сочи» выдает качественные отрезки в плане результатов. Единственной проблемой успешных циклов южан является их скромная продолжительность.

«Барыс»

Турнирное положение: В 26 матчах казахстанцы заработали всего 16 очков, с которыми занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, отставая от кубковой зоны на 7 турнирных пунктов.

Последние матчи: Ноябрьский этап регулярного сезона «Барыс» начал с победы над «Нефтехимиком» — 2:1 Б, за которой последовали поражения от «Ак Барса» — 1:2 Б и «Автомобилиста» — 1:3.

В следующем матче команда Галыма Мамбеталиева проиграла «Нефтехимику» — 1:4, над которым одержала верх в другой встрече — 2:1 ОТ. В последнем поединке «барсы» уступили «Салавату Юлаеву» — 1:4.

Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

Состояние команды: «Барыс» продолжает подстраиваться под реалии непростого сезона, спасти который уже практически нереально ввиду недопустимо слабого старта.

Провальный дебют подтолкнул «Барыс» к череде тренерских перестановок, кадровой чистке и стал причиной большого количества потерянных очков, которые во второй половине сезона могли бы стать определяющими.

С возвращением Галыма Мамбеталиева «Барыс» эпизодически демонстрирует содержательную игру, но случается это нечасто. Говорить о конкурентоспособности казахстанцев по-прежнему не приходится.

Статистика для ставок

Поражением «Сочи» в «Большом» закончились последние пять матчей

Ни в одной домашней игре из трех предыдущих «Сочи» не забивал больше гола

«Барыс» одержал три победы в пяти последних гостевых матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.00, а победа «Барыса» — в 3.03.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: В последних матчах «Сочи» предметно прибавил в качестве игры и реализации, благодаря чему в домашнем матче с таким же аутсайдером его шансы на успех стремительно растут.

Ставка: «Сочи» победит за 2.12.

Прогноз: «Барыс» по-прежнему испытывает колоссальные проблемы с результативностью, на фоне которых большого количества голов ждать не приходится даже в матче против равного себе соперника.

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 2 за 2.12.