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    Сочинцы не уступят на своей территории «Барысу»

    «Сочи» — «Барыс». Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккей, КХЛ, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Барыс»
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    «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в «Большом» 17 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 17 Ноября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Сочи»

    Турнирное положение: На счету южан 22 очка по итогам 25 матчей. В таблице Западной конференции сочинцы занимают 10-е место, отставая от зоны первой восьмерки на 8 баллов.

    Последние матчи: Неделями ранее команда Сергея Зубова уже пережила которую по счету серию поражений, остановившуюся на четырех матчах.

    Сочи — Барыс: коэффициенты букмекеров

    В следующих встречах «леопарды» взяли верх над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1, а также крупно уступили «Торпедо» — 1:7. В последней игре «Сочи» эффектно разобрался с «Куньлунем» — 6:5 ОТ.

    Не сыграют: Денис Венгрыжановский рискует пропустить эту встречу.

    Состояние команды: Смиренно придерживаясь роли одного из главных аутсайдеров Западной конференции, «Сочи» проводит неудачную кампанию.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Команда Сергея Зубова проигрывает подавляющее большинство матчей, оставаясь на достаточно далеком расстоянии от зоны кубковой восьмерки, сократить которую в текущих кондициях будет непросто.

    Тем не менее иногда — крайне редко — «Сочи» выдает качественные отрезки в плане результатов. Единственной проблемой успешных циклов южан является их скромная продолжительность.

    «Барыс»

    Турнирное положение: В 26 матчах казахстанцы заработали всего 16 очков, с которыми занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, отставая от кубковой зоны на 7 турнирных пунктов.

    Последние матчи: Ноябрьский этап регулярного сезона «Барыс» начал с победы над «Нефтехимиком» — 2:1 Б, за которой последовали поражения от «Ак Барса» — 1:2 Б и «Автомобилиста» — 1:3.

    В следующем матче команда Галыма Мамбеталиева проиграла «Нефтехимику» — 1:4, над которым одержала верх в другой встрече — 2:1 ОТ. В последнем поединке «барсы» уступили «Салавату Юлаеву» — 1:4.

    Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Роман Старченко, Дамир Жафяров.

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    • Состояние команды: «Барыс» продолжает подстраиваться под реалии непростого сезона, спасти который уже практически нереально ввиду недопустимо слабого старта.

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    Провальный дебют подтолкнул «Барыс» к череде тренерских перестановок, кадровой чистке и стал причиной большого количества потерянных очков, которые во второй половине сезона могли бы стать определяющими.

    С возвращением Галыма Мамбеталиева «Барыс» эпизодически демонстрирует содержательную игру, но случается это нечасто. Говорить о конкурентоспособности казахстанцев по-прежнему не приходится.

    Статистика для ставок

    • Поражением «Сочи» в «Большом» закончились последние пять матчей

    • Ни в одной домашней игре из трех предыдущих «Сочи» не забивал больше гола

    • «Барыс» одержал три победы в пяти последних гостевых матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.00, а победа «Барыса» — в 3.03.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

    Прогноз: В последних матчах «Сочи» предметно прибавил в качестве игры и реализации, благодаря чему в домашнем матче с таким же аутсайдером его шансы на успех стремительно растут.

    Ставка: «Сочи» победит за 2.12.

    Прогноз: «Барыс» по-прежнему испытывает колоссальные проблемы с результативностью, на фоне которых большого количества голов ждать не приходится даже в матче против равного себе соперника.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 2 за 2.12.

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    «Сочи» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. Сочинцы не уступят на своей территории «Барысу»
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