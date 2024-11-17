Сочи
Барыс
«Сочи»
Турнирное положение: На счету южан 22 очка по итогам 25 матчей. В таблице Западной конференции сочинцы занимают 10-е место, отставая от зоны первой восьмерки на 8 баллов.
Последние матчи: Неделями ранее команда Сергея Зубова уже пережила которую по счету серию поражений, остановившуюся на четырех матчах.
Сочи — Барыс: коэффициенты букмекеров
В следующих встречах «леопарды» взяли верх над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1, а также крупно уступили «Торпедо» — 1:7. В последней игре «Сочи» эффектно разобрался с «Куньлунем» — 6:5 ОТ.
Не сыграют: Денис Венгрыжановский рискует пропустить эту встречу.
Состояние команды: Смиренно придерживаясь роли одного из главных аутсайдеров Западной конференции, «Сочи» проводит неудачную кампанию.
Команда Сергея Зубова проигрывает подавляющее большинство матчей, оставаясь на достаточно далеком расстоянии от зоны кубковой восьмерки, сократить которую в текущих кондициях будет непросто.
Тем не менее иногда — крайне редко — «Сочи» выдает качественные отрезки в плане результатов. Единственной проблемой успешных циклов южан является их скромная продолжительность.
«Барыс»
Турнирное положение: В 26 матчах казахстанцы заработали всего 16 очков, с которыми занимают 11-е место в таблице Восточной конференции, отставая от кубковой зоны на 7 турнирных пунктов.
Последние матчи: Ноябрьский этап регулярного сезона «Барыс» начал с победы над «Нефтехимиком» — 2:1 Б, за которой последовали поражения от «Ак Барса» — 1:2 Б и «Автомобилиста» — 1:3.
В следующем матче команда Галыма Мамбеталиева проиграла «Нефтехимику» — 1:4, над которым одержала верх в другой встрече — 2:1 ОТ. В последнем поединке «барсы» уступили «Салавату Юлаеву» — 1:4.
Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Роман Старченко, Дамир Жафяров.
Состояние команды: «Барыс» продолжает подстраиваться под реалии непростого сезона, спасти который уже практически нереально ввиду недопустимо слабого старта.
Провальный дебют подтолкнул «Барыс» к череде тренерских перестановок, кадровой чистке и стал причиной большого количества потерянных очков, которые во второй половине сезона могли бы стать определяющими.
С возвращением Галыма Мамбеталиева «Барыс» эпизодически демонстрирует содержательную игру, но случается это нечасто. Говорить о конкурентоспособности казахстанцев по-прежнему не приходится.
Статистика для ставок
- Поражением «Сочи» в «Большом» закончились последние пять матчей
- Ни в одной домашней игре из трех предыдущих «Сочи» не забивал больше гола
- «Барыс» одержал три победы в пяти последних гостевых матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.00, а победа «Барыса» — в 3.03.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.
- 2.30Трактор — Динамо Москва: прогноз и ставкаЗавтра в 14:00
- 2.04Куньлунь — Динамо Минск: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.35Ак Барс — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: В последних матчах «Сочи» предметно прибавил в качестве игры и реализации, благодаря чему в домашнем матче с таким же аутсайдером его шансы на успех стремительно растут.
Ставка: «Сочи» победит за 2.12.
Прогноз: «Барыс» по-прежнему испытывает колоссальные проблемы с результативностью, на фоне которых большого количества голов ждать не приходится даже в матче против равного себе соперника.
Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 2 за 2.12.