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    Динамовцам достанется победа в Новосибирске

    «Сибирь» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 3.14) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Динамо» Москва
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    Артем Швец-Роговой
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2024 года

    Сибирь

  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В 24 играх «Сибирь» заработала 23 очка, в результате которых опустилась на 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: За последние десять матчей команда Вадима Епанчинцева добилась всего одной победы: в гостях был обыгран «Металлург» Мг — 4:3. Накануне «снеговики» потерпели поражения от «Салавата Юлаева» — 2:3 Б, «Магнитки» — 1:4 и СКА — 0:1 Б.

    Сибирь — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: «Сибирь» готовится к предстоящему матчу в полном составе.

    Состояние команды: Текущая кампания «Сибири» вызывает немало вопросов: стартовый отрезок команда провела достаточно уверенно, чего нельзя сказать о последних неделях.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С точки зрения результатов «Сибирь» заметно сбавила: коллективу Вадима Епанчинцева трудно даются убедительные матчи на дистанции, ввиду чего ее конкурентоспособность отныне ставится под сомнение.

    Непосредственно на площадке «Сибири» больше не удается демонстрировать содержательную игру у чужих ворот, в результате чего условные 3 заброшенные шайбы за матч стали для «снеговиков» редкостью.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: Столичный коллектив провел 25 матчей, в которых заработал 31 очко. В таблице Запада бело-голубые закрепились на 4-м месте, отставая на 3 балла от СКА.

    Последние матчи: В первой половине ноября команда Алексея Кудашова поделила пополам количество побед и поражений. Так, в четырех матчах динамовцы уступили «Торпедо» — 4:5 Б, взяли верх над «Витязем» — 4:3, проиграли «Ладе» — 2:3 и разобрались с «Авангардом» — 5:3.

    Не сыграют: В составе московского клуба нет кадровых потерь.

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    • Состояние команды: После провального начала сезона «Динамо» Москва начало понемногу выравнивать положение, прибавляя в качестве игры на продолжительных отрезках.

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    Планомерно команда Алексея Кудашова выходит уровень, который соответствует ожиданиям и амбициям клуба, входящего в число первых претендентов на золото в сериях плей-офф.

    Наиболее заметный прогресс бело-голубые демонстрируют в атаке. Ведущие форварды «Динамо» Москва наладили взаимодействие, благодаря чему улучшилась общая результативность, чего явно не хватало на старте.

    Статистика для ставок

    • «Сибирь» проиграла в шести последних домашних матчах

    • Ни в одном матче из предыдущих четырех на домашнем льду «Сибирь» не забивала больше 2 голов

    • В трех личных встречах из четырех последних в Новосибирске был пробит тотал больше 5.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 2.10.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: Пока «Сибирь» испытывает колоссальные проблемы в контексте игры и результатов, «Динамо» Москва чувствует себя неплохо, особенно в матчах с такими соперниками.

    Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 3.14.

    Прогноз: На катке «Сибири» команда Алексея Кудашова станет безоговорочным фаворитом, который не только возьмет игру под контроль, но и доведет свое преимущество до закономерного финала.

    Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.82.

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    «Сибирь» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. Динамовцам достанется победа в Новосибирске
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