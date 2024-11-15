В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 15:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сибирь» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 24 играх «Сибирь» заработала 23 очка, в результате которых опустилась на 8-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Последние матчи: За последние десять матчей команда Вадима Епанчинцева добилась всего одной победы: в гостях был обыгран «Металлург» Мг — 4:3. Накануне «снеговики» потерпели поражения от «Салавата Юлаева» — 2:3 Б, «Магнитки» — 1:4 и СКА — 0:1 Б.

Не сыграют: «Сибирь» готовится к предстоящему матчу в полном составе.

Состояние команды: Текущая кампания «Сибири» вызывает немало вопросов: стартовый отрезок команда провела достаточно уверенно, чего нельзя сказать о последних неделях.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С точки зрения результатов «Сибирь» заметно сбавила: коллективу Вадима Епанчинцева трудно даются убедительные матчи на дистанции, ввиду чего ее конкурентоспособность отныне ставится под сомнение.

Непосредственно на площадке «Сибири» больше не удается демонстрировать содержательную игру у чужих ворот, в результате чего условные 3 заброшенные шайбы за матч стали для «снеговиков» редкостью.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Столичный коллектив провел 25 матчей, в которых заработал 31 очко. В таблице Запада бело-голубые закрепились на 4-м месте, отставая на 3 балла от СКА.

Последние матчи: В первой половине ноября команда Алексея Кудашова поделила пополам количество побед и поражений. Так, в четырех матчах динамовцы уступили «Торпедо» — 4:5 Б, взяли верх над «Витязем» — 4:3, проиграли «Ладе» — 2:3 и разобрались с «Авангардом» — 5:3.

Не сыграют: В составе московского клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: После провального начала сезона «Динамо» Москва начало понемногу выравнивать положение, прибавляя в качестве игры на продолжительных отрезках.

Планомерно команда Алексея Кудашова выходит уровень, который соответствует ожиданиям и амбициям клуба, входящего в число первых претендентов на золото в сериях плей-офф.

Наиболее заметный прогресс бело-голубые демонстрируют в атаке. Ведущие форварды «Динамо» Москва наладили взаимодействие, благодаря чему улучшилась общая результативность, чего явно не хватало на старте.

Статистика для ставок

«Сибирь» проиграла в шести последних домашних матчах

Ни в одном матче из предыдущих четырех на домашнем льду «Сибирь» не забивала больше 2 голов

В трех личных встречах из четырех последних в Новосибирске был пробит тотал больше 5.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.98, ничья — в 4.20, а победа «Динамо» Москва — в 2.10.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

Прогноз: Пока «Сибирь» испытывает колоссальные проблемы в контексте игры и результатов, «Динамо» Москва чувствует себя неплохо, особенно в матчах с такими соперниками.

Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 4.5 за 3.14.

Прогноз: На катке «Сибири» команда Алексея Кудашова станет безоговорочным фаворитом, который не только возьмет игру под контроль, но и доведет свое преимущество до закономерного финала.

Ставка: «Динамо» Москва победит в матче за 1.82.