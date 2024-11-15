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    «Салават Юлаев» — «Барыс». Ставка (к. 1.82) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Барыс
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Барыс»
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    Ярослав Цулыгин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2024 года

    Салават Юлаев

  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Барыс

    Барыс

  • Астана
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    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: «Салават Юлаев» провел 23 матча, в которых набрал 31 очко. В таблице Востока зеленые разместились на 4-м месте, отставая от первой тройки по дополнительным показателям.

    Последние матчи: В пяти ноябрьских матчах команда Виктора Козлова добилась четырех побед. В частности, уфимцы обыграли СКА — 4:2 и «Сибирь» — 3:2 Б, а после поражения от «Динамо» Минск — 2:3 Б взяли верх над «Торпедо» — 3:2 ОТ и «Ладой» — 3:1.

    Салават Юлаев — Барыс: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Глеб Кузьмин.

    Состояние команды: Из-за сравнительно небольшого количества матчей у «Салавата Юлаева» не было нормальной возможности побороться за лидерство в конференции.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако качество игры остается одной из сильных сторон команды Виктора Козлова. «Салават Юлаев» по-прежнему является одним из ведущих представителей Востока с достаточно неплохими результатами.

    Многие матчи — особенно серию последних игр — «Салават Юлаев» вытаскивает за счет надежной обороны, которая редко сбоит и умело противодействует форвардам разного калибра и степени «звездности».

    «Барыс»

    Турнирное положение: По итогам 25 матчей казахстанский коллектив прописался на 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав за этот период 16 очков.

    Последние матчи: После победы над «Нефтехимиком» 3 ноября — 2:1 Б «Барыс» проиграл «Ак Барсу» — 1:2 Б. «Автомобилисту» — 1:3 и тому же «Нефтехимику» — 1:4. А еще в одной встрече с нижнекамцами, прошедшей накануне, астанчане снова оказались сильнее — 2:1 ОТ.

    Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Дамир Жафяров.

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    • Состояние команды: После стабилизации ситуации за пределами ледовой площадки «Барыс» наконец-то может сконцентрироваться непосредственно на игре.

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    Третья по ходу чемпионата смена тренера пошла казахстанцам на пользу: моментами «Барыс» демонтирует предметный хоккей, с которым в теории можно стать претендентом на место в топ-8.

    Однако ключевой проблемой «Барыса» является достаточно ограниченный ресурс с точки зрения конкурентного состава, который не готов выдавать плюсовые результаты на дистанции.

    Статистика для ставок

    • «Салават Юлаев» не проигрывает в основное время на протяжении пяти последних матчей

    • «Салават Юлаев» победил в пяти последних домашних матчах из шести

    • «Барыс» выиграл в трех гостевых встречах из предыдущих четырех

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.00, а победа «Барыса» — в 6.25.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

    Прогноз: Понимая собственный статус аутсайдера, «Барыс» не решится на открытую игру на уфимском катке. В то же время «Салават Юлаев» вовсе не тот коллектив, который будет гнаться за разгромной победой.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.82.

    Прогноз: Одним из наиболее значимых качеств уфимцев является надежная оборона, которая, как кажется, без особого давления справится со скромными атакующими наработками «Барыса».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 1.5 за 2.00.

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    «Салават Юлаев» — «Барыс»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Уфе завершится скромной результативностью
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