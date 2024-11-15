В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 15 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» провел 23 матча, в которых набрал 31 очко. В таблице Востока зеленые разместились на 4-м месте, отставая от первой тройки по дополнительным показателям.

Последние матчи: В пяти ноябрьских матчах команда Виктора Козлова добилась четырех побед. В частности, уфимцы обыграли СКА — 4:2 и «Сибирь» — 3:2 Б, а после поражения от «Динамо» Минск — 2:3 Б взяли верх над «Торпедо» — 3:2 ОТ и «Ладой» — 3:1.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: Из-за сравнительно небольшого количества матчей у «Салавата Юлаева» не было нормальной возможности побороться за лидерство в конференции.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако качество игры остается одной из сильных сторон команды Виктора Козлова. «Салават Юлаев» по-прежнему является одним из ведущих представителей Востока с достаточно неплохими результатами.

Многие матчи — особенно серию последних игр — «Салават Юлаев» вытаскивает за счет надежной обороны, которая редко сбоит и умело противодействует форвардам разного калибра и степени «звездности».

«Барыс»

Турнирное положение: По итогам 25 матчей казахстанский коллектив прописался на 11-м месте в таблице Восточной конференции, набрав за этот период 16 очков.

Последние матчи: После победы над «Нефтехимиком» 3 ноября — 2:1 Б «Барыс» проиграл «Ак Барсу» — 1:2 Б. «Автомобилисту» — 1:3 и тому же «Нефтехимику» — 1:4. А еще в одной встрече с нижнекамцами, прошедшей накануне, астанчане снова оказались сильнее — 2:1 ОТ.

Не сыграют: Виктор Антипин, Си Джей Смит, Дамир Жафяров.

Состояние команды: После стабилизации ситуации за пределами ледовой площадки «Барыс» наконец-то может сконцентрироваться непосредственно на игре.

Третья по ходу чемпионата смена тренера пошла казахстанцам на пользу: моментами «Барыс» демонтирует предметный хоккей, с которым в теории можно стать претендентом на место в топ-8.

Однако ключевой проблемой «Барыса» является достаточно ограниченный ресурс с точки зрения конкурентного состава, который не готов выдавать плюсовые результаты на дистанции.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» не проигрывает в основное время на протяжении пяти последних матчей

«Салават Юлаев» победил в пяти последних домашних матчах из шести

«Барыс» выиграл в трех гостевых встречах из предыдущих четырех

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 1.46, ничья — в 5.00, а победа «Барыса» — в 6.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 5.5 — за 1.82.

Прогноз: Понимая собственный статус аутсайдера, «Барыс» не решится на открытую игру на уфимском катке. В то же время «Салават Юлаев» вовсе не тот коллектив, который будет гнаться за разгромной победой.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.82.

Прогноз: Одним из наиболее значимых качеств уфимцев является надежная оборона, которая, как кажется, без особого давления справится со скромными атакующими наработками «Барыса».

Ставка: Индивидуальный тотал «Барыса» меньше 1.5 за 2.00.