ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордЧто делать с Рашфордом? Пять способов починить сломанного форварда «МЮ» Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России Антонио РюдигерРюдигер, Компани, Эррера и еще семь главных свободных агентов в истории АПЛ
    Все новости спорта

    «Автомобилист» испытает проблемы в Астане?

    «Барыс» — «Автомобилист». Ставка (к. 2.45) и прогноз на хоккей, КХЛ, 7 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Барыс Прогнозы на Автомобилист
    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Трямкин — защитник «Автомобилиста»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Ноября 2024 года

    Барыс

  • Астана
    •  Барыс 17:00 Автомобилист

    Автомобилист

  • Екатеринбург
    •

    «Барыс»

    Турнирное положение: Команда располагается на предпоследней 11-й позиции Востока с 14-ю очками в активе после 22-х встреч. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

    Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Ак Барсу» со счетом 1:2. Матчем ранее «Барыс» сумел обыграть «Нефтехимик» также по буллитам (2:1 Б).

    Барыс — Автомобилист: коэффициенты букмекеров

    В последних 5-и встречах астанинская команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Барыс» также одолел «Сибирь» (3:1), минское «Динамо» (2:1) и проиграл «Куньлуню» (0:2).

    Не сыграют: Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Коннор Смит (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: Да, никто не мог такого предположить, но «Барыс» потихоньку выходит из глубокой ямы и стабильно набирает очки. Пока что сложно представить команду в зоне плей-офф, но все может быть.

    «Барыс» не только цепляется за результат в матчах против равных соперников, но и кусает топов. К примеру, астанинцы дали бой «Ак Барсу», проиграв только в серии буллитов.

    Пока что хоккей «Барыса» довольно нудное зрелище. Для команды Галыма Мамбеталиева самое главное — хорошо отработать в обороне, а в атаке — как получится.

    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Екатеринбургская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе после 21-го матча. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 6 пунктов.

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда одолела «Нефтехимик» со счетом 3:2, а до этого «Автомобилист» обыграл лидера Востока «Трактор» (5:4). Матчем ранее команда обыграла все тех же «волков» (3:2).

    За последние 5 матчей у екатеринбуржцев только 1 поражение от московского «Динамо» (1:2) и 4 победы. За этот период «Автомобилист» также обыграл «Витязь» (3:1).

    Не сыграют: Анатолий Голышев, Данил Романцев и Никита Ишимников (у всех — травмы).

  • Антирекорд «Амура», провалы «Нефтехимика», успехи московского «Динамо» и «Северстали»
  • КХЛ: обзор девятой игровой недели
  • 04/11/2024

    • Состояние команды: «Автомобилист» регулярно набирает очки, справедливо занимая 2-ю строчку в конференции. Стоит отметить, что у команды одна из лучших оборонительных линий в лиге.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В последних матчах «Автомобилист» доказал, что и в атаке у команды полный порядок. Сейчас несколько нападающих находятся в списке травмированных, но и без этого у екатеринбуржцев есть длинная скамейка.

    К тому же, у «Автомобилиста» — одна из лучших вратарских бригад в лиге. Тандем Евгений Аликин — Владимир Галкин показывает отличные результаты уже несколько лет.

    Статистика для ставок

    • «Барыс» в последних 5-и матчах трижды победил

    • «Автомобилист» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

    • «Барысу» удалось дважды обыграть «Автомобилист» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 4.70, а победа «Барыса» — в 5.20.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.33 и 1.56 соответственно.

    Прогноз: Нет сомнений, что «Барыс» и в предстоящем матче навяжет борьбу сопернику.

    Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.45.

    Прогноз: «Автомобилист» вполне способен добиться победы, но команда не сможет забросить много шайб, ведь «Барыс» сейчас на ходу.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» 3 меньше за 1.98.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Черундоло — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бешикташ — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСЖ — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» испытает проблемы в Астане?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры