В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет 7 ноября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Барыс» — «Автомобилист», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барыс»

Турнирное положение: Команда располагается на предпоследней 11-й позиции Востока с 14-ю очками в активе после 22-х встреч. «Барыс» отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила по буллитам «Ак Барсу» со счетом 1:2. Матчем ранее «Барыс» сумел обыграть «Нефтехимик» также по буллитам (2:1 Б).

В последних 5-и встречах астанинская команда трижды победила и дважды проиграла. За этот период «Барыс» также одолел «Сибирь» (3:1), минское «Динамо» (2:1) и проиграл «Куньлуню» (0:2).

Не сыграют: Виктор Антипин, Дамир Жафяров и Коннор Смит (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Да, никто не мог такого предположить, но «Барыс» потихоньку выходит из глубокой ямы и стабильно набирает очки. Пока что сложно представить команду в зоне плей-офф, но все может быть.

«Барыс» не только цепляется за результат в матчах против равных соперников, но и кусает топов. К примеру, астанинцы дали бой «Ак Барсу», проиграв только в серии буллитов.

Пока что хоккей «Барыса» довольно нудное зрелище. Для команды Галыма Мамбеталиева самое главное — хорошо отработать в обороне, а в атаке — как получится.

«Автомобилист»

Турнирное положение: Екатеринбургская команда занимает 2-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе после 21-го матча. «Автомобилист» отстает от 1-й позиции на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда одолела «Нефтехимик» со счетом 3:2, а до этого «Автомобилист» обыграл лидера Востока «Трактор» (5:4). Матчем ранее команда обыграла все тех же «волков» (3:2).

За последние 5 матчей у екатеринбуржцев только 1 поражение от московского «Динамо» (1:2) и 4 победы. За этот период «Автомобилист» также обыграл «Витязь» (3:1).

Не сыграют: Анатолий Голышев, Данил Романцев и Никита Ишимников (у всех — травмы).

Состояние команды: «Автомобилист» регулярно набирает очки, справедливо занимая 2-ю строчку в конференции. Стоит отметить, что у команды одна из лучших оборонительных линий в лиге.

В последних матчах «Автомобилист» доказал, что и в атаке у команды полный порядок. Сейчас несколько нападающих находятся в списке травмированных, но и без этого у екатеринбуржцев есть длинная скамейка.

К тому же, у «Автомобилиста» — одна из лучших вратарских бригад в лиге. Тандем Евгений Аликин — Владимир Галкин показывает отличные результаты уже несколько лет.

Статистика для ставок

«Барыс» в последних 5-и матчах трижды победил

«Автомобилист» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

«Барысу» удалось дважды обыграть «Автомобилист» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.53, ничья — в 4.70, а победа «Барыса» — в 5.20.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.33 и 1.56 соответственно.

Прогноз: Нет сомнений, что «Барыс» и в предстоящем матче навяжет борьбу сопернику.

Ставка: Ничья в 1-м периоде за 2.45.

Прогноз: «Автомобилист» вполне способен добиться победы, но команда не сможет забросить много шайб, ведь «Барыс» сейчас на ходу.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» 3 меньше за 1.98.