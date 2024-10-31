Колорадо
Тампа-Бэй
«Колорадо»
Турнирное положение: По итогам 10 матчей денверцы занимают 9-ю строчку в таблице Западной конференции с 10 очками на счету. Такое же количество баллов набрали «Сент-Луис» и «Юта».
Последние матчи: На старте нынешнего сезона команда Джареда Беднара потерпела четыре подряд поражения. Однако на смену столь неудачной серии пришла череда ярких побед.
Колорадо — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров
В пяти матчах «Колорадо» одержал верх над «Анахаймом» — 4:3 ОТ, «Сан-Хосе» — 4:1, «Сиэтлом» — 3:2, «Ютой» — 5;1 и «Оттавой» — 5:4. Накануне беспроигрышный цикл «Эвеланш» был прерван в игре с «Чикаго» — 2:5.
Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин, Джонатан Друэн.
Состояние команды: «Колорадо» начал новый сезон недопустимо слабо, после чего в короткий срок сумел проделать большую работу и вернуться на уровень, соответствующий ожиданиям.
После провального дебюта команда Джареда Беднара выдала серию убедительных побед, подкрепленных высокой результативностью. В таком ключе «Колорадо» будет пытаться провести весь сезон.
«Эвеланш», несмотря на некий уровень неопределенности, остаются очевидными кубковыми претендентами, которые ради укрепления собственного положения намерены совершенствоваться от матча к матчу.
«Тампа-Бэй»
Турнирное положение: Представители штата Флорида провели 9 матчей, по итогам которых поднялись на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. За этот период «Болтс» набрали 12 очков.
Последние матчи: После 3-матчевого победного отрезка в дебюте регулярки команду Джона Купера ждал весьма удручающий цикл из трех поражений в четырех встречах.
Последний матч без набранных очков «Тампа-Бэй» провела дома 25 октября, уступив «Миннесоте» — 2:4. В двух следующих играх «Лайтнинг» вернулись на победные рельсы, одержав верх над «Вашингтоном» — 3:0 и «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ.
Не сыграют: Потери в составе «Лайтнинг» отсутствуют.
Состояние команды: В дебюте нынешней кампании «Тампа-Бэй» демонстрирует переменчивые показатели: количество побед «Лайтнинг» преобладает над числом поражений, но без провальных матчей команда пока не обходится.
Зачастую проигранные матчи «Тампы-Бэй» сопровождаются большим количеством пропущенных голов, хотя с точки зрения общих цифр коллектив Джона Купера остается одним из самых успешно обороняющихся среди большинства представителей Востока.
Стабильность на дистанции — это тот предел командной формы, к которому «молнии» будут стремиться по ходу сезона. В нынешнем чемпионате «Тампа» вновь попытается заявить о себе в контексте реального кубкового претендента.
Статистика для ставок
- «Колорадо» потерпел четыре поражения в шести предыдущих домашних матчах
- В пяти матчах в Денвере в нынешнем сезоне был пробит тотал больше 6.5
- Три последние гостевые встречи «Тампы-Бэй» пробили тотал больше 6.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.77, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.69.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.89.
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- 2.00Трактор — Сибирь: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 3.85СКА — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: После неудачного старта сезона «Колорадо» не только улучшил показатель набора очков, но и значительно прибавил в продуктивности в атаке. «Тампа» же в целом проводит насыщенные гостевые встречи, ввиду чего очный матч в Денвере должен получиться зрелищным в плане заброшенных шайб.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.95.
Прогноз: Несмотря на недавнее поражение от «Блэкхокс», команда Джареда Беднара находится в хорошей форме, благодаря которой сможет справиться с непростыми гостями из Флориды.
Ставка: «Колорадо» победит за 2.22.