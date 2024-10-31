В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Болл Арене» 31 октября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Тампа-Бэй», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: По итогам 10 матчей денверцы занимают 9-ю строчку в таблице Западной конференции с 10 очками на счету. Такое же количество баллов набрали «Сент-Луис» и «Юта».

Последние матчи: На старте нынешнего сезона команда Джареда Беднара потерпела четыре подряд поражения. Однако на смену столь неудачной серии пришла череда ярких побед.

В пяти матчах «Колорадо» одержал верх над «Анахаймом» — 4:3 ОТ, «Сан-Хосе» — 4:1, «Сиэтлом» — 3:2, «Ютой» — 5;1 и «Оттавой» — 5:4. Накануне беспроигрышный цикл «Эвеланш» был прерван в игре с «Чикаго» — 2:5.

Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин, Джонатан Друэн.

Состояние команды: «Колорадо» начал новый сезон недопустимо слабо, после чего в короткий срок сумел проделать большую работу и вернуться на уровень, соответствующий ожиданиям.

Прогнозы и ставки на НХЛ

После провального дебюта команда Джареда Беднара выдала серию убедительных побед, подкрепленных высокой результативностью. В таком ключе «Колорадо» будет пытаться провести весь сезон.

«Эвеланш», несмотря на некий уровень неопределенности, остаются очевидными кубковыми претендентами, которые ради укрепления собственного положения намерены совершенствоваться от матча к матчу.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: Представители штата Флорида провели 9 матчей, по итогам которых поднялись на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. За этот период «Болтс» набрали 12 очков.

Последние матчи: После 3-матчевого победного отрезка в дебюте регулярки команду Джона Купера ждал весьма удручающий цикл из трех поражений в четырех встречах.

Последний матч без набранных очков «Тампа-Бэй» провела дома 25 октября, уступив «Миннесоте» — 2:4. В двух следующих играх «Лайтнинг» вернулись на победные рельсы, одержав верх над «Вашингтоном» — 3:0 и «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: Потери в составе «Лайтнинг» отсутствуют.

Состояние команды: В дебюте нынешней кампании «Тампа-Бэй» демонстрирует переменчивые показатели: количество побед «Лайтнинг» преобладает над числом поражений, но без провальных матчей команда пока не обходится.

Зачастую проигранные матчи «Тампы-Бэй» сопровождаются большим количеством пропущенных голов, хотя с точки зрения общих цифр коллектив Джона Купера остается одним из самых успешно обороняющихся среди большинства представителей Востока.

Стабильность на дистанции — это тот предел командной формы, к которому «молнии» будут стремиться по ходу сезона. В нынешнем чемпионате «Тампа» вновь попытается заявить о себе в контексте реального кубкового претендента.

Статистика для ставок

«Колорадо» потерпел четыре поражения в шести предыдущих домашних матчах

В пяти матчах в Денвере в нынешнем сезоне был пробит тотал больше 6.5

Три последние гостевые встречи «Тампы-Бэй» пробили тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.77, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.69.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.89.

Прогноз: После неудачного старта сезона «Колорадо» не только улучшил показатель набора очков, но и значительно прибавил в продуктивности в атаке. «Тампа» же в целом проводит насыщенные гостевые встречи, ввиду чего очный матч в Денвере должен получиться зрелищным в плане заброшенных шайб.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.95.

Прогноз: Несмотря на недавнее поражение от «Блэкхокс», команда Джареда Беднара находится в хорошей форме, благодаря которой сможет справиться с непростыми гостями из Флориды.

Ставка: «Колорадо» победит за 2.22.