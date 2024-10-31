1-й таймМилан — НаполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Наполи». Онлайн Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе Винисиус ЖуниорКарнавала не будет. Яростная реакция «Реала» на то, что Винисиус Жуниор остался без «Золотого мяча»
  • 21:58
    • Гол Бевеева обеспечил «Уралу» победу над «Балтикой» в Кубке России
  • 20:54
    • Соболенко и Рыбакина — в одной группе на Итоговом турнире WTA
    Все новости спорта

    Игра в Денвере получится результативной

    «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, НХЛ, 31 октября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Тампу-Бэй Лайтнинг
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Тампа-Бэй»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микко Рантанен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Болл Арене» 31 октября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Тампа-Бэй», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 31 Октября 2024 года

    Колорадо

  • НХЛ
    •  Колорадо 04:00 Тампа-Бэй

    Тампа-Бэй

  • Тампа
    •

    «Колорадо»

    Турнирное положение: По итогам 10 матчей денверцы занимают 9-ю строчку в таблице Западной конференции с 10 очками на счету. Такое же количество баллов набрали «Сент-Луис» и «Юта».

    Последние матчи: На старте нынешнего сезона команда Джареда Беднара потерпела четыре подряд поражения. Однако на смену столь неудачной серии пришла череда ярких побед.

    Колорадо — Тампа-Бэй: коэффициенты букмекеров

    В пяти матчах «Колорадо» одержал верх над «Анахаймом» — 4:3 ОТ, «Сан-Хосе» — 4:1, «Сиэтлом» — 3:2, «Ютой» — 5;1 и «Оттавой» — 5:4. Накануне беспроигрышный цикл «Эвеланш» был прерван в игре с «Чикаго» — 2:5.

    Не сыграют: Габриэль Ландескуг, Арттури Лехконен, Валерий Ничушкин, Джонатан Друэн.

    Состояние команды: «Колорадо» начал новый сезон недопустимо слабо, после чего в короткий срок сумел проделать большую работу и вернуться на уровень, соответствующий ожиданиям.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    После провального дебюта команда Джареда Беднара выдала серию убедительных побед, подкрепленных высокой результативностью. В таком ключе «Колорадо» будет пытаться провести весь сезон.

    «Эвеланш», несмотря на некий уровень неопределенности, остаются очевидными кубковыми претендентами, которые ради укрепления собственного положения намерены совершенствоваться от матча к матчу.

    «Тампа-Бэй»

    Турнирное положение: Представители штата Флорида провели 9 матчей, по итогам которых поднялись на 5-ю строчку в таблице Восточной конференции. За этот период «Болтс» набрали 12 очков.

    Последние матчи: После 3-матчевого победного отрезка в дебюте регулярки команду Джона Купера ждал весьма удручающий цикл из трех поражений в четырех встречах.

    Последний матч без набранных очков «Тампа-Бэй» провела дома 25 октября, уступив «Миннесоте» — 2:4. В двух следующих играх «Лайтнинг» вернулись на победные рельсы, одержав верх над «Вашингтоном» — 3:0 и «Нэшвиллом» — 3:2 ОТ.

    Не сыграют: Потери в составе «Лайтнинг» отсутствуют.

  • НХЛ. «Коламбус» победил «Эдмонтон», «Тампа-Бэй» обыграла «Нэшвилл», «Вегас» — «Калгари»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 29 октября
  • Сегодня

    • Состояние команды: В дебюте нынешней кампании «Тампа-Бэй» демонстрирует переменчивые показатели: количество побед «Лайтнинг» преобладает над числом поражений, но без провальных матчей команда пока не обходится.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Зачастую проигранные матчи «Тампы-Бэй» сопровождаются большим количеством пропущенных голов, хотя с точки зрения общих цифр коллектив Джона Купера остается одним из самых успешно обороняющихся среди большинства представителей Востока.

    Стабильность на дистанции — это тот предел командной формы, к которому «молнии» будут стремиться по ходу сезона. В нынешнем чемпионате «Тампа» вновь попытается заявить о себе в контексте реального кубкового претендента.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» потерпел четыре поражения в шести предыдущих домашних матчах

    • В пяти матчах в Денвере в нынешнем сезоне был пробит тотал больше 6.5

    • Три последние гостевые встречи «Тампы-Бэй» пробили тотал больше 6.5

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.77, а победа «Тампы-Бэй» — в 2.69.

    На тотал больше 6.5 можно поставить за 1.95, на тотал меньше 6.5 — за 1.89.

    Прогноз: После неудачного старта сезона «Колорадо» не только улучшил показатель набора очков, но и значительно прибавил в продуктивности в атаке. «Тампа» же в целом проводит насыщенные гостевые встречи, ввиду чего очный матч в Денвере должен получиться зрелищным в плане заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.95.

    Прогноз: Несмотря на недавнее поражение от «Блэкхокс», команда Джареда Беднара находится в хорошей форме, благодаря которой сможет справиться с непростыми гостями из Флориды.

    Ставка: «Колорадо» победит за 2.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Рууд — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.76
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.67
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Штутгарт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Кёльн — Хольштайн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брентфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Питтсбург — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Юта — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 31.10.2024. Прогнозы на хоккей. Игра в Денвере получится результативной
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры