НХЛ. «Коламбус» победил «Эдмонтон», «Тампа-Бэй» обыграла «Нэшвилл», «Вегас» — «Калгари»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Баффало» — «Флорида» — 2:5
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.
«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции с 15 очками в 11 матчах. «Баффало» идет на 12-й строчке с 9 очками в 10 играх.
НХЛ
«Баффало» — «Флорида» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
Голы: Й. Боквист — 2 (Лунделл, Луостаринен), 11:01 — 0:1. Райнхарт — 7 (бол., Барков, Верхэге), 11:56 — 0:2. Зукер — 2 (бол., Томпсон, Петерка), 30:45 — 1:2. Далин — 1 (Пауэр), 32:37 — 2:2. Верхэге — 2 (Ткачак, Беннетт), 36:44 — 2:3. Беннетт — 8 (бол., Шмидт), 54:35 — 2:4. Барков — 1 (Райнхарт, Форслинг), 55:43 — 2:5Вратари: Луукконен (58:10) — БобровскийШтраф: 12 — 10Броски: 28 (8+12+8) — 31 (6+11+14)
«Баффало» — «Флорида» — 2:5
«Коламбус» — «Эдмонтон» — 6:1
НХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон» — 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
Голы: Монахэн — 4 (бол., Марченко, Веренски), 2:18 — 1:0. Фантилли — 3 (Силлинджер), 10:44 — 2:0. Силлинджер — 2, 14:32 — 3:0. Оливье — 4 (ван Римсдайк), 27:04 — 4:0. Пюхтия — 1 (Фантилли, Силлинджер), 55:15 — 5:0. Монахэн — 5 (Чинахов, Марченко), 56:39 — 6:0. Экхольм — 2 (бол., Нерс, Перри), 59:33 — 6:1Вратари: Мерзликинс — С. СкиннерШтраф: 12 — 8Броски: 25 (6+8+11) — 32 (11+11+10)
«Коламбус» — «Эдмонтон» — 6:1
«Виннипег» — «Торонто» — 4:6
«Виннипег» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 16 очками в 9 матчах. «Джетс» потерпели первое поражение в сезоне-2024/25.
«Торонто» поднялся на шестое место «Востока» с 11 очками в 10 играх.
НХЛ
«Виннипег» — «Торонто» — 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)
Голы: Таварес — 3 (Пачиоретти, Маккейб), 11:56 — 0:1. Нюландер — 6 (Пачиоретти), 17:47 — 0:2. Найз — 5 (Мэттьюс, Марнер), 20:56 — 0:3. Райлли — 3 (Нюландер, Пачиоретти), 23:25 — 0:4. Коннор — 7 (бол., Шайфли, Моррисси), 26:19 — 1:4. Коннор — 8 (бол., Моррисси, Виларди), 31:25 — 2:4. Таварес — 4 (Экман-Ларссон, Нюландер), 37:53 — 2:5. Шайфли — 6 (Коннор, Моррисси), 47:36 — 3:5. Виларди — 2 (Коннор, Элерс), 56:13 — 4:5. Таварес — 5 (п.в., Танев), 59:35 — 4:6Вратари: Хеллибак (47:26 — 47:36, 55:52 — 56:13, 59:27 — 59:35) — СтоларзШтраф: 4 — 8Броски: 23 (6+9+8) — 36 (19+13+4)
«Виннипег» — «Торонто» — 4:6
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ
НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Пойнт — 6 (Гюнцель), 9:49 — 1:0. Чаффи — 3 (Пойнт), 19:24 — 2:0. О`Райлли — 3 (бол., Маршессо, Стэмкос), 30:19 — 2:1. Нюквист — 3 (Стэмкос, Шей), 38:40 — 2:2. Пол — 3 (Гюнцель), 63:22 — 3:2Вратари: Василевский — СаросШтраф: 8 — 6Броски: 27 (11+4+10+2) — 37 (9+14+14+0)
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ
Прогнозы и ставки на НХЛ
«Колорадо» — «Чикаго» — 2:5
Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 21 бросок и сделал одну голевую передачу.
«Колорадо» занимает десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 10 очками в 10 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке с 7 очками в 10 играх.
НХЛ
«Колорадо» — «Чикаго» — 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)
Голы: Курашев — 2 (бол., Власик), 8:47 — 0:1. Миттельштадт — 6 (О`Коннор, Малински), 10:16 — 1:1. Райхель — 1 (Смит), 11:04 — 1:2. Донато — 4 (Дикинсон, Мерфи), 16:56 — 1:3. Маккиннон — 5 (бол., Макар, Георгиев), 19:17 — 2:3. Донато — 5 (п.в.), 59:02 — 2:4. Михеев — 1 (п.в., Донато, Дикинсон), 59:41 — 2:5Вратари: Георгиев (58:03 — 59:41) — МразекШтраф: 6 — 8Броски: 26 (7+10+9) — 26 (12+5+9)
«Колорадо» — «Чикаго» — 2:5
«Юта» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ
НХЛ
«Юта» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Гюнтер — 6 (Келлер), 11:00 — 1:0. Маччелли — 1 (Коул, Шмальц), 16:24 — 2:0. Зеттерлунд — 4 (Гущин, Тран), 29:12 — 2:1. Маччелли — 2 (Коул, Колячонок), 30:38 — 3:1. Сергачев — 1 (Колячонок, Кули), 39:36 — 4:1. Зеттерлунд — 5 (Гранлунд, Уолман), 55:28 — 4:2. Гранлунд — 5 (Уолман, Эклунд), 55:53 — 4:3. Тоффоли — 5 (Уолман, Веннберг), 57:18 — 4:4. Веннберг — 1 (бол., Гранлунд, Тоффоли), 61:26 — 4:5Вратари: Ингрэм — Блэквуд (55:21 — 55:28, 55:33 — 55:53, 57:04 — 57:18)Штраф: 13 — 9Броски: 23 (11+8+3+1) — 46 (9+17+17+3)
«Юта» — «Сан-Хосе» — 4:5 ОТ
«Ванкувер» — «Каролина» — 3:4 ОТ
Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу. У хозяев забили Брок Босер, Куинн Хьюз и Пиюс Сутер.
Автором победного гола в овертайме стал форвард «Каролины» Себастьян Ахо.
НХЛ
«Ванкувер» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
Голы: Каррье — 1 (Блэйк, Друри), 5:40 — 0:1. Босер — 5 (Миллер, Хьюз), 7:17 — 1:1. Нечас — 4 (Котканиеми, Робинсон), 15:33 — 1:2. Рословик — 4 (Бернс, Свечников), 21:53 — 1:3. Хьюз — 2 (Босер, Миллер), 47:56 — 2:3. Сутер — 2 (Спронг, Хегландер), 56:55 — 3:3. Ахо — 3 (Гостисбеер, Нечас), 60:47 — 3:4Вратари: Ланкинен — КочетковШтраф: 6 — 6Броски: 28 (5+12+11+0) — 32 (13+10+8+1)
«Ванкувер» — «Каролина» — 3:4 ОТ
«Вегас» — «Калгари» — 5:0
«Вегас» (15 очков) одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции НХЛ. «Калгари» (11) идет седьмым.
НХЛ
«Вегас» — «Калгари» — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Голы: Пьетранджело — 1 (Хольц, Карлссон), 6:39 — 1:0. Стоун — 5 (Айкел), 23:30 — 2:0. Колесар — 3 (Швиндт, Руа), 42:19 — 3:0. Колесар — 4 (Руа), 53:59 — 4:0. Руа — 3 (Колесар, Швиндт), 54:14 — 5:0Вратари: Хилл — ВладаржШтраф: 2 — 4Броски: 38 (6+16+16) — 16 (6+3+7)
«Вегас» — «Калгари» — 5:0