Адмирал
Спартак
«Адмирал»
Турнирное положение: После 16 матчей дальневосточники поднялись на 7-е место в таблице своей конференции, набрав за этот период 17 очков и опередив на 1 балл «Салават Юлаев» и «Ладу».
Последние матчи: На данном этапе регулярного сезона результаты команды Леонида Тамбиева заметно ухудшились в сравнении с тем, что «моряки» демонстрировали в дебюте.
Адмирал — Спартак: коэффициенты букмекеров
В частности, на протяжении последних недель «Адмирал» потерпел семь поражений в восьми встречах, зато последнюю игру провел по-настоящему ярко, одержав верх над «Ладой» — 5:3, которой днями ранее уступил крупно — 1:6.
Не сыграют: Степан Старков.
Состояние команды: Новую регулярку «Адмирал»— после безуспешной прошлой — начал превосходно. В стартовый отрезок «моряки» вместили пять побед в семи матчах.
Однако довольно продуктивная серия, подкрепленная вместе с тем зрелищной игрой впереди, неделями ранее была забыта: на смену яркому «Адмиралу» пришла команда, утратившая боевой характер.
Нынешние проблемы «Адмирала» связаны не только с самим фактом потерь очков, но и с отсутствием содержательной игры: пока нападение просто растворяется на льду, оборона демонстрирует тотальный развал.
«Спартак»
Турнирное положение: По итогам 17 проведенных встреч столичный клуб вернулся на 2-ю строчку в таблице Западной конференции с 24 очками на счету и минимальным отрывом — 1 балл — от СКА.
Последние матчи: Последняя игровая неделя команды Алексея Жамнова выдалась непростой, а началась она с крупного гостевого поражения в дерби с «Динамо» Москва — 0:5.
Следующий матч перерос в триллер на льду «Авангарда», в рамках которого «Спартак» вырвал тяжелейшую победу — 6:5. Нечто похожее красно-белые пережили на территории «Амура», справившись и с таким соперником — 5:4.
Не сыграют: В составе московского клуба нет кадровых потерь.
Состояние команды: С точки зрения общей игровой картины сезон для «Спартака» складывается успешно: москвичи остаются претендентами на высокие позиции, составляя конкуренцию СКА и «Локомотиву».
Тем не менее основной проблемой команды Алексея Жамнова является отсутствие стабильности. Зачастую «Спартак» просто не демонстрирует тот уровень результативности, с которым ассоциировались его матчи годом ранее.
Нередко «Спартаку» бывает трудно сберечь заданный им самим ритм, подразумевающий игры высокой интенсивности и активное движение на чужой половине площадки.
Статистика для ставок
- Ввиду серии последних поражений «Адмирал» стал вторым клубом Восточной конференции с худшим показателем пропущенных голов
- Два последних очных матча во Владивостоке закончились победой «Спартака»
- В двух очных встречах во Владивостоке из трех с момента возвращения «моряков» в КХЛ был пробит тотал больше 6.5
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.12, ничья — в 4.48, а победа «Спартака» — в 1.97.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.
Прогноз: С точки зрения постоянства «Спартак» в последнее время демонстрирует не лучшую последовательность, однако исторически красно-белые довольно успешно играют во Владивостоке. Кажется, при текущем соотношении сил им не составит труда забрать 2 очка у «Адмирала».
Ставка: «Спартак» победит за 1.97.
Прогноз: Игра «Адмирала» во всех направлениях оставляет желать лучшего, однако наиболее проблемной зоной «моряков» остается защита, ввиду чего «Спартак» вновь может выстрелить хорошей реализацией.
Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 1.87.