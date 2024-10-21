В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Фетисов Арене» 21 октября. Начало встречи — в 12:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Адмирал» — «Спартак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Адмирал»

Турнирное положение: После 16 матчей дальневосточники поднялись на 7-е место в таблице своей конференции, набрав за этот период 17 очков и опередив на 1 балл «Салават Юлаев» и «Ладу».

Последние матчи: На данном этапе регулярного сезона результаты команды Леонида Тамбиева заметно ухудшились в сравнении с тем, что «моряки» демонстрировали в дебюте.

В частности, на протяжении последних недель «Адмирал» потерпел семь поражений в восьми встречах, зато последнюю игру провел по-настоящему ярко, одержав верх над «Ладой» — 5:3, которой днями ранее уступил крупно — 1:6.

Не сыграют: Степан Старков.

Состояние команды: Новую регулярку «Адмирал»— после безуспешной прошлой — начал превосходно. В стартовый отрезок «моряки» вместили пять побед в семи матчах.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Однако довольно продуктивная серия, подкрепленная вместе с тем зрелищной игрой впереди, неделями ранее была забыта: на смену яркому «Адмиралу» пришла команда, утратившая боевой характер.

Нынешние проблемы «Адмирала» связаны не только с самим фактом потерь очков, но и с отсутствием содержательной игры: пока нападение просто растворяется на льду, оборона демонстрирует тотальный развал.

«Спартак»

Турнирное положение: По итогам 17 проведенных встреч столичный клуб вернулся на 2-ю строчку в таблице Западной конференции с 24 очками на счету и минимальным отрывом — 1 балл — от СКА.

Последние матчи: Последняя игровая неделя команды Алексея Жамнова выдалась непростой, а началась она с крупного гостевого поражения в дерби с «Динамо» Москва — 0:5.

Следующий матч перерос в триллер на льду «Авангарда», в рамках которого «Спартак» вырвал тяжелейшую победу — 6:5. Нечто похожее красно-белые пережили на территории «Амура», справившись и с таким соперником — 5:4.

Не сыграют: В составе московского клуба нет кадровых потерь.

Состояние команды: С точки зрения общей игровой картины сезон для «Спартака» складывается успешно: москвичи остаются претендентами на высокие позиции, составляя конкуренцию СКА и «Локомотиву».

Тем не менее основной проблемой команды Алексея Жамнова является отсутствие стабильности. Зачастую «Спартак» просто не демонстрирует тот уровень результативности, с которым ассоциировались его матчи годом ранее.

Нередко «Спартаку» бывает трудно сберечь заданный им самим ритм, подразумевающий игры высокой интенсивности и активное движение на чужой половине площадки.

Статистика для ставок

Ввиду серии последних поражений «Адмирал» стал вторым клубом Восточной конференции с худшим показателем пропущенных голов

Два последних очных матча во Владивостоке закончились победой «Спартака»

В двух очных встречах во Владивостоке из трех с момента возвращения «моряков» в КХЛ был пробит тотал больше 6.5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.12, ничья — в 4.48, а победа «Спартака» — в 1.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

Прогноз: С точки зрения постоянства «Спартак» в последнее время демонстрирует не лучшую последовательность, однако исторически красно-белые довольно успешно играют во Владивостоке. Кажется, при текущем соотношении сил им не составит труда забрать 2 очка у «Адмирала».

Ставка: «Спартак» победит за 1.97.

Прогноз: Игра «Адмирала» во всех направлениях оставляет желать лучшего, однако наиболее проблемной зоной «моряков» остается защита, ввиду чего «Спартак» вновь может выстрелить хорошей реализацией.

Ставка: Индивидуальный тотал «Спартака» больше 3 за 1.87.