В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене-2000» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Барыс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Уверенная во всех отношениях ярославская команда продолжает удерживать лидерство на Западе. В 17 матчах «железнодорожники» набрали 28 очков.

Последние матчи: По турнирной дистанции команда Игоря Никитина идет решительно, однако в последних матчах она допустила несколько осечек. В частности, «Локо» потерпел два поражения в пяти недавних встречах.

Наиболее неожиданной для «Локомотива» оказалась потеря двух очков на территории «Витязя» в начале недели — 1:2. Но в следующем матче Ярославль продемонстрировал привычно высокий уровень, разгромив «Куньлунь» — 5:1.

Не сыграют: Потери в составе Ярославля отсутствуют.

Состояние команды: Для «Локомотива» этот отрезок сезона складывается идеально: высокий уровень физической подготовки и дисциплины сопровождал команду Никитина весь сентябрь и часть октября.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Как и любому другому клубу, «Локомотиву» не удается избегать потерь очков. Но зачастую это происходит в рамках равной борьбы. Еще ни разу в новом сезоне «железнодорожники» не проигрывали разгромно, без достойного сопротивления.

Даже на фоне неплохого отрыва от ближайших конкурентов «Локомотив» не позволит себе расслабленности. Такова философия и настрой команды Никитина. Тем не менее как раз в играх с аутсайдерами Ярославль чаще всего испытывает проблемы.

«Барыс»

Турнирное положение: Астанчане провели 16 матчей, в которых заработали всего 7 очков. Ввиду недопустимых результатов «барсы» справедливо застряли на 12-м месте в таблице Востока.

Последние матчи: Неделями ранее «Барыс» потерпел пять подряд поражений, после чего одержал редкую победу, обыграв «Авангард» — 1:0. Но уже в следующем матче казахстанцы уступили «Салавату Юлаеву» — 2:3.

Накануне выезда в Ярославль в «Барысе» объявили о назначении Галыма Мамбеталиева на пост главного тренера, в то время как Вячеслав Буцаев вошел в обновленный тренерский штаб команды.

Не сыграют: Уэйд Аллисон, Максим Мухаметов, Кирилл Савицкий, Си Джей Смит, Роман Старченко.

Состояние команды: Общая турнирная картина «Барыса» все еще сравнима с катастрофой: команда из Астаны остается одной из наименее конкурентоспособных во всей лиге.

Однако на фоне больших кадровых изменений в игре «Барыса» назревает некий прогресс: недавно команда обыграла «Авангард» и провела достойные в плане боевитости матчи с «Авто» и «Салаватом Юлаевым».

Тот факт, что «Барыс» уже не проигрывает с разницей в 3+ шайбы — уже можно считать первым серьезным успехом. Тем не менее в ближайшее время казахстанцы продолжат искать новые идеи, которые могут помочь выбраться из затянувшегося кризиса.

Статистика для ставок

«Локомотив» победил в четырех домашних матчах из пяти последних

Только в одной игре в Ярославле в нынешнем сезоне «Локомотив» пропустил больше 2 голов

В 5 последних гостевых матчах «Барыс» проиграл, пропустив не менее 4 шайб в каждой встрече

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.36, ничья — в 5.70, а победа «Барыса» — в 6.89.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.81.

Прогноз: Зачастую «Локомотив» в этом сезоне нередко сталкивается с определенными трудностями в матчах с аутсайдерами. Этот факт «Барыс» вполне способен рассмотреть с точки зрения собственных перспектив.

Ставка: «Барыс» победит с форой +2 за 1.90.

Прогноз: Вряд ли «Локомотиву» с учетом выгодного турнирного положения важно гнаться за разгромом. «Барыс» в то же время едва ли замахнется на открытый хоккей. Так, очная встреча этих команд, скорее всего, останется скромной в плане результативной насыщенности.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.81.